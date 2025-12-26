6 важных советов, чтобы сохранить фигуру в праздники, но не лишить себя гастроудовольствий

Будьте осознанны

Одно дело — позволить себе один читмил в день, но совершенно другое — построить так все приемы пищи или, что еще критичнее, все каникулы. Следите за выбором блюд и, допуская одну-две не самые полезные позиции, дополняйте их продуктами, приготовленным методами, которые сохраняют их полезные свойства.

Допустим, если ваш выбор — картофель фри, то к нему идет рыба на пару, а не жареная (кстати, все, что жарится способствует процессу гликации, который ускоряет молекулярное старение кожи!). Если душа требует мороженого, то его украшаем не шоколадной крошкой, а свежими или сублимированными ягодами без сахара. Магазинные соусы — out, домашние заправки с минимумом соли и без ароматизаторов и консервантов — in.

Любите протеины

По словам нутрициолога Юлии Хлоповой, рацион с акцентом на белок хорош тем, что ускоряет обмен веществ, поскольку организм тратит много энергии переваривание блюд. Отсюда еще один плюс — чувство сытости с нами надолго, так что рука редко тянется к конфетам и другим ненужным снэкам. То, что надо, в праздники!

Людям, которые не едят мясо, такой вариант тоже подходит: много белка содержится, к примеру, в хумусе, тофу, соевом молоке, миндале, твороге, греческом йогурте.