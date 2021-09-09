Инструкция: как и где собирать грибы в Петербурге и Ленобласти

Когда лучше идти?
Грибы растут в лесу круглый год. Удачное время зависит от того, какие конкретно хотите срезать. Например, весной — сморчки. Обильный урожай можно собрать в первой половине сентября. В поход лучше отправляться утром, чтобы успеть обработать весь «улов».
Как подготовиться?
Перед походом необходимо изучить памятки поисковых организаций: например, «Лизы Алерт». Из основного — при себе иметь заряженный телефон, воду, спички, нож, фонарик, свисток, дождевик, корзину или ведро для сбора урожая. Кроме того, необходимо надеть яркую одежду, чтобы волонтеры в случае чего смогли вас отыскать, и сообщить близким, куда отправляетесь. Если есть хронические заболевания, возьмите с собой лекарства.
Куда отправиться за грибами?
На самом деле у нас очень богатый съедобными грибами регион. Самыми урожайными считаются Выборгский, Приморский, Лужский, Кингисеппский и Курортный районы. Здесь отталкиваться нужно от того, какие человек хочет собрать грибы и как их приготовить. За боровиками нужно ехать в сосновые бора, за белыми — в ельники, смешанные леса и березняки. Конкретные места сбора никто не называет, поскольку это дурной тон. Многие грибники выхаживают свои уголки десятками лет, а некоторые территории им достаются по наследству.
Как правильно собирать?
Есть заблуждение, что грибы необходимо или срезать, или выкручивать. Оно пошло с того момента, как появились первые специальные фермы — промышленные шампиньонницы. Там грибы стали срезать. А оставшиеся пеньки от них поражались вредоносными микроорганизмами. Грибница начинала болеть, урожаи падать. Но в условиях леса абсолютно все равно, как собирать: можно как выкручивать, так и срезать. Оставшийся пенек после среза никак не навредит грибнице. Грибы с небольшой ножкой можно отломать, а, например, боровик или подосиновик лучше вытаскивать целиком, поскольку иначе значительная часть гриба просто останется в земле. После того, как положили в корзину «улов», получившуюся ямку нужно засыпать землей, чтобы не обнажать саму грибницу.
Как понять, что гриб брать нельзя?
Золотое правило грибника — не уверен, не бери. Не собирайте грибы вдоль промышленных объектов и трасс, поскольку именно там они накапливают много токсичных веществ. Если гриб старый, потемневший, сильно поврежденный личинками насекомых, червивый, осклизлый, тогда брать не нужно. В таком случае даже съедобный гриб может оказаться токсичным, и человек получит пищевое отравление. В первые походы лучше брать с собой опытного знакомого.
Не знаю, что это за гриб. Где можно посоветоваться со специалистом?
В Петербурге есть микологическое общество, существующее с 2011 года. У него есть группа в социальных сетях — «Планета грибов». Ей можно пользоваться как справочником-определителем грибов. А с участниками можно посоветоваться, поскольку они изучают грибы не только с практической точки зрения, но и с научной. Они также устраивают выставки живых грибов, одна из которых состоится 25 и 26 сентября в Ботаническом саду.
Кроме того, существует сайт «Грибы Сибири», где можно посмотреть качественные описания и внешний вид грибов, которые можно найти в том числе и в лесах Петербурга, и Ленинградской области.
Как обработать собранное?
Грибы необходимо почистить, перебрать, разрезать и внимательно осмотреть (если внутри червивые — выкинуть). Обработать важно в тот же день. Если оставите их сразу в холодильнике, тогда те, которые были немного червивые, испортятся совсем. Если собрали для соления, то там все намного проще — их можно просто залить водой (например, если это волнушки — на пару суток).
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