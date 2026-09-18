«Доктор, вы сказали то же самое, что и ИИ»: почему мы доверяем чат-ботам больше, чем поликлинике

Более 300 млн человек каждую неделю советуются с ChatGPT по поводу своего здоровья — во всяком случае, такую статистику приводит сама OpenAI. Жители разных стран загружают в чат-боты свои анализы и пытаются узнать у машины, в чем причина их недомогания. О чем это больше говорит — об успехах технологий или о проблемах здравоохранения? Заменит ли ИИ врачей? И чем рискует пациент, обращаясь за советом к нейронке? Журналисты Собака.ru Константин Крылов и Анна Емельянова разбирались в вопросе.
«У меня был очень долгий гормональный сбой, который отражался на разных частях организма, — вспоминает петербурженка Мария в беседе с Собака.ru. — Я ходила к врачам, но только ChatGPT смог толково объяснить, что может быть не так и какие анализы следует сдать».
Девушка сетует, что обращалась к самым разным врачам, но так и не смогла получить внятного ответа, что с ней происходит. «Профильные доктора часто ищут проблему только по своему направлению, — продолжает она. — Например, у одного врача я наблюдалась каждые 2–3 недели на протяжении 4 месяцев. Доктор использовал все методы лечения по его профилю и в какой-то момент сообщил, что если и последний метод не поможет, придется делать довольно тяжелую, болезненную процедуру».
Окончательно отчаявшись, Мария загрузила свои медицинские документы в чат-бот. «Я рассказала нейронке абсолютно обо всех проблемах, откопала старые снимки, анализы, выписки и попросила подумать: что это вообще может быть и к какому врачу необходимо обратиться за адекватной помощью без хирургического вмешательства», — добавляет девушка редакции. В итоге ИИ попросил ее сдать анализы и отправил к специалисту с четкими инструкциями относительно того, на какие симптомы надо обратить внимание врача. «Выйдя из кабинета, я уже была с планом лечения на ближайшие 2 месяца, которое мне помогло впервые за полтора года», — заключает она.
В последние месяцы по этому пути идет все больше людей в разных странах мира. Еще в январе 2026 года компания OpenAI отчитывалась: каждую неделю за советами относительно здоровья к ChatGPT обращаются по 230 млн пользователей. К июлю этот показатель вырос до 300 млн.
«Доктор, вы сказали то же самое, что и ИИ»
«Просто записаться к терапевту в поликлинику — квест, который практически невозможно [выполнить]», — жалуется петербурженка Дарья. Этим летом ее стала беспокоить бессонница. В конечном итоге она стала задавать вопросы относительно своего самочувствия ИИ.
Девушка называет этот опыт удачным, хотя и признается, что все равно не слишком доверяет искусственному интеллекту. Для нее обращение к нейросетям — не самолечение, а попытка обойти медицинскую бюрократию и попасть сразу к нужному врачу. «На основании симптомов искусственный интеллект может сказать, к каким профильным специалистам обращаться, а не проходить всю цепочку, начиная с терапевта», — говорит Дарья.
Такое стремление вполне понятно, отмечает Дарья Тукина, медицинский антрополог из Социологического института РАН. Россияне традиционно жалуются на качество и доступность медицинской помощи.
«Чтобы поставить диагноз у терапевта в поликлинике, нужно пробраться через инфраструктурную трясину — запись, очереди, прикрепление, кашляющих детей и взрослых, — поясняет Тукина. — В частной клинике может быть и быстро, но дорого и не всегда оправданно, если это простая бактериальная или вирусная инфекция и если врачи этой частной клиники не могут подписать электронный больничный».
Впрочем, добавляет Дарья Тукина, пациентов толкает к ИИ не только бюрократия и экономия. «Исследователи давно фиксируют кризис доверия к преимущественно государственным медицинским организациям, — говорит исследовательница. — Медицинские профессионалы теряют свой авторитет собственно профессионалов».
«Этим летом я почувствовала себя плохо, — рассказывает Собака.ru петербурженка по имени Анастасия. — Я пришла к участковому, рассказала про свои симптомы, упомянула, что у меня был укус клеща в этом месяце, поинтересовалась нужно ли мне сдать какие-то анализы. Врач взяла телефон, при мне открыла ChatGPT, задала вопрос и просто развернула ко мне экран, сказав, что мои симптомы похожи на клещевой энцефалит. Она отправила меня сдавать анализы в Боткинскую больницу на Екатерининский проспект. На вопрос, а можно ли это сделать в старом здании на Площади Александра Невского, она снова обратилась к ChatGPT, выяснила что можно, опять развернула ко мне экран. На этом прием был окончен».
