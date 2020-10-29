Когда постоянная усталость — это не просто так: 7 фактов о железодефицитной анемии

1. Каждая третья петербурженка страдает анемией

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) анемия встречается у каждой третьей небеременной женщины (при беременности распространенность анемии еще выше!) или почти у 500 млн женщин по всему миру. Мужчины страдают малокровием реже — в 12,4% случаев.

При анемии в крови наблюдается снижение концентрации гемоглобина при одновременном снижении количества эритроцитов. Анемия может быть может быть и самостоятельным заболеванием, и симптомом, сопутствующим целому ряду патологий в организме. В половине случаев она связана с дефицитом железа. Женщины теряют железо во время менструаций, поэтому особенно уязвимы перед анемией.

2. Усталость и сухость кожи может быть признаком анемии

Слабость, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи и быстрая утомляемость — эти распространенные жалобы в том числе могут указывать на дефицит железа. Железо — уникальный микроэлемент, с участие которого работает большинство ферментов в организме. Человек, который находится в состоянии хронической анемии, часто страдает от низкого давления, снижения трудоспособности и умственных возможностей. Дефицит железа ухудшает качество жизни, повышает риски развития инсульта и преждевременной менопаузы у женщин.