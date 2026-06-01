В поисках таблетки от старости! Как стартап, связанный с основателем Mail.ru, обращает возраст вспять. На каком этапе разработки?

Победа над болезнями и старостью сейчас кажется как никогда близкой. Причем речь не об экстравагантных экспериментах биохакеров. Ученые проводят революционные эксперименты. Миллиардеры вкладывают деньги в стартапы, основанные вокруг новых технологий. Одна из самых известных таких компаний, лаборатория Altos Labs, финансируется основателем Mail.ru Юрием Мильнером. Ведущие мировые медиа пишут, что работа ученых Altos Labs «может изменить человечество». Что известно об этих экспериментах? Как относятся к ним коллеги-ученые? И реально ли создать таблетку от старости? Или это все же сильное преувеличение? Разбираемся!
«Старение — это потеря идентичности на клеточном уровне» — во всяком случае, так считает биохимик Хуан Карлос Исписуа Бельмонте. В своем майском интервью газете El Pais ученый утверждает: утраченную с возрастом «клеточную идентичность» вполне можно вернуть с помощью новых экспериментальных методов лечения.
Исписуа Бельмонте — сегодня настоящая звезда науки о продлении жизни. О нем пишут крупнейшие СМИ всего мира: от США до Индии. Так, в начале 2020-х большой ажиотаж вызвал эксперимент по выращиванию эмбрионов с клетками одновременно обезьяны и человека. Как отмечали в Science, эта работа может дать новый импульс в деле выращивания донорских органов для человека в теле животных.
Однако сейчас интерес к ученому связан в первую очередь с руководящей позицией в лаборатории Altos Labs. Это биомедицинский стартап, запущенный в 2022 году. Как писала русскоязычная версия Forbes, инвесторами проекта выступили самый богатый человек мира Джефф Безос и основатель компании Mail.ru, миллиардер Юрий Мильнер (фонд предпринимателя DST Global тогда отказался от комментариев, на запрос Собака.ru в фонде не ответили).
Как ученые учились обращать старение вспять
Еще несколько десятилетий назад идея омоложения звучала в лучшем случае как сюжет из научной фантастики. В худшем она напоминала о крайне сомнительных экспериментах начала XX века — вроде пересадки состоятельным пациентам кусочков гениталий обезьян.
Ученые исходили из простой логики: организм развивается линейно — от зародыша до взрослой особи. На начальном этапе этого пути клетки нового организма получают свою специализацию — из каких-то строится кожа, из других — сердце, из третьих — легкие. Считалось, что, однажды получив такую «профессию», клетки уже не могут измениться. Именно на этом основании считалось, что стволовые клетки, служащие «строительным материалом» для организма, можно получить лишь из эмбрионов.
В 2006 году японский исследователь Синъя Яманака показал, что это не совсем так. Его команда обнаружила набор из четырех генов, который позже назовут «факторами Яманаки». Если искусственно запустить их работу в уже сформировавшихся тканях, клетки буквально забывают свою прежнюю «профессию» и возвращаются в состояние, близкое к эмбриональному, чтобы потом выращивать из них новые ткани. Это открытие принесло Яманаке Нобелевскую премию.
Довольно быстро специалисты задумались: а что, если этот механизм позволит «стирать» накопившиеся с возрастом изменения в клетках? Именно тогда разговоры об омоложении впервые начали попадать на страницы серьезных научных журналов. Хотя результаты были неоднозначны.
Так, в 2013 году в Nature вышла статья испанских ученых, которые экспериментировали с «факторами Яманаки» на живых мышах. С одной стороны, эта работа показала, что откатить клетки к эмбриональному состоянию можно не только в пробирке, но и в живом организме. С другой стороны, она показала непредсказуемость последствий такого обращения — у животных развились многочисленные опухоли. Среди авторов той работы был испанский ученый Мануэль Серрано.
Мануэль Серрано
Исследователь Института биомедицинских исследований в Барселоне (цитата по MIT Technology Review, 2021 год):
«На мой взгляд, факторы Яманаки нереалистичны для использования в клинической практике. Они предполагают введение генов, некоторые из которых являются онкогенными. Это сложно пройти через фильтр регулирующих органов».
Однако ученые нашли выход — клетки не обязательно полностью возвращать в изначальное состояние. «Факторы Яманаки» можно использовать, чтобы «отмотать» возраст клетки лишь частично.
«В экспериментах этот подход позволяет обратить вспять отдельные маркеры старения, улучшить восстановление поврежденных тканей и вернуть клеткам некоторые свойства, характерные для более молодого состояния, — поясняет доцент СПбГУ Ирина Спивак. — В некоторых исследованиях ученым даже удавалось продлевать жизнь лабораторных животных с ускоренным старением — специально выведенных особей, у которых возрастные изменения развиваются гораздо быстрее обычного. Причем эта технология сейчас начинает использоваться уже как экспериментальная модель для исследований, напрямую с омоложением не связанных»
Сейчас уже есть работы, о частичном восстановлении зрения у престарелых мышей и обезьян. Также ученые экспериментировали с изъятием у крыс поврежденных внутренних органов, их омоложении и обратной пересадки в тело подопытного животного.
