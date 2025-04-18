Почему мы заедаем страх, тревогу и даже радость? Вот 4 подхода, чтобы наладить отношения с едой

Кое-что, что надо (при)знать

Еда является базовой потребностью любого живого организма. Однако для человека она иногда перестает быть лишь средством удовлетворения физиологического голода. Часто прием пищи, особенно той, что считается «нездоровой»: сладких, жирных, калорийных блюд, которые принято называть «запрещенными», становится частью психологического процесса.

Мы «заедаем» стресс, используем вкусности в качестве поощрения, развлечения, способа себя порадовать или, наоборот, наказать. В сфере отношений гастроэлемент также занимает особое место: первое свидание, знакомство с родителями, совместные романтические ужины являются символом сближения. Кроме того, за едой проще скрыть неловкость в общении, когда можно перевести тему разговора на сорт вина или изысканность блюд, или взять паузу в связи с очередным укусом или глотком.

Все идет из семьи?

Пищевое поведение закладывается в раннем детстве и продолжает формироваться в процессе взросления личности в той социальной среде, в которой она воспитывается и растет. Стиль питания в семье влияет на контроль аппетита наряду с метаболизмом, гормональным фоном, соматическим здоровьем, стрессовыми факторами.

Представители психодинамической теории связывают прием пищи с оральной стадией психосексуального развития, когда кормление грудью вызывает ощущение комфорта и безопасности у младенца. Глотательные, а позднее жевательные движения, способствуют снятию напряжения, снижению тревоги, сопровождаются состоянием спокойствия и безопасности.

Культурными обычаями многих народов предусмотрены пышные застолья по особым случаям, часто семьей транслируется модель поощрения:

в день рождения обязательно будет много любимых блюд, вкусный торт, сладкие напитки;

за успешное окончание четверти или за пятерку ребенка поощряют походом в кафе;

за выигранные соревнования можно отступить от правил полезного питания и заказать большую пиццу, наггетсы и купить газировку.

Данные пищевые подарки у ребенка с тенденцией к невротизации, могут вызывать стойкую ассоциативную связку: «достижение, радость — вознаграждение едой». Эмоция радости, подкрепленная быстрым синтезом серотонина, дофамина и, в некоторых случаях, эндорфина, вследствие употребления вкусностей, в дальнейшим будет вызывать желание «заесть» радость и, соответственно, получить быстрое и доступное удовольствие.

Кроме того, во многих семьях принято выражать любовь через кормление: часто бабушки искренне хотят накормить своих внуков, транслируя тем самым установку «люблю — кормлю». В таких случаях пирожки становятся способом коммуникации с близкими, с миром.

Как иллюстрацию приведу пример из психотерапевтической практики: клиентка рассказывала, как детстве использовала еду в качестве манипуляции. После ссоры с мамой девочку трех-четырех лет наказывали молчанием, и чтобы преодолеть негативные переживания и обратить на себя внимание, девочка подходила к холодильнику, брала банку варенья, демонстративно пыталась ее открыть, на что мама незамедлительно реагировала: «Проголодалась, маленькая?», наказание заканчивалось, ссора разрешалась «сама собой». Так чрезмерное употребление пищи, как и отказ от нее, может быть единственным доступным способом ребенка заявить о себе, обратить на себя внимание значимых близких.

РПП тоже могут идти из семьи?

Исследователи, изучая этиологию расстройств пищевого поведения, не пришли к единой версии об их причинах, при этом выдвигают теории о влиянии отношения ребенка с матерью на тип питания в подростковом и взрослом возрасте. Согласно данным теориям, холодное или амбивалентное поведение матери, которая не дает ребенку опыт безусловного принятия и не учит осознавать и проживать различные эмоции ребенка, может быть причиной развития нарушений.

Логика следующая. Если мать навязывает удобный ей режим кормления, вопреки желанию самого ребенка, у него формируется недоверие к себе и окружающему миру. Если во время кормления мать отстраняется от ребенка, это может вызывать агрессию по отношению к ней, которую ребенок не способен проживать и выражать в адрес матери, что запускает в дальнейшем процесс аутоагрессии — человек начинает наказывать сам себя, в том числе за счет пищевых привычек. Аутоагрессия, подкрепленная чувством собственной неполноценности, неудовлетворенностью жизнью, а также чрезмерным требованием к собственной внешности может приводить к нервной анорексии, булимии.