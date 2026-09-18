«Доктор, вы сказали то же самое, что и ИИ»: почему мы доверяем чат-ботам больше, чем поликлинике

«У меня был очень долгий гормональный сбой, который отражался на разных частях организма, — вспоминает петербурженка Мария в беседе с Собака.ru. — Я ходила к врачам, но только ChatGPT смог толково объяснить, что может быть не так и какие анализы следует сдать».

Девушка сетует, что обращалась к самым разным врачам, но так и не смогла получить внятного ответа, что с ней происходит. «Профильные доктора часто ищут проблему только по своему направлению, — продолжает она. — Например, у одного врача я наблюдалась каждые 2–3 недели на протяжении 4 месяцев. Доктор использовал все методы лечения по его профилю и в какой-то момент сообщил, что если и последний метод не поможет, придется делать довольно тяжелую, болезненную процедуру».

Окончательно отчаявшись, Мария загрузила свои медицинские документы в чат-бот. «Я рассказала нейронке абсолютно обо всех проблемах, откопала старые снимки, анализы, выписки и попросила подумать: что это вообще может быть и к какому врачу необходимо обратиться за адекватной помощью без хирургического вмешательства», — добавляет девушка редакции. В итоге ИИ попросил ее сдать анализы и отправил к специалисту с четкими инструкциями относительно того, на какие симптомы надо обратить внимание врача. «Выйдя из кабинета, я уже была с планом лечения на ближайшие 2 месяца, которое мне помогло впервые за полтора года», — заключает она.

В последние месяцы по этому пути идет все больше людей в разных странах мира. Еще в январе 2026 года компания OpenAI отчитывалась: каждую неделю за советами относительно здоровья к ChatGPT обращаются по 230 млн пользователей. К июлю этот показатель вырос до 300 млн.