Покупаете кучу БАДов, чтобы почувствовать себе лучше, но ни разу не исследовали уровень железа? Его дефицит встречается у сотен тысяч петербурженок и приводит к ощущению постоянной усталости, проблемам с волосами и кожей. Объясняем, как узнать, все ли в порядке в с железом и исправить ситуацию, если в организме его не хватает.
Когда постоянная усталость — это не просто так: 7 фактов о железодефицитной анемии
1. Каждая третья петербурженка страдает анемией
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) анемия встречается у каждой третьей небеременной женщины (при беременности распространенность анемии еще выше!) или почти у 500 млн женщин по всему миру. Мужчины страдают малокровием реже — в 12,4% случаев.
При анемии в крови наблюдается снижение концентрации гемоглобина при одновременном снижении количества эритроцитов. Анемия может быть может быть и самостоятельным заболеванием, и симптомом, сопутствующим целому ряду патологий в организме. В половине случаев она связана с дефицитом железа. Женщины теряют железо во время менструаций, поэтому особенно уязвимы перед анемией.
2. Усталость и сухость кожи может быть признаком анемии
Слабость, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи и быстрая утомляемость — эти распространенные жалобы в том числе могут указывать на дефицит железа. Железо — уникальный микроэлемент, с участие которого работает большинство ферментов в организме. Человек, который находится в состоянии хронической анемии, часто страдает от низкого давления, снижения трудоспособности и умственных возможностей. Дефицит железа ухудшает качество жизни, повышает риски развития инсульта и преждевременной менопаузы у женщин.
3. Чтобы обнаружить дефицит железа, одного лишь клинического анализа крови недостаточности
Многие уверены в том, что для определения анемии достаточно лишь одного клинического анализа крови. Если гемоглобин по итогам анализа в норме, значит и анемии нет. Но на самом деле для определения состояния необходимо также измерить уровень ферритина, который является маркером насыщенности организма железом, а также уровень сывороточного железа. В некоторых случаях также проводится исследование уровня трансферрина — белка плазмы крови, который осуществляет транспорт ионов железа и дает лучшее представление об его обмене в организме.
4. Анемии подвержены вегетарианки и поклонницы диет
Татьяна Давыденко
врач-терапевт клиники семейной медицины «МЕДИ на Невском»
Мы достаточно часто выявляем железодефицитную анемию — и при обращении пациентки из-за плохого самочувствия, и во время профилактических чек-апов. Например, состояние распространено среди девушек, которые соблюдают строгие диеты, придерживаются веганского рациона и не употребляют мясо, среди тех, кто активно занимается спортом. У анемии могут быть наследственные факторы появления, часто она связана с заболеваниями желудочно кишечного тракта, при которых усложняется усвояемость железа в организме.
5. Не бегите за железом в аптеку — выбор препарата должен проводить врач
Если вы читая этот материал, обнаружили у себя признаки анемии, не стоит бежать в аптеку за препаратами с железом. Избыток железа тоже опасен — он может откладываться в печени, поджелудочной и щитовидной железе, приводя к серьезным нарушениям. Подбор препарата и его дозировки должен проводиться только врачом. Есть жидкие, таблетированные и внутривенные формы железа, и чаще всего при легких и средних формах анемии дело до инъекций дело не доходит. После курса приема препарата (обычно он занимает от 1 до 3 месяцев) проводится повторный контроль уровня ферритина и сдается клинический анализ крови. Если поднять железо не удалось, лечение продолжается.
6. Имейте в виду, что железо — очень капризный микроэлемент
Железо усваивается организмом куда сложнее, чем другие микроэлементы. Облегчают его усвоение витамин С, В12, фолиевая кислота — все это учитывает врач, подбирая подходящий препарат. Ни в коем случае не запивайте железо утренней чашкой кофе — полифенольные соединения, содержащиеся в кофеине, связывают железо и ухудшают его усвоение. Также стоит выдержать паузу в пару часов между употреблением железа и молочных продуктов.
7. Соблюдайте диету, богатую железом
В продуктах содержится два типа железа: гемовое и негемовое. Гемовое можно найти в мясе, птице и морепродуктах. Самый доступный источник железа — красное мясо. Так, 100-граммов говяжьего фарша обеспечит организм 15% дневной нормы железа. Такая же порция печени еще более питательна — в ней содержится 36% нормы железа. Консервированный тунец и темное мясо индейки в меньшей степени богато железом — оба продукта содержат порядка 10% от нормы.
Негемовое железо можно найти в растительных продуктах. Оно усваивается организмом хуже, чем гемовое, но незаменимо для вегетарианцев. Обязательно включайте в рацион питания шпинат — 100 граммов сырого шпината скрывают в себе 15% дневной нормы железа. И, конечно же, не забывайте про бобовые — 200 граммов вареной чечевицы закроют почти половину (37%) ежедневной потребности в железе. Обратите внимания на брокколи, тыквенные семечки, киноа, тофу и темный шоколад. Четверть плитки качественного шоколада с высоким содержанием какао-бобов содержит 19% от дневной нормы в железы, а также 15% от дневной нормы магния.
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