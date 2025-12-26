6 важных советов, чтобы сохранить фигуру в праздники, но не лишить себя гастроудовольствий

Пошел обратный отсчет — настраиваемся на великий ежегодный гастроразгуляй. Но есть нюанс — после каникул хочется увидеть на весах ту же цифру, что и в 2025-м, не выше! Разве в условиях нашего сверхпитательного меню это возможно? Да! Собрали простые и рабочие лайфхаки, чтобы и селедочку под шубой съесть, и в джинсы влезть (без подпрыгиваний, втягиваний живота и смены всех горизонтальных позиций).
Будьте осознанны
Одно дело — позволить себе один читмил в день, но совершенно другое — построить так все приемы пищи или, что еще критичнее, все каникулы. Следите за выбором блюд и, допуская одну-две не самые полезные позиции, дополняйте их продуктами, приготовленным методами, которые сохраняют их полезные свойства.
Допустим, если ваш выбор — картофель фри, то к нему идет рыба на пару, а не жареная (кстати, все, что жарится способствует процессу гликации, который ускоряет молекулярное старение кожи!). Если душа требует мороженого, то его украшаем не шоколадной крошкой, а свежими или сублимированными ягодами без сахара. Магазинные соусы — out, домашние заправки с минимумом соли и без ароматизаторов и консервантов — in.
Любите протеины
По словам нутрициолога Юлии Хлоповой, рацион с акцентом на белок хорош тем, что ускоряет обмен веществ, поскольку организм тратит много энергии переваривание блюд. Отсюда еще один плюс — чувство сытости с нами надолго, так что рука редко тянется к конфетам и другим ненужным снэкам. То, что надо, в праздники!
Людям, которые не едят мясо, такой вариант тоже подходит: много белка содержится, к примеру, в хумусе, тофу, соевом молоке, миндале, твороге, греческом йогурте.
Придерживайтесь дробного режима питания
Умеренные приемы пищи каждые три-четыре часа позволят оставаться сытым и избежать переедания. И, кстати, жуйте медленно и тщательно — такой способ поглощения пищи позволяет быстрее достичь ощущения сытости.
Что делать, если завтрак, обед, чай и ужин были, а есть будто бы хочется? Отличайте физиологический голод от психологического аппетита! Эксперты советуют такой метод:
- Задайте себе вопрос «Хочу ли я есть сейчас?» Оцените уровень голода по 10-балльной шкале, где 1 — сильный голод, а 10 — сильное насыщение. Оценка ниже 4 баллов свидетельствует о наличии голода.
- Прислушайтесь к телесным ощущениям. При физиологической потребности в еде вы можете почувствовать урчание в животе, слабость, головокружение, усталость. При психологическом аппетите такие проявления отсутствуют. Задайте себе вопрос «Что я чувствую в данный момент? Мне просто скучно, одиноко, я тревожусь?».
Не отказывайтесь от антре
Серьезно. Но выбирайте только самые легкие варианты: нежирную рыбку, свежие овощи в нарезке, орехи, зелень. Фокус в том, что они успокоят голод, не распаляя аппетит, и тогда во время основной трапезы вам будет легче различать действительное желание поесть и простой интерес, подстегнутый, возможно, желанием получить быстрый дофамин. На второе не ведемся, чтобы гормон мотивации не продолжал предлагать нам попробовать и то, и другое, и хлеб.
Пейте по расчету
У нас опять фиеста, поэтому несколько напитков для вайба и расслабления кажутся вполне приемлемыми? Учтите: в бутылке светлого пива, в среднем, содержится 180 калорий, в 150 миллилитрах красного вина или в 100 миллилитрах «Космополитена» — 160, а в рюмке водки на столе — 55 калорий. Так за один развеселый ланч можно выпить более половины суточного калоража!
Плюсом не забывайте, что очевидные и скрытые сахара, откладывающиеся на боках, есть в газировке, sugar-free напитках и соках. Отсюда вывод: больше воды (можно с лимоном, лаймом, мятой) и смакования дринков, чтобы и одного-двух бокалов хватило.
Кстати, о воде
Обезвоживаемся мы не только поджариваясь на пляже. Организм расходует влагу постоянно, поэтому в каких бы условиях вы ни проводили праздники, про чистую и негазированную радость забывать не стоит — как минимум, потому что мозг может спутать жажду и голод и позвать вас подкрепиться (а кому нужны лишние углеводы?).
Конечно, нормы разнятся в зависимости от того, насколько активен ваш отдых и в каком климате вы находитесь — кому-то достаточно 1,5 литров, а кому-то нужны все 3. Так что самое главное — слушайте свое тело и компенсируйте желание попить не колой или тоником (иначе аппетит разыграется еще больше), а минералкой.
Редакция напоминает, что пищевые продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)