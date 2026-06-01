В поисках таблетки от старости! Как стартап, связанный с основателем Mail.ru, обращает возраст вспять. На каком этапе разработки?

Как ученые учились обращать старение вспять

Еще несколько десятилетий назад идея омоложения звучала в лучшем случае как сюжет из научной фантастики. В худшем она напоминала о крайне сомнительных экспериментах начала XX века — вроде пересадки состоятельным пациентам кусочков гениталий обезьян.

Ученые исходили из простой логики: организм развивается линейно — от зародыша до взрослой особи. На начальном этапе этого пути клетки нового организма получают свою специализацию — из каких-то строится кожа, из других — сердце, из третьих — легкие. Считалось, что, однажды получив такую «профессию», клетки уже не могут измениться. Именно на этом основании считалось, что стволовые клетки, служащие «строительным материалом» для организма, можно получить лишь из эмбрионов.

В 2006 году японский исследователь Синъя Яманака показал, что это не совсем так. Его команда обнаружила набор из четырех генов, который позже назовут «факторами Яманаки». Если искусственно запустить их работу в уже сформировавшихся тканях, клетки буквально забывают свою прежнюю «профессию» и возвращаются в состояние, близкое к эмбриональному, чтобы потом выращивать из них новые ткани. Это открытие принесло Яманаке Нобелевскую премию.

Довольно быстро специалисты задумались: а что, если этот механизм позволит «стирать» накопившиеся с возрастом изменения в клетках? Именно тогда разговоры об омоложении впервые начали попадать на страницы серьезных научных журналов. Хотя результаты были неоднозначны.

Так, в 2013 году в Nature вышла статья испанских ученых, которые экспериментировали с «факторами Яманаки» на живых мышах. С одной стороны, эта работа показала, что откатить клетки к эмбриональному состоянию можно не только в пробирке, но и в живом организме. С другой стороны, она показала непредсказуемость последствий такого обращения — у животных развились многочисленные опухоли. Среди авторов той работы был испанский ученый Мануэль Серрано.