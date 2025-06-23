Веская причина ограничить сладкое — из-за молекул сахара кожа стареет быстрее (это гликация)! Теперь на шоколаде табу? А какие антиэйдж-процедур помогут?

Десертофилы, аларм! От избытка сахара не только увеличиваются объемы, но и гораздо раньше появляются морщины! Виной всему гликация — биохимический процесс, при котором сахара вступают в реакцию с главными белками красоты (коллагеном и эластином!) и разрушают их. Как не стать обладателем «сахарного лица» и сохранить кожу гладкой надолго — обсудили с дерматологом-косметологом, главным врачом клиники INSKIN в Петербурге Надеждой Саламашенко.
Сладкая химия или механизм действия глюкозы
Гликация — не новомодная болезнь, придуманная блогерами. Феномен был изучен еще в 1912 году ученым Луи Камил Майаром, когда он описывал результат формирования продуктов гликации в пище при термической обработке (темная корочка на булке!). А косметологи и дерматологи заинтересовались вопросом, когда серьезно взялись за изучение процессов старения.
Гликация представляет собой неферментативную реакцию связывания сахара, белков, липидов и нуклеиновых кислот. Переводим на человеческий: молекула глюкозы повреждает структуру здоровой молекулы белка. Последняя постепенно теряет возможность выполнять свои естественные функции. Если такие реакции происходят часто, белковая молекула буквально покрывается конечными продуктами гликации — их еще называют КПГ или AGEs (от англ. аdvanced glycation end-products). Среди КПГ есть такие вещества как глюкозепан, кросслайн, карбоксиметиллизин. Их большое количество приводит к тому, что молекулы белков почти полностью перестают работать.
Формирование КПГ происходит двумя путями. Первый (экзогенный) — за счет потребления продуктов гликации: жареного, быстрых углеводов. Однако, на его долю приходится в среднем 20−30% КПГ в тканях.
Остальные КПГ имеют эндогенное происхождение, то есть формируются в организме человека. Повышенная гликация наблюдается при сахарном диабете, но эти процессы происходят и у абсолютно здоровых людей. Их скорость кратно усиливают неправильное питание, курение и ультрафиолетовое излучение.
Грустный, но факт: уровень КПГ генетически обусловлен — доказано в групповых исследованиях здоровых гомозиготных и гетерозиготных близнецов.
Обнадеживающий факт: люди с ранними признаками гликации на сегодняшний день встречаются редко. Это связано с общим трендом на здоровый образ жизни и активное долголетие. Пациенты: как молодые, так и более старшего возраста — обеспечивают себе физическую активность, нормальный режима питания и сна, защиту кожи от солнца, что снижает скорость накопления КПГ.
Фейс-контроль: что выдает гликацию
Внешне проблема не имеет специфических симптомов. Она проявляется разнообразно: через неровный тон и повышенную сухость кожи, преждевременное старение, заломы и морщины, высыпания, гиперпигментированные участки, расширенные капилляры, отечность.
Однако, все эти симптомы являются и маркерами фотоповреждения, признаками естественных процессов старения кожи. Обычно доктор выясняет, как человек питается, каков у него режим сна и физической активности, как он защищает или не защищает свою кожу от солнца — это первый уровень диагностики. Врач-косметолог начинает подозревать, что «кто-то ел слишком много сладкого», когда с бьюти-жалобами обращаются молодые люди, условно — до 25 лет.
Впрочем, есть более точные методы, чем устный сбор анамнеза. В косметологии гликацию можно диагносцировать с помощью флуоресценции, в том числе, с помощью известной камеры VISIA® для анализа лица. Это значит, что КПГ, которые накопились в коже, «светятся» в ней разными цветами и выдают всех, кто заедает стресс конфетами.
Существуют еще более точные и сложные методы: иммуноферментный анализ, жидкостная хроматография, масс-спектрометрия — но в практике они используются редко.
Какая еда усиливает процессы гликации
Если на генетику мы не можем повлиять, то на свое пищевое поведение — вполне. Помните, мы говорили про исследования Майарома? Так вот, темная корочка на любимых нами булках — не что иное, как продукты гликации. Таким образом, все жареное, гриль, фри способствует процессу молекулярного старения кожи.
