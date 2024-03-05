Эпидемия «Оземпика» продолжается! Теперь на нем не только худеют, но и борются с перееданием. Как сохранить здоровье и защититься от массового weight-loss гипноза?

Почему произошел бум на «Оземпик» и аналоги, опасны ли эти препараты для личного здоровья и массового сознания? Правда, что гонка за стройностью ведет к развитию проблем пищевого поведения? В чем негуманность пабликов в стиле «40 кг» и как же все-таки научиться принимать свое тело, не отказываясь от его совершенствования? Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог, специалист по УЗИ щитовидной железы (и лауреат нашей премии «Новые имена в медицине Петербурга»!) Дарья Бурмистрова в третьем эпизоде подкаста «Пищевая ценность» от студии Толк и сервиса «Строки». «Собака.ru» делится самыми интересными отрывками из беседы с разрешения всех участников — с эмпатией, докмед-аналитикой, без шейминга и нравоучений.
Как «Оземпик» стал золотой жилой рынка лекарств от диабета
Как разграничить ожирение и лишний вес?
Во всем мире для удобства используется калькулятор индекса массы тела или ИМТ. Он рассчитывается, как вес в килограммах, деленный на рост в метрах квадратных (показатель выглядит так: N кг/м2). И в зависимости от полученной цифры мы делим ИМТ на категории:
- от 18,5 до 24,9 — нормальная масса тела;
- от 25 до 29,9 — избыточная;
- от 30 и выше — ожирение, которое градируется по группам: 30–34,9 — 1 степень, 35–39,9 — 2 степень, от 40 и выше — 3 степень.
Ожирение — серьезное заболевание. Почему же так много лекарств против него отпускаются без рецепта?
Поправка — заявлено, что такие препараты есть, но если коротко, они не работают вообще. Возможен только эффект плацебо, когда человек очень сильно верит в чудодейственную силу некого «жиросжигателя», сам начинает есть меньше, и вес уменьшается.
Кстати, для снижения массы тела по непонятным причинам часто используются слабительные и мочегонные препараты хотя показания для их приема совсем другие, в частности, сердечная недостаточность и запоры. Похудеть на таких лекарствах нельзя — вес снизится только из-за выведения жидкости или каловых масс, а потом вернется на место. Зато «побочки» при бесконтрольном приеме заработать очень легко, причем самые серьезные: например, кишечную непроходимость, головные боли, чувство постоянной усталости, мышечную слабость, судороги, отечность, снижение функции почек и даже аритмию.
Также иногда слышу, что некоторые пытаются похудеть на L-карнитине — специальной аминокислоте для стимулирования выработки энергии и, якобы, сжигания жиров в качестве топлива. Спойлер: постройнеть это средство не помогает.
Какие средства для похудения применяются в России?
Сейчас у нас есть 3 группы препаратов для снижения веса. Все они рецептурные и показаны людям с ожирением или избыточной массой тела (ИМТ > 27) плюс наличием каких-то факторов риска: диабета, инфаркта, инсульта, высокого холестерина, артериальной гипертензии в анамнезе.
- Первые препараты — блокаторы всасывания жиров в кишечнике. Суть в том, что, когда мы едим жирную пищу, в этот же момент мы принимаем препарат — жиры проходят транзитом через организм, снижается и потребление калорий, и вес, соответственно.
- Вторая группа — подавители аппетита. Они просто блокируют желание подкрепиться в головном мозге — едим меньше, калорий меньше, цифра на весах идет вниз.
- И третья категория препаратов — усилители чувства насыщения и наполнения желудка, которые одновременно ослабляют чувство голода и уменьшают предполагаемое потребление пищи, а также замедляют опорожнение желудка. Смысл тот же: едим меньше, калории в дефиците, и вес снижается. Именно к третьей группе относится нашумевшее лекарство для лечения диабета — «Оземпик», «плюшкой» которого как раз является то, что он замедляет аппетит и приводит этим к похудению.
Каким пациентам «Оземпик» назначают в России?
У нас его можно использовать только для лечения диабета, но теоретически, если создать врачебный консилиум, в который будет входить несколько врачей, возможно, разных специальностей, и если консилиум посчитает нужным назначить этот препарат для снижения веса определенному человеку, он это может сделать. Возможно это, только если есть сильно выраженное ожирение (напоминаю, ИМТ больше 30) или избыточный вес (ИМТ от 27) и сопутствующие проблемы, опять же диабет, высокий холестерин, высокое давление.
