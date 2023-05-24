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Репортажи

Ужин «Собака.ru» с героями проекта «Новые имена в медицине Петербурга» — 2023

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Один из самых прикладных, полезных и ожидаемых всеми (и самой редакцией!) проект «Собака.ru» — это «Новые имена в медицине Петербурга». Благодаря ему мы и вы узнали о молодых и талантливых врачах города, которые успевают писать кандидатские и научпоп, разрабатывают патенты, ведут телеграм-каналы с ликбезами, разоблачая фейковые схемы самолечения, и, конечно, лечат людей. Всех наших героев принимал на традиционном ужине «Собака.ru» видовой ресторан Bellevue в Гранд Отеле «Мойка 22».

Яна Милорадовская
Глеб Макшаков
Инесса Гаевская
Александр Циберкин
Мария Грудина
Сергей Лопатин
Полина Шило
Алина Андреева
Юлия Зинченко, Кирилл Сергеев
Глеб Арсланов

Редакция «Собака.ru» составляет справочник лучших молодых медиков Петербурга третий год подряд. Мы включаем в него адептов доказательной медицины, которым доверяют горожане. Майский номер журнала разлетается моментально и все благодаря нашим героям. Однако наша задача — не только познакомить их с читателями, но и друг с другом.

Ростислав Павлов, Александра Павлова
Михаил Стацюк
Вадим Брагилев

Сергей Брагилев

Анастасия Контарович
Светлана Ковалева

Владислав Евсеев, Людмила Федорова

Наталья Татаринцева

Виктория Махмутова
Дарья Бурмистрова, Надежда Шабанова

За столами встретились невролог Глеб Макшаков, офтальмолог-хирург Алина Андреева, офтальмолог Глеб Арсланов, эндокринолог Александр Циберкин, эндокринолог Дарья Бурмистрова, онколог, химеотерапевт Полина Шило, онколог Владислав Евсеев, онколог, абдоминальный хирург Ростислав Павлов, пульмонолог Юлия Зинченко, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Кирилл Сергеев, пульмонолог Виктория Махмутова, гастроэнтеролог, диетолог Светлана Ковалева, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Лопатин. Обсуждали все: от наличия препаратов и оборудования до медицинской юриспруденции.

Ксения Гощицкая
Елена Грачева

Дарья Скаянская

Вадим Власов

Ульяна Обрядина

Михаил Трошин

Ольга-Александра Смирнова

Виктор Макарьин

Неля Валиева

Татьяна Зиза

Компанию врачам справочника «Новые имена в медицине Петербурга» — 2023 составили наши лауреаты прошлых лет — хирург и онкогинеколог Ольга-Александра Смирнова и хирург-эндокринолог Виктор Макарьин, а также заслуженные профессионалы индустрии. Например, основатель клиники Grandmed, врач-хирург высшей категории Вадим Брагилев, генеральный директор клиники TCI Наталья Татаринцева, исполнительный директор фонда «Не напрасно» Вадим Власов, заместитель заведующего отделением общей медицины по клинической работе в косметологии клиники МЕДИ Надежда Шабанова, координатор программ благотворительного фонда «АдВита» Елена Грачева и идеолог и основатель курорта «Первая линия» Мария Грудина.

Полина Шило, Ростислав Павлов, Вадим Власов, Александра Павлова, Виктор Макарьин, Владислав Евсеев

В этом году нетворкинг проходил за ужином из четырех курсов, созданных шеф-поваром Гранд Отеля «Мойка 22» Александром Тихановым и шефом ресторана Bellevue Даниилом Котовым.

Стартовал ужин с amuse bouche — карпаччо из лосося и тунца с соусом песто, продолжился салатом из печеных баклажанов с вялеными томатами и фондю из французских сыров и горячим — филе палтуса с крокетами из цветной капусты и соусом «Шампань», говядиной «Веллингтон» с кремом из батата и соусом порто, веганским ризотто с грибами на сливках из тофу. На этапе десерта — бланманже на шоколадном бисквите с морошкой — медики уже обменивались контактами и договаривались о новых встречах.

Фото: Анастасия Большакова

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Теги:
Новые имена в медицине

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