Новая напасть: «Оземпик» вызывает непереносимость алкоголя! Почему появляются аллергия, обмороки, тошнота и просто нежелание пить? А зависимость так лечат?

Вот это поворот: редакция Собака.ru узнала, что инъекции семаглутида открыли новую побочку — странную реакцию на крепкие (и не очень) напитки. Тут и желание освободить желудок от употребленного, и крапивница, и обморок. Кейсы настолько редкие, что их еще не обсудили на Reddit и почти не исследовали! Опрашиваем потерпевших и рассуждаем с врачами и фармакологами, правда ли «Оземпик», дженерики и им подобные буквально «отучают» людей пить (или, по крайней мере, обязательно закусывать).
Что происходит
Такого нет в инструкциях к препаратам группы ГПП-1 (глюкагоноподобный пептид-1) с действующим веществом-семаглутидом (знаменитый «Оземпик» и его дженерики, лекарства-аналоги) нет, это пока необъяснимо и это факт — на фоне похудения на инъекциях организм может странно отреагировать на алкоголь.
Петербурженка Маргарита, с которой побеседовала Собака.ru, делится своим кейсом. Она начала курс инъекций (не самоуправно, а по назначению врача!) в конце марта и в первое время испытывала небольшую тошноту («Как будто бы токсикоз, такое "полубеременное" состояние»). Это известный сайд-эффект препаратов для похудения, поэтому настороженности он не вызвал, тем более, что к середине апреля дискомфорт прошел. Однако в июне начались совершенно непонятные проявления: после красного вина, кавы, пива и даже сидра лицо стало зудеть и покрываться пятнами, чувствовался небольшой отек.
Дозировки препарата рассчитывались врачом лично, печеночные ферменты и показатели щитовидной железы (важные маркеры, за которыми надо следить во время терапии!) у Маргариты были в норме и остались в пределах референтных значений. Как передала собеседница редакции, ее знакомые, применяющие инъекции семаглутида (но другого препарата!) под контролем своих эндокринологов, тоже стали замечать у себя такие побочки разной выраженности. Что примечательно, к безалкогольным опциям толерантность сохранилась. А некоторые признались, что протестировали разные напитки — и у кого-то организм без проблем «принял» джин.
Инъекции для похудения + дары Вакха = аллергия?
Начнем с того, бывает ли в принципе реакция на алкоголь. Как объясняет врач-аллерголог Лариса Фабер, истинная аллергия на этанол (ведущий компонент напитков радости) встречается очень редко. Обычно покраснение, сыпь и зуд вызывают растительные ингредиенты (к примеру, хмель, дрожжи), ароматизаторы, стабилизаторы, консерванты-сульфиты и салицилаты (частые составляющие вина и пива), гистамин (органическое азотистое соединение, которое естественным образом образуется в процессе производства вин, шампанского, пива) или токсичные примеси (если мы говорим о приобретении бутылки-другой в непроверенном месте).
Лариса Фабер
аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО Северо-Запад»
«Если у человека не было аллергии на составляющие коктейлей во взрослом возрасте, и затем она "открылась" после начала курса семаглутида, то инъекции нельзя однозначно винить в появившейся реакции. Аллергия — все еще не до конца изученный феномен, и возможно, что препарат просто стал "пусковым механизмом" для всех накопленных факторов ее развития (сниженная иммунная защита, частый и сильный стресс)».
Потенциально имеет смысл рассуждать и об обратной ситуации: вдруг хмельное «запускает» аллергическую реакцию на семаглутид в форме крапивницы и зуда? Это ведь в принципе один из стандартных побочных эффектов многих лекарств разного назначения, четко прописанный в инструкциях! В данном случае мы с экспертами мыслим догадками и предположениями, потому что исследования связи аллергии, коктейлей / чистых дринков и препаратов ГПП-1 не проводились.
