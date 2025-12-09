Чем заменить мясо, чтобы не навредить здоровью и спасти животных? Новые биотех-подходы: стейк из стволовых клеток, одноклеточные и личинки!

Главная функция мяса в нашем рационе заключается в поставке белков, которые, в свою очередь, состоят из аминокислот — строительного материала для наших клеток. Всего их 20. Часть из них человек может синтезировать сам, а часть получает только с пищей. В процессе переваривания пищевые белки распадаются до свободных аминокислот, которые используются организмом для постройки собственных белковых соединений (либо, если это необходимо, деградируют дальше с выделением энергии). Поэтому при оценке качества белка очень важен его состав. Если в белке мало незаменимых и редких аминокислот, он считается неполноценным. Среди растительных самым образцовым белком признан соевый — в нем есть все нужные аминокислоты, а количество многих из них выше, чем у говядины или свинины.

Многие растительные белки содержат не все незаменимые аминокислоты или имеют их в недостаточном количестве. Например, фасоль и горох, хотя и относятся к бобовым, так же как и соя, сильно уступают ей по аминокислотному составу. В них мало цистеина и метионина. Последний относится к незаменимым аминокислотам: метионин участвует в обмене веществ и помогает организму выводить токсины.

Обдумывая альтернативы мясу, ученые все время возвращаются к этому фактору. Они постоянно сравнивают белки между собой и решают, чья питательная ценность подходит на роль мясной замены.

Попробуйте есть бобы

Самый очевидный заменитель мясных продуктов — растения. Вегетарианцы всегда ели их, отказываясь от мяса, но вопрос о сбалансированности такой диеты оставался открытым, поскольку белок растений отличается от животного. В нем часто не хватает некоторых важных аминокислот, которые человеческий организм синтезировать не может. Поэтому, чтобы делать из растений мясозаменители, нужно было сперва найти такие растения, в которых много белка, а его аминокислотный состав приближен к составу красного мяса.

Лучше других с этой точки зрения оказались соя и горох. Сегодня «растительное мясо» делают в основном из белка этих культур, добавляя в смесь растительные жиры и другие компоненты, влияющие на текстуру, вкус и аромат. Попробовать котлеты из гороха во многих странах уже не составляет труда.

Американская компания Impossible Foods несколько лет назад заключила договор с сетью закусочных Burger King, и вместе они запустили продажу «невозможных вопперов» с соевой котлетой в середине. «Соя» Impossible Foods, однако, не так проста, как может показаться. В составе этого мяса присутствует гем — молекула, придающая крови красный цвет и помогающая красным кровяным тельцам переносить по телу кислород. Гем этот тоже растительный. Команда компании выделила его из корней сои, а затем создала генетически модифицированные дрожжи, чтобы они производили гем. Недавно на рынок вышла новая версия растительной невозможной говядины, на этот раз — диетической. В ней на 75% меньше насыщенных жиров, чем в других продуктах от производителя.

Один из конкурентов Impossible Foods — гигант индустрии Beyond Meat. Его продукты попроще, это полуфабрикаты, собранные из гороха, фасоли, картофеля или риса. В Европе нечто подобное выпускает The Vegetarian Butcher. Есть бобовое мясо и в России. В нашей стране производятся растительные котлеты, фарш и сосиски марки Welldone, а также растительные фрикадельки Hi.

Сектор мясных альтернатив из бобов продолжает расти. В него то и дело входят крупные компании. В США собственные растительные наггетсы появились у крупнейшего в стране производителя мяса — Tyson Foods. До этого компания вкладывалась в другие проекты, но в конечном счете решила запускать свой бренд «чистого мяса». Фарш из растений есть теперь и у Nestle.

Но при всей их относительной доступности растительные заменители мяса пока не выглядят как оптимальный источник белка для будущих поколений. Производство котлет из гороха требует выращивания этого самого гороха, а значит, расширения посевных площадей, что никак не вяжется с современной зеленой повесткой. Многих беспокоит и то, что у части населения развивается аллергия на растительные белки (в этом плане интересен нут — он гипоаллергенный). Все это, а еще высокая цена и явное недотягивание растительных альтернатив до оригинала в плане вкуса привели к тому, что поиск нового «мяса» на горохе не закончился.

Сегодня биотехнология обратила свой взгляд на другие белки с хорошим аминокислотным профилем, для производства которых не нужны большие площади, пестициды и удобрения. На научную арену вышли насекомые, микробы и сами животные клетки, только на сей раз оторванные от своих хозяев — животных.