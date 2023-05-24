Ужин «Собака.ru» с героями проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — 2023

Один из самых прикладных, полезных и ожидаемых всеми (и самой редакцией!) проект «Собака.ru» — это «Новые имена в медицине Петербурга». Благодаря ему мы и вы узнали о молодых и талантливых врачах города, которые успевают писать кандидатские и научпоп, разрабатывают патенты, ведут телеграм-каналы с ликбезами, разоблачая фейковые схемы самолечения, и, конечно, лечат людей. Всех наших героев принимал на традиционном ужине «Собака.ru» видовой ресторан Bellevue в Гранд Отеле «Мойка 22».
Редакция «Собака.ru» составляет справочник лучших молодых медиков Петербурга третий год подряд. Мы включаем в него адептов доказательной медицины, которым доверяют горожане. Майский номер журнала разлетается моментально и все благодаря нашим героям. Однако наша задача — не только познакомить их с читателями, но и друг с другом.
Сергей Брагилев
Владислав Евсеев, Людмила Федорова
Наталья Татаринцева
За столами встретились невролог Глеб Макшаков, офтальмолог-хирург Алина Андреева, офтальмолог Глеб Арсланов, эндокринолог Александр Циберкин, эндокринолог Дарья Бурмистрова, онколог, химеотерапевт Полина Шило, онколог Владислав Евсеев, онколог, абдоминальный хирург Ростислав Павлов, пульмонолог Юлия Зинченко, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Кирилл Сергеев, пульмонолог Виктория Махмутова, гастроэнтеролог, диетолог Светлана Ковалева, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Лопатин. Обсуждали все: от наличия препаратов и оборудования до медицинской юриспруденции.
Дарья Скаянская
Вадим Власов
Ульяна Обрядина
Михаил Трошин
Виктор Макарьин
Неля Валиева
Компанию врачам справочника «Новые имена в медицине Петербурга» — 2023 составили наши лауреаты прошлых лет — хирург и онкогинеколог Ольга-Александра Смирнова и хирург-эндокринолог Виктор Макарьин, а также заслуженные профессионалы индустрии. Например, основатель клиники Grandmed, врач-хирург высшей категории Вадим Брагилев, генеральный директор клиники TCI Наталья Татаринцева, исполнительный директор фонда «Не напрасно» Вадим Власов, заместитель заведующего отделением общей медицины по клинической работе в косметологии клиники МЕДИ Надежда Шабанова, координатор программ благотворительного фонда «АдВита» Елена Грачева и идеолог и основатель курорта «Первая линия» Мария Грудина.
В этом году нетворкинг проходил за ужином из четырех курсов, созданных шеф-поваром Гранд Отеля «Мойка 22» Александром Тихановым и шефом ресторана Bellevue Даниилом Котовым.
Стартовал ужин с amuse bouche — карпаччо из лосося и тунца с соусом песто, продолжился салатом из печеных баклажанов с вялеными томатами и фондю из французских сыров и горячим — филе палтуса с крокетами из цветной капусты и соусом «Шампань», говядиной «Веллингтон» с кремом из батата и соусом порто, веганским ризотто с грибами на сливках из тофу. На этапе десерта — бланманже на шоколадном бисквите с морошкой — медики уже обменивались контактами и договаривались о новых встречах.
Фото: Анастасия Большакова
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