Дмитрий Хуторов
Врач ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, Lahta Clinic и номинант премии «Новые имена в медицине — 2026»:
«Особенно часто ИИ перед приемом используют молодые пациенты, но и люди старшего возраста уже признаются, что обращались к нему. Иногда даже говорят: „Доктор, вы сказали то же самое, что и ИИ, — пятерка вам“. Если серьезно, с нейросетью обсуждают практически все — от результатов анализов до возможного диагноза и лечения».
«Он поможет найти у тебя все, даже родовую горячку»
«Я не могу сейчас вспомнить случая, когда бы врач задал вот прям суперправильные вопросы, которые бы нас обоих повели бы в правильную сторону, — рассказывает Елена, живущая сейчас за рубежом. — Даже если я готовилась, записывала то, что нужно сказать, все равно на приеме что-то забывается. При этом врачи не то чтобы суперподробно спрашивают. ИИ это делает».
Впервые большая языковая модель успешно сдала американский врачебный экзамен в конце 2022 года (как раз в начале ИИ-бума). С тех пор все крупные модели подтверждают свои знания в медицине. «Их натаскивают на это, — говорит биоинформатик и специалист по ИИ Алексей Комиссаров. — Они решают задачи из медицинских учебников лучше, чем люди».
Однако, оговаривается он, качество рекомендации очень зависит от того, как будет поставлен вопрос. Современные модели, даже бесплатные, с меньшей вероятностью будут выдумывать несуществующие лекарства и болезни. Однако они склонны давать самый распространенный, но вовсе не обязательно правильный ответ. Кроме того, они настроены на то, чтобы угождать пользователю, выдавая то, что он хочет услышать.
«Нейронки могут быть полезны для дифференциальной диагностики, — объясняет Александр Богачев, визуализатор данных, ИИ-энтузиаст, а в прошлом врач-терапевт. — Грубо говоря, они помогают ответить на вопрос: у тебя такое заболевание или сякое. Однако часто их ответы размыты, особенно если ты сомневаешься. Если же у тебя есть вариант, к которому ты сам склоняешься, то ИИ может тебя окончательно в нем убедить».
Юрий Головко
Директор по развитию IT-компании Kodik:
«Опаснее даже не вредный совет, а ложное успокоение: человек с тревожным симптомом получает убедительное объяснение, успокаивается и не идет к врачу. А в медицине упущенное время нередко стоит дороже, чем неверное назначение — назначение можно отменить, потерянные недели вернуть нельзя».
«Это прописано в договоре»
«К ИИ [за советами по здоровью] я обращался много раз, — рассказывает петербуржец Владимир. — Я в целом ипохондрик: если у меня что-то заболит или заурчит нетипично, я сразу гуглю, с чем [мое состояние] может быть связано. Это в основном, когда нет возможности проконсультироваться с врачом. ИИ тут очень помогает».
Дмитрий Хуторов
Врач ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, Lahta Clinic и номинант премии «Новые имена в медицине — 2026»:
«Предварительно разобраться в теме — не то же самое, что поставить диагноз или выбрать лечение. ИИ может не учесть все индивидуальные особенности человека, поэтому к его ответам важно относиться критически и быть готовым к тому, что мнение врача окажется другим. Окончательное клиническое решение все равно остается за медиком».
Как отмечает Александр Богачев, несмотря на все развитие ИИ, нейронка все еще не может вести пациента так, как это делает профессиональный врач. «Пока это абсолютно исключено — модель не видит пациента, большинство из них сравнительно слабо анализирует изображение». Однако самое главное — искусственный интеллект не несет ответственности.
Первоначально популярные чат-боты даже ограничили в возможности давать медицинские советы. «Такой блок был, ведь разработчики боялись, что будут крупные судебные иски в случае чего, — говорит Алексей Комиссаров из ИТМО. — Вала исков не случилось, и теперь модели налево и направо раздают советы о чем угодно. Компании просто добавили предупреждение, что написанному моделью верить нельзя, проверяйте ответы у экспертов. Если ты этого не прочитал — извини».
Дарья Скаянская
Юрист-консультант в сфере биомедицинских исследований:
«Дисклеймер снижает риски для разработчика, но нельзя назвать его обстоятельством, гарантирующим, что ответственность не наступит. Если вред возник из-за ошибки самого сервиса или отсутствия понятного предупреждения, претензии компании предъявить можно. Правда, придется доказать, что именно эта проблема привела к вреду, а с ИИ это бывает сложно. Если же система сработала корректно, но пользователь нарушил правила или невнимательно прочитал ответ, с большей степенью вероятности отвечать за последствия будет уже он сам».
