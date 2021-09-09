Инструкция: как и где собирать грибы в Петербурге и Ленобласти

Когда лучше идти?

Грибы растут в лесу круглый год. Удачное время зависит от того, какие конкретно хотите срезать. Например, весной — сморчки. Обильный урожай можно собрать в первой половине сентября. В поход лучше отправляться утром, чтобы успеть обработать весь «улов».

Как подготовиться?

Перед походом необходимо изучить памятки поисковых организаций: например, «Лизы Алерт». Из основного — при себе иметь заряженный телефон, воду, спички, нож, фонарик, свисток, дождевик, корзину или ведро для сбора урожая. Кроме того, необходимо надеть яркую одежду, чтобы волонтеры в случае чего смогли вас отыскать, и сообщить близким, куда отправляетесь. Если есть хронические заболевания, возьмите с собой лекарства.