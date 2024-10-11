Знакомьтесь, протеиновая диета — сверхпопулярный способ сжечь жир, сделать рельефные мышцы и дисциплинировать голод (гудбай, «Оземпик»!)

Кому подходит протеиновая диета

Спортсменам и активным людям

Протеиновая диета хорошо подходит для тех, кто активно тренируется, особенно в силовых видах спорта. Белок способствует росту и восстановлению мышц, что необходимо при высоких физических нагрузках. В частности, тем, кто стремится набрать мышечную массу или поддерживать мышечную структуру при снижении веса.

Людям с избыточным весом

Для людей с лишним весом протеиновая диета может помочь снизить массу тела за счет сохранения мышц и сжигания жира. Она поддерживает высокий уровень энергии и помогает избежать эффекта «слабости» от низкокалорийных диет.

Кому выбрать другой рацион

Людям с заболеваниями почек или печени

Высокое потребление белка может перегрузить эти органы и нарушить их функцию. Особенно высокие риски у тех, у кого уже есть такие заболевания, как хроническая почечная или печеночная недостаточность.

Беременным и кормящим женщинам

При вынашивании ребенка и после рождения малыша особенно важно придерживаться сбалансированного питания, а протеиновая диета (которая все же представляет собой определенное ограничение) может привести к недостатку необходимых для здоровой беременности микроэлементов: в частности, железа и фолиевой кислоты, йода и цинка.

Людям с низкой физической активностью

Если человек ведет малоподвижный образ жизни, избыток белка может привести к накоплению лишних калорий, что может быть вредно для организма.

Резюме: одним питанием фигуру и цифру на весах исправить нельзя. Нужно скорректировать свой образ жизни по формуле: посильные фитнес нагрузки + согласованный с врачом рацион.