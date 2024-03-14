Вес (на диете!) стоит и не снижается? Проведите чек-ап меню на скрытые калории! Рассказываем, как это сделать

Заменители воды

Как известно, для поддержания здоровья организма нужно пить воду. Норма для каждого человека индивидуальна, но обычно варьируется между 1 и 2 литрами в сутки.

Тем не менее, многие применяют это правило ко всем жидкостям в принципе, например, к сокам. Да, фрукты — источник витаминов и микроэлементов, полезных для организма, но они также содержат большое количество сахара. Причем это касается как пакетированных соков, так и свежевыжатых, которые богаты природными сахарами (фруктозой, глюкозой, сахарозой). Так вместо 0 ккал (стакан воды) вы будете потреблять 108 (стакан апельсинового сока), 94 (стакан вишневого сока) или 76 ккал (стакан яблочного сока).

Что касается кокосовой воды, которая сейчас считается ЗОЖ-трендом, то определенно можно сказать одно: калорий в ней больше, чем в обычной — на 100 г кокосовой воды приходится 2,61 г сахара. В ней также содержатся калий, натрий и кальций, поэтому такой напиток поможет разнообразить потребление жидкости в течение дня, если выпивать небольшую порцию. Однако полностью заменять им обычную воду не стоит — это те лишние калории, которых мы стараемся избегать.

Кофе-поинт

Ситуация простая и знакомая — по дороге на работу или во время прогулки заходить за чашечкой кофе. Взбодриться, провести утренний ритуал, наполнить организм энергией. Звучит здорово, но некоторые еще предпочитают добавлять в кофе сливки, карамельные и другие сиропы, которые превращают напиток в калорийную бомбу (сливки — источник жиров, а сиропы — дополнительных углеводов). Например, классический раф содержит примерно 100 ккал на 100 мл. Так, смакуя любимый напиток, мы незаметно получаем 250-300 калорий.

Самой низкой калорийностью обладает кофе без добавок: эспрессо и американо. Если же вы не любите пить кофе в чистом виде, то, как минимум, откажитесь от добавления сиропов и замените раф на капучино или латте на обезжиренном молоке.