«Однако важно отметить, что в инструкциях по применению "Оземпика" и других препаратов, действующим веществом которых является семаглутид, нет запрета на употребление алкогольных напитков во время их использования, — уточняет Анастасия Кузнецова, руководитель отдела аналитики исследований компании по организации клинических исследований "Экселлена". — Прямого взаимодействия семаглутида и этилового спирта не предполагается».
Тошнит от всего этого
Как рассказал редакции Собака.ru Кирилл, его кейс похож на историю первой героини — Маргариты, но за некоторым исключением — больше беспокоит неконтролируемая тошнота, стартующая даже после одного бокала.
Эндокринолог Анастасия Калмурзина подтверждает, что тошнота и обмороки среди людей, использующих инъекции «Оземпика» и аналогичных препаратов, действительно встречаются нередко. Но в первую очередь здесь следует учитывать, на каком этапе возникают эти симптомы. Дело в том, что для препаратов группы ГПП-1 в целом характерен такой побочный эффект как тошнота. Как правило, она появляется в начале терапии или после увеличения дозировок. При этом тошнота имеет легкую степень и проходит по мере адаптации организма (что и произошло в случае Маргариты).
«Но если же мы говорим именно о реакции на алкоголь, то, — предполагает эксперт, — симптом, скорее, связан с негативным влиянием на желудочно-кишечный тракт. Употребление спиртного само себе плохо отражается на работе пищеварительной системы, а семаглутид усиливает эту реакцию за счет снижения скорости эвакуации пищи из ЖКТ. Выпитое медленнее покидает желудок и дольше раздражает его стенки». Это увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, которой для расщепления спиртного приходится работать более усердно. С такой ситуацией чаще сталкиваются люди, которые изначально имеют не слишком высокую массу тела. Чем меньше исходный вес — тем выше риск осложнений.
«А еще все дело может быть в колебаниях сахара, — добавляет аналитик клинических исследований Анастасия Кузнецова. — "Оземпик" и аналогичные препараты снижают концентрацию глюкозы, а спиртное блокирует ее получение из внутренних запасов в печени, что приводит к снижению уровня сахара в крови. При этом действие нередко отсроченное, проявляется спустя несколько часов после дегустации». Среди симптомов снижения концентрации глюкозы общее недомогание, головокружение, тошнота и рвота. Такие нежелательные явления препарата наблюдались и без употребления лонгов и шотов, например, у участников клинических исследований, а, с другой стороны, эти симптомы характерны для интоксикации, так что вариант 2 в 1. Более того, подавление аппетита, вызванное формулой, может привести к выпивке на пустой желудок, что усиливает сайд-эффекты.
Анастасия Калмурзина
эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника в Санкт-Петербурге»
«Также стоит учитывать, что препараты ГПП-1 в целом снижают тягу к спиртному и даже курению. Это своего рода дополнительный профит их воздействия на рецепторы в головном мозге. Связь между приемом "Оземпика" и сокращением потребления алкоголя уже доказана научными исследованиями (ученые даже активно изучают потенциал семаглутида в лечении зависимости! Прим. ред.), и подтверждается клинической практикой. Немало таких примеров есть и среди моих пациентов. Например, раньше человек любил завершить вечер парой бутылочек пива, а через три месяца с начала терапии не может допить даже первый бокал. То есть препарат снижает мотивацию к приему не только пищи, но и горячительного».
А откуда обмороки?
«Обморочные состояния при приеме алкоголя пациентами на терапии ГПП-1 чаще всего связаны с понижением уровня глюкозы в крови, которое провоцируют как сами препараты, так и напитки», — объясняет врач Калмурзина. Получается «двойной эффект» (о нем мы как раз говорили выше!), который может спровоцировать приступ гипогликемии, когда сахар опускается ниже нормы. Одним из характерных симптомов здесь как раз является обморок. Именно поэтому во время приема препарата так важен контроль: сократить порции с градусом, пить реже и обязательно закусывать.
Редакция напоминает, что употребление алкоголя вредит вашему здоровья, а лекарственные препараты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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