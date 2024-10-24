И все-таки, кофе: да или нет? Без молока полезнее? А сколько чашек в день можно?

Мы любим кофе (аксиома!). А за какие полезные свойства мы любим его объективно?

Кофе — это обилие антиоксидантов, то есть молекул, которые противодействуют окислительному стрессу (в одной чашке до 500 мг!). А следовательно — онкозаболеваниям, воспалительным процессам и старению. Еще утренний маст-хэв содержит хлорогеновую кислоту — вещество, которое отвечает за синтез глюкозы и липидов, защищая человека от вялости и слабости, а также таких заболеваний, как ожирение, диабет и стеатоз печени.

И, конечно, самый известный компонент кофе — кофеин снижает артериальное давление, предупреждая риск заболеваний сердца, а еще стимулирует нервную деятельность, улучшает работу мозга и работает на предупреждение деменции и болезни Альцгеймера

Какие зерна выбрать?

И в зернах арабики, и в зернах робусты (это самые популярные сорта) после обжарки содержится примерно одинаковое количество полезных веществ, но хлорогеновой кислоты в первой все-таки больше (так что для повышения фокуса и внимательности выбирайте арабику).

А светлая обжарка (быстрая обработка при температуре 180–205 °C) антиоксидантами богаче, чем темная (долгая обработка при 225–245 °C). Так что вариация с кислинкой и ягодными нотами здесь выигрывает у шоколадно-орехового конкурента.

Традиционная заварка или колд-брю?

Если вы хотите получить максимум «антиоксидантности», то делайте ставку на кофе горячего приготовления. В нем концентрация противоокислительных молекул выше из-за воздействия горячей воды. А если вы в поисках кофеина (взбодриться и помчаться по делам дальше), то холодный кофе даст более сильный заряд. Кстати, он содержит меньше кислоты и не раздражает чувствительный желудок.

! В этом контексте мы не говорим о том, что у человека рефлюкс, синдром раздраженного кишечника и другие болезни ЖКТ — при установленных диагнозах нужно сначала проконсультироваться с врачом.