Как сейчас покупают «Оземпик» после того, как производитель Novo Nordisk объявил о прекращении поставок в нашу страну?
Сейчас достать лекарство можно, но суперсложно, потому что его в больших объемах скупают и люди с диабетом, и те, кто хочет попробовать с его помощью похудеть.
Прим. ред. В конце 2023 года Правительство РФ разрешило фармкомпаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать аналоги «Оземпика» без согласия патентообладателя, то есть Novo Nordisk. Препараты под названием «Семавик» и «Квинсента» (МНН семаглутид) уже зарегистрированы и постепенно выводятся на рынок.
Поэтому пациенты, которые получали препарат «Оземпик» по прямому назначению — в качестве одной из линий терапии сахарного диабета, сейчас очень страдают, если не сделали большую закупку: оригинальное лекарство просто нигде не достать (подделки за 15 тысяч предлагают там и тут), а оно было очень удобным. Препарат нужно было принимать всего 1 раз в неделю! Это проще, чем пить таблетки каждый день, иногда даже несколько раз в день.
«Оземпик» вредно принимать без прямых показаний, а просто для похудения?
Могут быть такие побочные эффекты, как тошнота, расстройства стула, вздутие живота. Но сказать, что препарат как-то хитрым образом встраивается в обмен веществ и без него потом не получится жить и / или худеть, к счастью, нельзя.
Надо понимать, что, когда мы назначаем «Оземпик» или любые другие лекарства именно для снижения веса, то прием будет иметь конечную точку, потому что он не жизненно необходим. И, если мы параллельно не занимаемся базовой работой, то есть коррекцией питания, балансировкой уровня физической активности, нормализацией пищевого поведения, при отмене лечения однозначно будет откат, вес наберется обратно. В каком объеме он это сделает, сказать сложно, тут все индивидуально.
Что на самом деле поможет стать стройнее
Как выглядит похудение здорового человека?
В этом процессе сочетаются рациональные отношения с собственным весом и телом, достаточный уровень физической активности (от 150 минут в неделю для ходьбы и рутинных нагрузок или от 75 минут в неделю для тренировок), которая нравится человеку. То есть необязательно ходить в тренажерный зал, если это не нравится, если нравится йога, теннис, бассейн — все, что хотите, главное, чтобы вам было по душе. И, конечно, грамотный рацион.
Какой подход к созданию меню сейчас формируется?
Я думаю (и надеюсь), что постепенно мы перейдем от гиперконтроля (подсчета КБЖУ и постоянных отметок о съеденном в приложениях для похудения) к методу «Гарвардской тарелки» или формированию качественного приема пищи по допустимым пропорциям овощей, фруктов, цельнозерновых и белковых продуктов. По крайней мере, тенденции в гайдлайнах наметились именно такие.
А если все-таки беспокоит проблема лишних складочек, цифра на весах, как не уходить в крайности?
Дарья Бурмистрова
врач-эндокринолог, диетолог, специалист по УЗИ щитовидной железы W Clinic, автор телеграм-канала о ЗОЖ
Врачам нужно учиться быть более гибкими, подбирать лечение под каждого конкретного человека. В голове всегда должен быть вопрос: какими твердыми точками мы будем оценивать эффективность терапии? Некоторых людей триггерит взвешивание, почему бы вместо этого не обсуждать наши результаты, измеряя окружность талии? Кому-то нужно поощрение, поэтому мы объясним, что потеря даже 5–10% от исходной массы тела, уже принесет огромную пользу для здоровья.
Пациентам же часто требуется психологическая работа над происходящим, направленная на принятие своего тела и честный разговор с собой. Например, вес мечты человека — 57 килограммов (а он весит 60 с небольшим и выглядит, по собственному мнению, хорошо). Достижение нового показателя достанется ему нечеловеческими усилиями, лишением себя десертов, заточением в спортзале. Здесь нужно начать с того, действительно ли изображение на экране весов имеет такое большое значение?
То есть ограничительный подход отменяется?
