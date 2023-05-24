Ужин «Собака.ru» с героями проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — 2023

В этом году нетворкинг проходил за ужином из четырех курсов, созданных шеф-поваром Гранд Отеля «Мойка 22» Александром Тихановым и шефом ресторана Bellevue Даниилом Котовым.

Стартовал ужин с amuse bouche — карпаччо из лосося и тунца с соусом песто, продолжился салатом из печеных баклажанов с вялеными томатами и фондю из французских сыров и горячим — филе палтуса с крокетами из цветной капусты и соусом «Шампань», говядиной «Веллингтон» с кремом из батата и соусом порто, веганским ризотто с грибами на сливках из тофу. На этапе десерта — бланманже на шоколадном бисквите с морошкой — медики уже обменивались контактами и договаривались о новых встречах.