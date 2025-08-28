Вода с лимоном, семенами льна, йодом и солью — помогут ли трендовые утренние напитки избавиться от отеков, снизить вес и профилактировать диабет?

Теплая вода с лимоном

Как только не прославляют этот напиток! Говорят, что он оптимизирует пищеварение, метаболизм и детоксикацию организма, стимулирует иммунную систему, профилактирует появление камней в почках и улучшает качество кожи (спасибо антиоксиданту-витамину С в лимоне). Это феномен? Не совсем. Любая вода ускоряет транспортировку питательных веществ, циркуляцию лимфы и крови, а свежий лимон в любом виде приносит пользу в пределах своих природных качеств (аксиома: эффект от дольки лимона ≠ бьюти-эффект от мезотерапии с витамином С или, к примеру, иммунных бустеров с ним). Так что можно пить воду и закусывать лимоном, можно разделить их приемы в течение дня, результат останется тем же.

Универсальным коктейлем не является. При заболеваниях ЖКТ, проблемах с зубами (лимонная кислота эмали совсем не друг) и, очевидно, аллергии на цитрусы, лучше рассмотреть другой вариант.

С чесноком

Хит травничества! Презентация следующая: пейте воду с чесноком и не будете болеть год, а все, что когда-то давало сбой в организме, починится.

Разумеется, дело обстоит не совсем так. Да, чеснок является мощным антибактериальным средством и антиоксидантом, благодаря наличию в нем таких веществ, как аллицин, аджоены и аллилсульфиды, но они плохо растворяются в воде (уже красный флаг). Плюс нет доказательств тому, что чеснок работает как инструмент для реставрации всего тела и заменяет собой медикаменты. И, наконец, в науке есть подозрения, что в некоторых кейсах чеснок может вызывать кожные заболевания и дерматит, а еще снизить подвижность сперматозоидов.

Вывод: запутанная история, Ватсон. Если проблем со здоровьем нет, то можете попробовать пить воду с чесноком, но на чудо не надейтесь. А если не хотите переводить продукт, то ешьте его с борщом, делайте соусы и радуйтесь жизни.

С мятой и огурцом

Это комбо считается лучшим для восполнения жидкости в организме (вода с этой целью справится, но ведь и огурцы состоят из нее на 95% плюс здорово тонизируют), а также для успокоения себя и желудка — дело в том, что мята обладает и спазмолитическим действием (против вздутия и дискомфорта) и антистресс-эффектом.

При гастрите и язвенной болезни, непереносимости перечисленных ингредиентов и пониженном давлении (мята может снизить его еще больше) — просто попейте теплой воды «без ничего».