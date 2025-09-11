«Оземпик» уничтожает высокую гастрономию? Порции (и удовольствие от еды) — меньше, ужины вне дома — реже, заказов «в стол» — больше!

Растет ли спрос на препараты для похудения?

Мы бы рады сказать, что эпидемия диабета II типа и ожирения и бум на легкое похудение (не путать с лечением указанных ранее серьезных болезней!) закончились, но и то, и другое все еще здесь, поэтому продажи лекарств, закрывающих оба запроса (препаратов группы агонистов рецепторов ГПП-1 или GLP-1), только растут.

Консалтинговая PwC опубликовала отчет, согласно которому от 8 до 10% американцев в настоящее время принимают данные лекарства, а 30-35% заинтересованы в этом. В России нет точной статистики, показывающей число потребителей уколов стройности, однако известны не менее внушительные показатели: в первом полугодии 2025-го продажи аналогов «Оземпика» (препарат с активным веществом семаглутидом, один из группы ГПП-1 и точно самый вирусный, практически недоступен на российском рынке) выросли в четыре раза по сравнению с первыми шестью месяцами 2024 года и составили почти 2 миллиона упаковок (12 млрд рублей!).

По данным Morgan Stanley Research, к 2030 году мировые продажи лекарств для похудения достигнут 105 млрд долларов.

«Оземпик» влияет на предложение ресторанов?

Опрос Bloomberg Intelligence продемонстрировал, что более 50% пользователей стали реже посещать рестораны после начала терапии. А отчет Morgan Stanley Research показал, что 63% американцев и европейцев, использующих инъекции «Оземпика» или аналогов, заказывают значительно меньше блюд, когда все-таки отправляются отужинать вне дома.

При таком раскладе вполне объяснимо, почему в ответ на рост интереса к лекарству, рестораны реагируют оптимизацией меню. Меньше! Легче! Полезнее!

Однако всегда ли можно узнать достоверно, принимает человек, отказывающийся от больших порций и жирной пищи, препараты ГПП-1 или нет? Проблем нет, только если с вами поделились открыто. Подобная откровенность, разумеется, зависит от «медицинского менталитета» и в целом отношения к средствам для похудения в конкретном обществе.

Утверждать не беремся, но в США прием лекарства для косметической коррекции веса видится нормализованным (чего стоит его трехкратное упоминание в одной серии And just like that). Оговоримся, что нет ничего постыдного в соответствующем лечении диабета или ожирения, но сбрасывать пару килограммов уколами, а не походом к диетологу и в спортзал... Как минимум, это глупо, потому что без нормализации образа жизни, как только человек откажется от инъекций, моментом случится откат.

Но вернемся к осмыслению связи между приемом лекарств и апгрейдом меню. К примеру, Аристотель Хатцигеоргиу, владелец ресторана Clinton Hall в интервью The New York Times признает, что ввел специальные позиции — мини-пиццы, похожие на детские порции бургеров и картофеля фри etc. — после того, как увидел, сколько людей в его окружении являются активными пользователями средств для снижения веса: «Я всегда нахожусь рядом с теми, кто принимает "Оземпик", "Мунджаро" или что-то подобное, — сказал он. — Они съедают один-два кусочка и выпивают пару глотков, и на этом все».