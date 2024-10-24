И все-таки, кофе: да или нет? Без молока полезнее? А сколько чашек в день можно?

Все уже выпили чашечку четвергового кофе с корицей? Внимательность повысилась? Тогда читайте наш разбор (с пристрастием!) кофейных напитков на предмет полезности. Лучшая новость: отказываться совсем и навсегда не придется*.
*от черного фильтра из арабики светлой обжарки.
Мы любим кофе (аксиома!). А за какие полезные свойства мы любим его объективно?
Кофе — это обилие антиоксидантов, то есть молекул, которые противодействуют окислительному стрессу (в одной чашке до 500 мг!). А следовательно — онкозаболеваниям, воспалительным процессам и старению. Еще утренний маст-хэв содержит хлорогеновую кислоту — вещество, которое отвечает за синтез глюкозы и липидов, защищая человека от вялости и слабости, а также таких заболеваний, как ожирение, диабет и стеатоз печени.
И, конечно, самый известный компонент кофе — кофеин снижает артериальное давление, предупреждая риск заболеваний сердца, а еще стимулирует нервную деятельность, улучшает работу мозга и работает на предупреждение деменции и болезни Альцгеймера
Какие зерна выбрать?
И в зернах арабики, и в зернах робусты (это самые популярные сорта) после обжарки содержится примерно одинаковое количество полезных веществ, но хлорогеновой кислоты в первой все-таки больше (так что для повышения фокуса и внимательности выбирайте арабику).
А светлая обжарка (быстрая обработка при температуре 180–205 °C) антиоксидантами богаче, чем темная (долгая обработка при 225–245 °C). Так что вариация с кислинкой и ягодными нотами здесь выигрывает у шоколадно-орехового конкурента.
Традиционная заварка или колд-брю?
Если вы хотите получить максимум «антиоксидантности», то делайте ставку на кофе горячего приготовления. В нем концентрация противоокислительных молекул выше из-за воздействия горячей воды. А если вы в поисках кофеина (взбодриться и помчаться по делам дальше), то холодный кофе даст более сильный заряд. Кстати, он содержит меньше кислоты и не раздражает чувствительный желудок.
! В этом контексте мы не говорим о том, что у человека рефлюкс, синдром раздраженного кишечника и другие болезни ЖКТ — при установленных диагнозах нужно сначала проконсультироваться с врачом.
Есть норма чашка / день?
Самый «здоровый» выбор — это 1-2 чашки черного кофе в день. В них практически нет углеводов и жиров, и не много натрия.
А еще черный кофе содержит полезные для сердечно-сосудистой, лимфатической и метаболической систем организма микроэлементы: калий, кальций, магний, ниацин, фосфор.
! Через 5-10 минут после чашки кофе лучше выпить стакан воды — это остановит действие другого компонента напитка — теобромина, вызывающего сонливость.
А можно послаще?
Сладкие добавки делают напиток калорийнее и жирнее, из-за чего повышается вероятность увеличения цифры на весах и развития кардиоболезней. Можете подсластить кофе 1 ложкой с учетом суточной нормы сахара (получаемого из всех блюд и напитков):
Для женщин: 6 чайных ложек / день
Для мужчин: 9 чайных ложек / день
! И придется отказаться от сиропов в кофейнях или хотя бы ограничить их: одна доза жизнеспасительной «Соленой карамели» уже содержит около одной чайной ложки сахара. А дома ароматизируйте кофе ванильным или миндальным экстрактом sugar-free.
Обожаю раф — что поделать?
Перевести его в разряд «маленькой роскоши» по субботам. В раф, мокко и подобные десертонапитки изобильно добавляются жирные сливки, сгущенка или цельное молоко (в нем нет ничего плохого, наоборот — есть полезный для костей и кожи кальций!), но со взбитыми сливками топом. Это — совсем не способствующее здоровью сердца и красоте фигуры количество калорий в каждом глотке.
Например, 30 г жирных взбитых сливок прибавляет +100 калорий чашке бодрости. Так что замените сливки цельным молоком (19 калорий на 30 г), обезжиренным молоком (10 калорий на 30 г) или неподслащенной миндальной или соевой альтернативой.
Ок, перехожу на черный кофе — как заваривать?
В любопытном исследовании ученых из Щецинского университета сравнивалось влияние различных методов приготовления кофе: аэропресс, капельный, эспрессо-машина, френч-пресс и простая инфузия, и определялось содержание антиоксидантов после каждой обработки.
Выяснилось, что уровень антиоксидантов в любом кофе высок в принципе, но сравнительно напиток из френч-пресса или эспрессо-машины имел самые низкие уровни антиоксидантов. А вот аэропресс — самые высокие! И, кстати, интересный факт: варианты заваривания кофе с использованием бумажного фильтра (тот же аэропресс, пуровер и другие) «отфильтровывают» масла и не повышают «плохой холестерин». А значит, сердце, отданное кофе, остается здоровым.
Благодарим за помощь в подготовке материала эндокринолога Надежду Смирнову, эксперта «ИНВИТРО Северо-Запад».
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