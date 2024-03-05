Эпидемия «Оземпика» продолжается! Теперь на нем не только худеют, но и борются с перееданием. Как сохранить здоровье и защититься от массового weight-loss гипноза?

Как «Оземпик» стал золотой жилой рынка лекарств от диабета

Как разграничить ожирение и лишний вес?

Во всем мире для удобства используется калькулятор индекса массы тела или ИМТ. Он рассчитывается, как вес в килограммах, деленный на рост в метрах квадратных (показатель выглядит так: N кг/м2). И в зависимости от полученной цифры мы делим ИМТ на категории:

от 18,5 до 24,9 — нормальная масса тела;

от 25 до 29,9 — избыточная;

от 30 и выше — ожирение, которое градируется по группам: 30–34,9 — 1 степень, 35–39,9 — 2 степень, от 40 и выше — 3 степень.

Ожирение — серьезное заболевание. Почему же так много лекарств против него отпускаются без рецепта?

Поправка — заявлено, что такие препараты есть, но если коротко, они не работают вообще. Возможен только эффект плацебо, когда человек очень сильно верит в чудодейственную силу некого «жиросжигателя», сам начинает есть меньше, и вес уменьшается.

Кстати, для снижения массы тела по непонятным причинам часто используются слабительные и мочегонные препараты хотя показания для их приема совсем другие, в частности, сердечная недостаточность и запоры. Похудеть на таких лекарствах нельзя — вес снизится только из-за выведения жидкости или каловых масс, а потом вернется на место. Зато «побочки» при бесконтрольном приеме заработать очень легко, причем самые серьезные: например, кишечную непроходимость, головные боли, чувство постоянной усталости, мышечную слабость, судороги, отечность, снижение функции почек и даже аритмию.

Также иногда слышу, что некоторые пытаются похудеть на L-карнитине — специальной аминокислоте для стимулирования выработки энергии и, якобы, сжигания жиров в качестве топлива. Спойлер: постройнеть это средство не помогает.

Какие средства для похудения применяются в России?

Сейчас у нас есть 3 группы препаратов для снижения веса. Все они рецептурные и показаны людям с ожирением или избыточной массой тела (ИМТ > 27) плюс наличием каких-то факторов риска: диабета, инфаркта, инсульта, высокого холестерина, артериальной гипертензии в анамнезе.

Первые препараты — блокаторы всасывания жиров в кишечнике. Суть в том, что, когда мы едим жирную пищу, в этот же момент мы принимаем препарат — жиры проходят транзитом через организм, снижается и потребление калорий, и вес, соответственно.

Вторая группа — подавители аппетита. Они просто блокируют желание подкрепиться в головном мозге — едим меньше, калорий меньше, цифра на весах идет вниз.

В Европе и в Америке группу препаратов-блокаторов аппетита запретили, потому что на фоне их употребления растут риски гипертонических кризов, то есть резких больших повышений артериального давления, инфарктов, инсультов. В России эти лекарства разрешены. Пока.