Строгие диеты, например, кето или карнивор, или системы питания на шейках, БАДах и специальных порошках для похудения всегда имеют начало и конец. Жить на них — невозможно, не сорваться или сорваться, не заработав при этом чувство вины — тоже затруднительно. К тому же, жестко ограничивая рацион, мы недополучаем из еды витамины, микро-, макроэлементы, и это может сказываться на состоянии нашего здоровья.
Но деление пищи на «хорошую» и «плохую» справедливо? Или это все тренды и даже гилти-чизбургер не проблема?
Ключ к успеху, на мой взгляд, питание сбалансированное, в котором есть овощи, фрукты, ягоды, сложные углеводы, белковые продукты (как животные, так и растительные или только растительные, зависит от этических взглядов), ненасыщенные или «полезные» жиры.
Почему проблемы с питанием начинаются с головы
Между отчаянным желанием постройнеть любыми средствами, в том числе на препаратах для похудения, и расстройствами пищевого поведения (РПП) есть связь?
Я бы сказала, что употребление любых лекарств для снижения веса, подкрепляет РПП. Например, при нервной булимии они будут являться частью компенсаторного поведения, которое направлено на предотвращение набора веса. И получается как будто замкнутый круг, то есть человек набирает вес, не принимает себя, использует препараты, вес снижается. Достаточно ли будет снижения веса человеку или нет? На мой взгляд, скорее нет, если есть уже так называемое ядро РПП. Срыв, и все по кругу.
В чем «ментально» выражается РПП?
Как правило у человека есть некое психологическое ядро, то есть такое представление о весе и форме тела, которое искажает восприятие себя, и очень сильно снижает качество жизни. Он думает, что из-за массы тела на него смотрят иначе и ценят меньше. Отсюда такая стратегия: «Вот я похудею, изменюсь, меня полюбят, зауважают, я буду получать удовольствие от работы, учебы, секса». Конечно, разобраться с этим гораздо сложнее, нежели просто скорректировать вес или внешность.
Как на это влияет среда, в которой мы живем?
Социум порой только подкрепляет нашу к себе нелюбовь путем навязывания каких-то стандартов, например, 90/60/90 или 40 кг (помните эти ужасные паблики в небезызвестной соцсети?). Откуда это пошло, мне сказать сложно, но что-то подсказывает, что тут замешан биг-бизнес. Если маркетолог убедит вас, что вам нужно изменить внешность, чтобы улучшить жизнь, то вы скорее всего купите абонемент в фитнес-зал, доставку рационов готового питания и препараты для снижения веса.
Как человек можно изменить токсичные отношения с едой?
Работа лежит в поле деятельности специалистов псипрофиля, то есть психологов и/или психотерапевтов. Она базируется на разговорных формах когнитивно-поведенческой терапии и совместном анализе дневников питания, которые пациенты начинают вести. Довольно часто подключается и диетолог, который осведомлен о расстройствах пищевого поведения — он занимается с пациентом нормализацией питания, как правило, по специальному протоколу плана питания трех или плана Марши Херрин. Очень классная тема: это не диета, а просто еще один маленький способ помочь сделать рацион сбалансированным, не голодая.
Благодаря комплексному лечению психологический фон выравнивается, дефициты восполняются, к норме возвращается и вес, и регулярность менструального цикла. Но по щелчку пальца это не произойдет. На терапию у специалиста псипрофиля может уйти и 20, и 40 сессий, а на достижение стойкой ремиссии без обострений РПП — 6–12 месяцев или несколько лет.
Как изменилось отношение к РПП сегодня?
Началась активная просветительская работа, чему я очень рада. Люди делятся своими историями, врачи — своим видением проблемы, и все вместе ищут лучшие способы справиться с расстройствами пищевого поведения. Я в своем блоге тоже стараюсь как можно чаще подсвечивать эту тему, чтобы люди могли вовремя обратить внимание на какие-то тревожные звоночки в своих отношениях с едой, а специалисты других специальностей своими же руками не лепили больше пациентов с РПП. Главный момент, на который всегда обращаю внимание — лечение должно начинаться не с коррекции веса (так врач только утвердит человека во мнении, что с его массой тела не все в порядке), а с восстановления ментального здоровья. И формирования чувства принятия и поддержки, как в медкабинете, так и в жизни.
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