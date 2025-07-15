Новая напасть: «Оземпик» вызывает непереносимость алкоголя! Почему появляются аллергия, обмороки, тошнота и просто нежелание пить? А зависимость так лечат?

Тошнит от всего этого

Как рассказал редакции Собака.ru Кирилл, его кейс похож на историю первой героини — Маргариты, но за некоторым исключением — больше беспокоит неконтролируемая тошнота, стартующая даже после одного бокала.

Эндокринолог Анастасия Калмурзина подтверждает, что тошнота и обмороки среди людей, использующих инъекции «Оземпика» и аналогичных препаратов, действительно встречаются нередко. Но в первую очередь здесь следует учитывать, на каком этапе возникают эти симптомы. Дело в том, что для препаратов группы ГПП-1 в целом характерен такой побочный эффект как тошнота. Как правило, она появляется в начале терапии или после увеличения дозировок. При этом тошнота имеет легкую степень и проходит по мере адаптации организма (что и произошло в случае Маргариты).

«Но если же мы говорим именно о реакции на алкоголь, то, — предполагает эксперт, — симптом, скорее, связан с негативным влиянием на желудочно-кишечный тракт. Употребление спиртного само себе плохо отражается на работе пищеварительной системы, а семаглутид усиливает эту реакцию за счет снижения скорости эвакуации пищи из ЖКТ. Выпитое медленнее покидает желудок и дольше раздражает его стенки». Это увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, которой для расщепления спиртного приходится работать более усердно. С такой ситуацией чаще сталкиваются люди, которые изначально имеют не слишком высокую массу тела. Чем меньше исходный вес — тем выше риск осложнений.

«А еще все дело может быть в колебаниях сахара, — добавляет аналитик клинических исследований Анастасия Кузнецова. — "Оземпик" и аналогичные препараты снижают концентрацию глюкозы, а спиртное блокирует ее получение из внутренних запасов в печени, что приводит к снижению уровня сахара в крови. При этом действие нередко отсроченное, проявляется спустя несколько часов после дегустации». Среди симптомов снижения концентрации глюкозы общее недомогание, головокружение, тошнота и рвота. Такие нежелательные явления препарата наблюдались и без употребления лонгов и шотов, например, у участников клинических исследований, а, с другой стороны, эти симптомы характерны для интоксикации, так что вариант 2 в 1. Более того, подавление аппетита, вызванное формулой, может привести к выпивке на пустой желудок, что усиливает сайд-эффекты.

Анастасия Калмурзина эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника в Санкт-Петербурге» «Также стоит учитывать, что препараты ГПП-1 в целом снижают тягу к спиртному и даже курению. Это своего рода дополнительный профит их воздействия на рецепторы в головном мозге. Связь между приемом "Оземпика" и сокращением потребления алкоголя уже доказана научными исследованиями (ученые даже активно изучают потенциал семаглутида в лечении зависимости! Прим. ред.), и подтверждается клинической практикой. Немало таких примеров есть и среди моих пациентов. Например, раньше человек любил завершить вечер парой бутылочек пива, а через три месяца с начала терапии не может допить даже первый бокал. То есть препарат снижает мотивацию к приему не только пищи, но и горячительного».

А откуда обмороки?

«Обморочные состояния при приеме алкоголя пациентами на терапии ГПП-1 чаще всего связаны с понижением уровня глюкозы в крови, которое провоцируют как сами препараты, так и напитки», — объясняет врач Калмурзина. Получается «двойной эффект» (о нем мы как раз говорили выше!), который может спровоцировать приступ гипогликемии, когда сахар опускается ниже нормы. Одним из характерных симптомов здесь как раз является обморок. Именно поэтому во время приема препарата так важен контроль: сократить порции с градусом, пить реже и обязательно закусывать.

Редакция напоминает, что употребление алкоголя вредит вашему здоровья, а лекарственные препараты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.