Вместо БАДов: 10 сезонных продуктов, которые поддержат здоровье горожанина осенью

1. Сезонные яблоки

Вместо «роял гала» и «гренни смит» выбирайте в супермаркетах сезонные яблоки. «Те, которые быстро портятся, — отмечает диетолог Анна Турушева, — Еще лучше, если это будут фрукты с огорода». Яблоки содержат витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновую кислоту, флавоноиды и множество микроэлементов. А присутствующие в большом количестве пектины обеспечивают фрукту низкий гликемический индекс.

Важно: большая часть питательных веществ сконцентрирована в кожуре и в мякоти под ней, поэтому яблоко полезно есть целиком. И даже с косточками — из-за присутствия в них йода и витамина В17.

2. И груши!

В груше есть практически все полезные вещества: витамины А, С, Е, Н, К, РР и группа В, макроэлементы (кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера), микроэлементы (железо, цинк, йод), органические кислоты, эфирные масла, флавоноиды, фитонциды.

Если вам кажется, что груши калорийнее и содержат больше сахара, чем яблоки — нет, это не так, в яблоках просто больше кислот.

3. Сливы

Слива, как и другие темные плоды, содержит много антиоксидантов с противовоспалительными свойствами. Аскорбиновая кислота в составе улучшает всасывание железа в организме, а еще сливы — отличный источник бора, который помогает сохранить плотность костей.

Важно: если вы склонны к диарее или страдаете мочекаменной болезнью, присутствие слив в рационе может быть нежелательным.