Кроме того, важно понимать, что ни одна модель (кроме той, что человек локально запускает на своем устройстве) не гарантирует приватности. «Большинство россиян уже обращаются к нейросети по поводу здоровья, а многие загружают туда анализы и выписки, — говорит Юрий Головко из Kodik. — Это самая защищаемая законом категория персональных данных, и она уходит на чужой сервер, чаще всего зарубежный, а дальше человек ее уже не контролирует».
Об этом же говорит и Алексей Комиссаров: «Бесплатные модели не гарантируют приватность, разработчики используют ваши данные для обучения будущих моделей — это прописано в договоре».
«Проблемы, от которых пациенты бегут к чат-ботам»
«Понятно, что ИИ может выдать ерунду, но его "консультация" — это очень быстро, бесплатно, не требует никаких телодвижений и, вероятнее всего, более-менее приближено к реальности, — говорит жительница Москвы по имени Маргарита. — Плюс ИИ вряд ли скажет, например, "а что вы хотели, возраст" или "родить тебе надо"».
Как полагает медицинский антрополог Дарья Тукина, издержки ИИ мало пугают россиян. Так, говорит ученая, культура защиты персональных данных (в том числе медицинских) в России менее развита. «У нас люди не осознают свои данные как что-то ценное, — поясняет наша героиня. — Более того, для среднего человека менее приятно, что знакомый врач из местной поликлиники знает о тебе некоторую подноготную, нежели какая-то эфемерная сущность вроде Anthropic или OpenAI».
Если же говорить о возможных ошибках ИИ, то они в глазах рядового пациента не перевешивают тягу хоть к какой-то определенности в условиях, когда обратиться к врачу слишком дорого или сложно. «Тема здоровья для человека связана с большой неопределенностью, — говорит Тукина. — ИИ в этом смысле является выходом. Более того, тот факт, что в уме мы держим поправочку, мол, может быть все и не так, ведь это нейронка, скорее является даже плюсом в глазах человека».
Таким образом, количество людей, которые советуются с чат-ботами относительно своих анализов и назначений, вероятно, будет только расти. Одновременно ИИ приходит и в саму официальную медицину. Все чаще высказывается точка зрения, что искусственный интеллект как раз может помочь решить часть проблем системы здравоохранения, которые отталкивают от нее пациентов.
Александр Богачев
Визуализатор данных, сотрудник ИИ-стартапа и бывший врач-терапевт:
«ИИ вполне может решать проблему первичной сортировки, чтобы люди не сидели много часов в приемном покое. Он может автоматизировать заполнение медицинской отчетности, решать простые вопросы пациентов, чтобы разгрузить систему и освободить время для решения сложных задач».
Как отмечает врач Тарусской ЦРБ и исследователь Института междисциплинарных медицинских исследований ЕУСПб Артемий Охотин, сами медики, администрация медучреждений и страховые компании уже активно внедряют ИИ в свою работу. Однако, продолжает Охотин: «есть вполне резонные опасения, что ИИ станет очередным инструментом в руках администрации, подавляющим врачебную автономию».
Скептически настроена также и Дарья Тукина из Социологического института РАН. «Логика нашей системы выглядит так, что ИИ серьезно разгрузит врачей, — говорит эксперт. — Могут провести реформы, начав с Москвы или крупных центров в регионах. Но итоговые последствия будут примерно такие же, как у системы электронного учета. Она номинально заявлена, но во многих поликлиниках и больницах просто не работает и лишь создает дополнительную нагрузку для врачей и медсестер по забиванию данных в эту систему постфактум».
Дарья Тукина
Медицинский антрополог, научный сотрудник Социологического института РАН (филиал ФНИСЦ РАН) и Института междисциплинарных медицинских исследований ЕУСПб:
«С ИИ, если его решат системно внедрять, скорее всего, будет так же. В идеальном мире это сработало бы — маршрутизация, поддержка принятия решений, ИИ-поиск по клиническим рекомендациям в сложных случаях. Возможно, сработает в отдельных крупных центрах и частных клиниках. Но на массовом уровне вряд ли это заработает. Потому что те проблемы, от которых пациенты бегут к чат-ботам, и которые предлагают искоренить благодаря ИИ, не технические. Они организационные и административные».
Текст: Константин Крылов, Анна Емельянова при участии Евы Елисеевой
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