«Оземпик» уничтожает высокую гастрономию? Порции (и удовольствие от еды) — меньше, ужины вне дома — реже, заказов «в стол» — больше!

Эффект от повального увлечения «Оземпиком» дошел и до гастроиндустрии: все больше людей, принимающих препарат, отказываются от походов в рестораны, а если и удостаивают их своим присутствием, то заказы делают весьма скромные. Стоп, правда ли все так плохо? Неужели высокой гастрономии, сама суть которой в небольших изысках, нечего предложить этой категории клиентов? И как это соотносится с трендами на правильное (и очень сдержанное) питание и культуру еды?
Растет ли спрос на препараты для похудения?
Мы бы рады сказать, что эпидемия диабета II типа и ожирения и бум на легкое похудение (не путать с лечением указанных ранее серьезных болезней!) закончились, но и то, и другое все еще здесь, поэтому продажи лекарств, закрывающих оба запроса (препаратов группы агонистов рецепторов ГПП-1 или GLP-1), только растут.
Консалтинговая PwC опубликовала отчет, согласно которому от 8 до 10% американцев в настоящее время принимают данные лекарства, а 30-35% заинтересованы в этом. В России нет точной статистики, показывающей число потребителей уколов стройности, однако известны не менее внушительные показатели: в первом полугодии 2025-го продажи аналогов «Оземпика» (препарат с активным веществом семаглутидом, один из группы ГПП-1 и точно самый вирусный, практически недоступен на российском рынке) выросли в четыре раза по сравнению с первыми шестью месяцами 2024 года и составили почти 2 миллиона упаковок (12 млрд рублей!).
По данным Morgan Stanley Research, к 2030 году мировые продажи лекарств для похудения достигнут 105 млрд долларов.
«Оземпик» влияет на предложение ресторанов?
Опрос Bloomberg Intelligence продемонстрировал, что более 50% пользователей стали реже посещать рестораны после начала терапии. А отчет Morgan Stanley Research показал, что 63% американцев и европейцев, использующих инъекции «Оземпика» или аналогов, заказывают значительно меньше блюд, когда все-таки отправляются отужинать вне дома.
При таком раскладе вполне объяснимо, почему в ответ на рост интереса к лекарству, рестораны реагируют оптимизацией меню. Меньше! Легче! Полезнее!
Однако всегда ли можно узнать достоверно, принимает человек, отказывающийся от больших порций и жирной пищи, препараты ГПП-1 или нет? Проблем нет, только если с вами поделились открыто. Подобная откровенность, разумеется, зависит от «медицинского менталитета» и в целом отношения к средствам для похудения в конкретном обществе.
Утверждать не беремся, но в США прием лекарства для косметической коррекции веса видится нормализованным (чего стоит его трехкратное упоминание в одной серии And just like that). Оговоримся, что нет ничего постыдного в соответствующем лечении диабета или ожирения, но сбрасывать пару килограммов уколами, а не походом к диетологу и в спортзал... Как минимум, это глупо, потому что без нормализации образа жизни, как только человек откажется от инъекций, моментом случится откат.
Но вернемся к осмыслению связи между приемом лекарств и апгрейдом меню. К примеру, Аристотель Хатцигеоргиу, владелец ресторана Clinton Hall в интервью The New York Times признает, что ввел специальные позиции — мини-пиццы, похожие на детские порции бургеров и картофеля фри etc. — после того, как увидел, сколько людей в его окружении являются активными пользователями средств для снижения веса: «Я всегда нахожусь рядом с теми, кто принимает "Оземпик", "Мунджаро" или что-то подобное, — сказал он. — Они съедают один-два кусочка и выпивают пару глотков, и на этом все».
Тренд на ЗОЖ тоже при делах?
В российском обществе ситуация обстоит несколько иначе: кичиться приемом лекарств ГПП-1 без показаний у нас (надеемся!) не в чести, так что ресторанная индустрия просто физически не может учитывать эти данные о клиентах.
Петербургские рестораторы заявляют, что люди не аргументируют свой заказ особой лекарственной историей. Антонио Фреза, основатель Fresa’s Restaurant Group, подтверждает: «Гости, разумеется, не делятся открыто информацией о приеме таких препаратов. Это личное, и никто не говорит официанту или хостес: "Я на "Оземпике," дайте мне что-нибудь полегче"».
По словам ресторатора, сегодня основная ставка — на качество продукта, его тщательный отбор и технологии приготовления с максимальным сохранением как вкуса, так и всех полезных веществ в составе. Видим в этом только хорошее, точнее, великий пейринг ПП и высокой гастрономии.
А специальные «оземпиковые» позиции нам только снятся (в страшных снах). Ведь, по сути, легкие и питательные блюда нужны не только тем, кто принимает особые лекарства, но и всем людям, заботящимся о здоровье (в том числе снижающим вес через пересмотр пищевых привычек). Антонио добавляет: «Выбор всегда остается за гостем, тем более, что препарат, о котором идет речь, имеет много противоречивых отзывов, тренд может быстро измениться».
Так что если человек заказывает салат вместо пасты, то, скорее всего:
- он просто хочет салат;
- есть желание подкрепиться, но чем-то нежирным и свежим (особенно в эту сентябрьскую жару!);
- одобряемый тренд на ЗОЖ делает свое дело, и гость добирает дневную клетчатку, не превышая норму калорий.