Именно такие эксперименты с «факторами Яманаки» легли в основу работы Altos Labs, созданной при поддержке Безоса и Мильнера. Одним из руководителей компании стал Исписуа Бельмонте, к команде присоединился тот самый Мануэль Серрано, а также сам Синъя Яманака и еще несколько нобелевских лауреатов:
- Дженнифер Дудна (химия, 2020);
- Фрэнсис Арнольд (хими, 2018);
- Дейвид Балтимор (физиология и медицина, 1975).
Что с омоложением человека?
Несмотря на то, что эксперименты пока проводятся только на животных, ученые и руководители стартапов постоянно подчеркивают, что их конечной целью является продление жизни человека.
«Мы понимаем, что мыши — это не человек, но мы должны как-то перейти к применению [этой технологии] на людях», — заявил все в том же интервью El Pais Исписуа Бельмонте. Впрочем, тут у него большая конкуренция.
«Интерес [к этой теме] очень серьезный и быстро растет, — говорит в беседе с Собака.ru Петр Федичев, профессор Национального университета Сингапура и основатель биотех-компании Gero. — Altos Labs — далеко не единственный игрок. На этом же поле работает дочерняя компания Alphabet (материнская компания Google) под названием Calico. Есть Retro Biosciences, инвестором которой выступает Сэм Альтман из OpenAI. А еще Life Biosciences, основанная гарвардским профессором Дэвидом Синклером».
Петр Федичев
Профессор Национального университета Сингапура и основатель биотех-компании Gero:
«Население стремительно стареет, рождаемость падает, а люди все большую часть жизни проводят в состоянии физического упадка и с хроническими заболеваниями. Инвесторам очевидно: настоящее лекарство от старения будет приносить сотни миллиардов ежегодно и способно создать многотриллионную компанию уровня сегодняшних технологических гигантов».
Однако чем громче становились заявления о возможном «омоложении», тем внимательнее научное сообщество проверяло результаты исследований. Того же Синклера, известного высказываниями, что уже родился человек, который доживет до 150-ти, не раз обвиняли в излишнем оптимизме.
Как подчеркивает геронтолог и доктор медицинских наук Андрей Ильницкий, делать выводы об эффективности любых методов борьбы со старением можно только после того, как они опробованы «не только на лабораторных моделях, мышах и приматах, а на людях». Причем по всем правилам доказательной медицины, иначе предсказать побочные эффекты невозможно.
В свою очередь биолог Ирина Спивак из СПбГУ полагает, что пока в полной мере не понятно, как превратить перепрограммирование клеток в безопасное и эффективное лечение для людей.
Возможна ли вообще таблетка от старости?
На самом деле у концепции «лекарства от старости» есть еще как минимум одна важнейшая проблема. «Самый главный вопрос здесь: а как мы определим само старение?» — объясняет Ирина Спивак из СПбГУ. И это вопрос отнюдь не риторический.
Вся концепция Исписуа Бельмонте строится на том, что мы стареем от того, что в клетках с возрастом накапливаются ошибки, которые мешают им выполнять свою функцию. Однако далеко не все согласны, что увядание организма связано только с этим процессом. В одном из крупнейших обзоров последних лет исследователи выделили сразу 12 ключевых признаков старения — от повреждений ДНК и хронического воспаления до нарушений работы митохондрий и накопления так называемых «клеток-зомби», которые перестают нормально работать и поддерживают воспаление в тканях.
У ученых нет точных ответов даже относительно механизма возникновения конкретных возрастных изменений и заболеваний.
Андрей Ильницкий
Первый заместитель директора АНО «НИМЦ «Геронтология»:
«К примеру, лет 20 назад, наверное, считалось что причиной болезни Альцгеймера является пептидная патология. Сейчас появились препараты, которые позволяют с ней бороться. Казалось бы, это должно излечить от болезни Альцгеймера или как-то улучшить состояние пациента. Оказывается, что нет. Если обнаружить это заболевание на самом раннем этапе, буквально еще на доклиническом, то можно лишь ненамного улучшить состояние пациента. Поэтому сейчас считается, что болезнь Альцгеймера — это вещь все-таки многофакторная, что имеет значение воспаление и даже состояние микробиота кишечника».
Впрочем, некоторые успехи уже есть. Как отмечает Петр Федичев, из Сингапурского национального университета, уже существующее лекарство от диабета и ожирения GLP-1 «снижает биологический возраст примерно на 5 лет». «Впервые у человечества появился фармакологический инструмент, который реально меняет продолжительность здоровой жизни», — говорит он.
Ирина Спивак
Доцент СПбГУ:
«Вероятно, "повернуть старение вспять" является задачей будущего. Безусловно, будут развиваться фармакологические подходы, поиск новых геропротекторов и препаратов, активирующих регенерацию. В настоящее время нужно понимать, что многое мы можем сделать сами, модифицируя не клетки организма, а образ жизни. Во многих работах, посвященных популяционному старению, например, показано, что курение укорачивает жизнь в среднем на семь лет».
Пока исследователи пытаются научиться омолаживать клетки и переписывать биологические часы организма, практически все специалисты по долголетию по-прежнему сходятся в довольно скучных рекомендациях:
- Физическая активность;
- Сон;
- Контроль давления, сахара и холестерина;
- Отказ от курения;
- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;
- Снижение хронического стресса.
Звучит не так эффектно, как новости про факторы Яманаки и инвестиции миллиардов долларов в борьбу со старением. Но именно это сегодня — самый надежный способ реально продлить себе здоровую жизнь.
