Знакомьтесь, сильнейшие молодые неврологи Петербурга!

Алексей Тархов

невролог, эпилептолог, цефалголог

Клиника «Все мы дети»

Доктор спок: нет страшилкам и приговорам — детский и взрослый невролог, эпилептолог и цефалголог (aka эксперт по головным болям) Тархов каждый день дает родителям детей с РАС или эпилепсией понятный план с пояснениями, что происходит и что делать прямо сейчас. А еще Алексей усиливает практику нейрогенетикой: обучение в ведущей генетической лаборатории в стране и интерпретация нескольких сотен анализов помогают ему увидеть коннект между приступами, речью, поведением и генетическими маркерами. В результате — более точный и заметно более быстрый диагноз, который позволяет маленьким пациентам сэкономить время на кругах по кабинетам и раньше начать коррекцию.

И важно: Тархов перевел несколько международных справочников по диагностике головной боли (четкие и актуальные критерии уже на русском языке!). И теперь наши врачи говорят на едином медицинском эсперанто с глобальным комьюнити, а значит, быстрее ставят диагноз и подбирают лечение. На досуге Алексей — просветитель: ведет блог с аудиторией 16+ тысяч подписчиков и проводит антистресс-курсы для родителей по вопросам эпилепсии, СДВГ и расстройства речевого развития.

СДВГ — модная болезнь, которую находит у себя каждый второй. А как на самом деле?

Информации о неврологических заболеваниях стало больше — и люди все чаще пытаются сами ставить себе диагнозы по одному симптому из интернета. Но так не работает. Невнимательность — не равно СДВГ. Отсутствие указательного жеста — не аутизм. Важна совокупность устойчивых признаков и их влияние на жизнь. Распознавать такие состояния мы действительно стали лучше. Но ставить диагноз по интернет-тесту или паре видео в reels не рекомендую.