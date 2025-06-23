Веская причина ограничить сладкое — из-за молекул сахара кожа стареет быстрее (это гликация)! Теперь на шоколаде табу? А какие антиэйдж-процедур помогут?

Сладкая химия или механизм действия глюкозы

Гликация — не новомодная болезнь, придуманная блогерами. Феномен был изучен еще в 1912 году ученым Луи Камил Майаром, когда он описывал результат формирования продуктов гликации в пище при термической обработке (темная корочка на булке!). А косметологи и дерматологи заинтересовались вопросом, когда серьезно взялись за изучение процессов старения.

Гликация представляет собой неферментативную реакцию связывания сахара, белков, липидов и нуклеиновых кислот. Переводим на человеческий: молекула глюкозы повреждает структуру здоровой молекулы белка. Последняя постепенно теряет возможность выполнять свои естественные функции. Если такие реакции происходят часто, белковая молекула буквально покрывается конечными продуктами гликации — их еще называют КПГ или AGEs (от англ. аdvanced glycation end-products). Среди КПГ есть такие вещества как глюкозепан, кросслайн, карбоксиметиллизин. Их большое количество приводит к тому, что молекулы белков почти полностью перестают работать.

Гликирование протекает не только в дерме, но и во всем организме. Решающую роль здесь играет главный враг кожи — ультрафиолет. Вместе сахар и солнце вызывают деструктивные изменения кожного покрова, в частности, самых важных белков, отвечающих за красоту: коллагена и эластина.

Формирование КПГ происходит двумя путями. Первый (экзогенный) — за счет потребления продуктов гликации: жареного, быстрых углеводов. Однако, на его долю приходится в среднем 20−30% КПГ в тканях.

Остальные КПГ имеют эндогенное происхождение, то есть формируются в организме человека. Повышенная гликация наблюдается при сахарном диабете, но эти процессы происходят и у абсолютно здоровых людей. Их скорость кратно усиливают неправильное питание, курение и ультрафиолетовое излучение.

Грустный, но факт: уровень КПГ генетически обусловлен — доказано в групповых исследованиях здоровых гомозиготных и гетерозиготных близнецов.

Обнадеживающий факт: люди с ранними признаками гликации на сегодняшний день встречаются редко. Это связано с общим трендом на здоровый образ жизни и активное долголетие. Пациенты: как молодые, так и более старшего возраста — обеспечивают себе физическую активность, нормальный режима питания и сна, защиту кожи от солнца, что снижает скорость накопления КПГ.