Что же касается взвешенного подхода к объему питания, то здесь, опять же, вряд ли благодаря «Оземпику», и вероятнее — благодаря внимательности к своему здоровью, формируется устойчивый принцип трапезы «в стол». Привычная схема «первое, второе и компот каждому» уходит, а вместо нее все чаще — заказы на всех: пара закусок, 2-3 блюда на середину стола, сочный малокалорийный салат и хороший бокал вина. Как подчеркивает собеседник редакции, гости хотят разделить еду, получить опыт, попробовать больше и не переесть.
Ок, но если все-таки гость на терапии — его вкусы становятся очень специфичны?
По словам доктора, автора книги The Ozempic Revolution Александра Сова, которые приводит Financial Times, у людей, принимающих лекарства ГПП-1, меняются вкусовые пристрастия и соответственно тип потребляемой пищи: сладкое, соленое, высококалорийное питание и джанк-фуд проигрывают цельным продуктам: овощам, мясу, яйцам, молочке. Поэтому, когда гость заказывает паровую грудку и рататуй, он делает это не потому, что «Сидит на диете / Другое есть нельзя», а потому, что на самом деле хочет именно этого. И да, он действительно будет получать удовольствие от кажущейся кому-то пресной еды!
Данный тезис ранее нам подтвердил врач-эндокринолог, лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга» Александр Циберкин. Эксперт подчеркнул, что исследования и практика показывают, что препараты семаглутида на самом деле меняют пищевые предпочтения: «Часть пациентов реже выбирает сладкое, жирное, молочное, и, можно сказать, что открывает для себя мир салатов». Так происходит, поскольку препарат действует напрямую на центры пищевого поведения в мозге, то есть туда, где находятся рецепторы, через которые молекула корректирует чувство насыщения. Получается своеобразная «перепрошивка» представлений мозга о том, какая еда кажется привлекательной.
Из-за тренда на ПП и «Оземпика» высокая гастрономия в упадке?
Наоборот, пусть даже реже в заказах фигурируют персональные горячие блюда (особенно в первой половине дня или при непродолжительных встречах)! Антонио Фреза делится основными наблюдениями из практики:
- Вырос средний чек за счет дорогих (и нутритивно ценных! Прим. ред.), но небольших по объему блюд — тартаров, креветок, краба, устриц, севиче и гастро‑сетов.
- Люди стали осознаннее относиться к еде: выбирают легкое, сезонное, более полезное. Это отражается в структуре заказов: больше зелени, меньше «тяжелых» гарниров. Мастхэвом стал зеленый салат.
- Особенно в Петербурге и Москве заметно, что еда — часть атмосферы, а не обязательный ритуал. Люди приходят пообщаться, насладиться моментом, и формат заказа под это подстраивается.
И, нет, рестораны не страдают, если ведут себя умно! «В каждом из наших проектов в меню представлены блюда на компанию, — добавляет ресторатор. — Стейк на кости, плато морепродуктов, тартар из говядины и классический "Цезарь" с подачей у стола. Такие позиции создают вау-эффект, выглядят максимально фотогенично, что является важным маркетинговым фактором. Мы наблюдаем уход от персонализированного питания в пользу разделения блюд, эстетики подачи и гастрономического удовольствия. И это, на мой взгляд, очень хороший знак — публика взрослеет, интерес к культуре еды растет, и рестораны это чувствуют».
А что насчет алкоголя?
Связь между приемом лекарств для похудения и нежеланием пить постепенно подтверждается все большим количеством исследований. Сегодня даже встал небезосновательный вопрос, может ли семаглутид отучить человека от злоупотребления игристым и напитками покрепче!
А еще зафиксированы случаи, когда коктейльный разгуляй во время терапии заканчивается серьезным несварением. Как нам объяснила аналитик клинических исследований Анастасия Кузнецова «Оземпик», дженерики и аналоги снижают концентрацию глюкозы, алкоголь блокирует ее получение из внутренних запасов печени, и это в свою очередь приводит к снижению сахара в крови. Поджелудочная в сильнейшем стрессе, и поэтому неудивительно, что через некоторое время после тостов происходит конфуз ЖКТ.
Разве не супер, что так или иначе формируется тренд на здоровую барную карту?
Артем Перук, сооснователь барной экосистемы «#СледуйЗаКроликами», несколько корректирует наш романтичный посыл: люди не стали пить меньше, но делают это качественнее. Если раньше гости преследовали результат (назовем это функциональным подходом!), то теперь важнее стал процесс получения максимального количества эмоций. Людям нужно ощутить себя в безопасности, понять, что за ними поухаживают, что они получат новый экспириенс.
Артем делится: еще несколько лет назад в коктейльной карте проектов была буквально пара лимонадов, а теперь в меню по 4-5 безалкогольных позиций, в том числе коктейли. Спрос на напитки без градуса вырос, и меню не то чтобы оптимизируется, но «подравнивается» под него. «Дело и в отношении к качественному времяпрепровождению, и в ЗОЖ-просвещении. Новое поколение не хочет тусоваться до утра и вливать в себя декалитры чего-то неведанного, — добавляет Перук, — и лично я этому рад».
Мы тоже!
Текст: Дарья Скаянская, Эрика Шакирова
Редакция напоминает, что лекарственные препараты и продукты питания имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)