Сахара не надо! Вот 8 советов, чтобы есть меньше сладкого

Нужен ли организму сахар или это просто хотелка?

Генерально: организму нужна глюкоза (не белый сахар!). Это главный источник энергии, который позволяет клеткам работать, а человеку полноценно жить. К примеру, такие функции мозга, как мышление, память и способность к обучению, тесно связаны с уровнем глюкозы и тем, насколько эффективно мозг использует этот источник топлива. Если ему недостаточно глюкозы, молекулы-нейротрансмиттеры не вырабатываются, и связь между нейронами нарушается.

Потому в глюкозе нет проблемы. Она возникает, когда потребление продуктов, ее содержащих (в частности, сахара, сладостей, хлебобулочных изделий, фруктов), перерастает в злоупотребление, и человек предпочитает их всей остальной пище. А риски здесь высокие. С бытовой точки зрения сладости просто вкусные, а с нейрохимической —сахар высвобождает в организме дофамины и опиоиды, вызывающие состояние удовольствия и угрозу привыкания.

Почему сахар нужно подчинить себе? Употребление большого количества простых углеводов без белков или жиров может быстро утолить голод и дать организму кратковременный прилив энергии. Но почти так же быстро аппетит снова распалится и вы захотите еще.

Как констатировать злоупотребление?

Не строго математически. Продукты, насыщенные сахаром, составляют большую часть рациона, а норма ежедневного употребления сахара, установленная ВОЗ (25-50 г в день!) постоянно и значительно превышается.