Эффект усиливает также любой вид сахара: тростниковый, кокосовый, мед, стевия, фруктоза. Сюда же относятся все быстрые углеводы: белый рис, макароны, хлеб.
Возникает вопрос: «А что тогда вообще можно есть?» Мы не можем отказаться от всей углеводной еды. Больше того, и не должны это делать, но следить за своим рационом и выбирать способ готовки — нужно (запекаем и тушим вместо жарки, уменьшаем количество соусов и, да, ограничиваем десерты). Если вы после каждого приема пищи пьете сладкий чай, а между ними — кофе с баноффи (жутко сладко и запредельно вкусно!), то это повод пересмотреть свое пищевое поведение.
Важно, хоть и до боли банально, обеспечить себе ежедневную физическую нагрузку. Она существенно тормозит процессы гликации. Кроме активности по максимуму снижайте воздействие ультрафиолета (кепки, закрытая одежды и SPF в помощь).
Существует ли антисахарное лечение
Терапия в основном состоит из коррекции образа жизни, контроля питания и симптоматического устранения последствий гликации.
Ученые пытаются разрабатывать препараты против накопления КПГ, ведь это важно не только в косметологии, но и для лечения сахарного диабета. Однако, к сожалению, на сегодняшний день лекарства, которое бы разрушило связь между сахарами и белками, не изобрели. Есть вещества, отчасти обладающие такой эффективностью, например, аминогуанидин, но все они имеют серьезные побочные эффекты.
При местном нанесении на кожу некоторые растительные экстракты оказывают ингибирующее (подавляющее) действие на патопроцесс. Парфюмерно-косметические средства на их основе могут потенциально снижать КПГ.
Известная многим альфа-липоевая кислота в ряде исследований тоже продемонстрировала себя как ингибитор гликации.
Как бороться с последствиями гликации
В арсенале косметологов есть разные процедуры. Номер один среди инъекционных методик — препараты, содержащие антиоксиданты, гиалуроновую кислоту, ПДРН (мощный регенерирующий компонент! Прим. ред.). Все они будут уменьшать сухость, морщины, нормализовать внутридермальные процессы — состояние кожи будет улучшаться.
Среди аппаратных методик хорошие результаты показывает фототерапия IPL. Воздействие импульсного света уменьшает проявленность расширенных капилляров, убирает дисхромию и потенцирует выработку коллагена.
Одна из самых универсальных аппаратных процедур — это фотодинамическая терапия или ФДТ. В ее основе лежит воздействие света на участки, обработанные фотосенсибилизатором (специальным веществом, повышающим чувствительность тканей к световому воздействию). В результате образуются специальные синглетные формы кислорода, и вот что происходит под их действием:
- стимуляция синтеза новых белков: коллагена и эластина. При этом происходит замена старых нарушенных волокон новыми, которые структурно более полноценные;
- антиоксидантный процесс — ФДТ нейтрализует свободные радикалы (под влиянием ультрафиолета усугубляющие гликацию) и нормализует клеточный метаболизм;
- улучшение микроциркуляции — восстанавливается капиллярный кровоток и усиливается лимфодренаж;
- фотохимическое разрушение поврежденных клеточных структур. Синглетный кислород расщепляет молекулярные связи КПГ в коллагене и эластине.
При этом, ФДТ имеет селективное воздействие на поврежденные клетки. Что это значит? Клетки накапливают фотосенсибилизатор избирательно. Здоровые ткани остаются нетронутыми, а больные, поврежденные структуры, которые подверглись в том числе гликации, погибают.
Не каждый аппарат для фотодинамики будет эффективен. Для косметологических процедур, которую проводят в медицинских центрах косметологии и дерматологии, платформа должна иметь четыре вида света: синий, красно-оранжевый, красный, ближний инфракрасный, а также функцию охлаждения, точный свет (разброс не более пяти нанометров) с возможностью регулировки интенсивности на каждой длине волны (в России, по словам эксперта Надежды Саламашенко, такие технологии на данный момент есть только у одного производителя оборудования — компании Revixan).
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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