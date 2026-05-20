Заподозрить Паркинсона по обонятельному тесту и выключить боль одним уколом — приемы из арсенала спецагентов уже в CV неврологов проекта «Новые имена в медицине 2026».
Алексей Тархов
невролог, эпилептолог, цефалголог
Клиника «Все мы дети»
Доктор спок: нет страшилкам и приговорам — детский и взрослый невролог, эпилептолог и цефалголог (aka эксперт по головным болям) Тархов каждый день дает родителям детей с РАС или эпилепсией понятный план с пояснениями, что происходит и что делать прямо сейчас. А еще Алексей усиливает практику нейрогенетикой: обучение в ведущей генетической лаборатории в стране и интерпретация нескольких сотен анализов помогают ему увидеть коннект между приступами, речью, поведением и генетическими маркерами. В результате — более точный и заметно более быстрый диагноз, который позволяет маленьким пациентам сэкономить время на кругах по кабинетам и раньше начать коррекцию.
И важно: Тархов перевел несколько международных справочников по диагностике головной боли (четкие и актуальные критерии уже на русском языке!). И теперь наши врачи говорят на едином медицинском эсперанто с глобальным комьюнити, а значит, быстрее ставят диагноз и подбирают лечение. На досуге Алексей — просветитель: ведет блог с аудиторией 16+ тысяч подписчиков и проводит антистресс-курсы для родителей по вопросам эпилепсии, СДВГ и расстройства речевого развития.
СДВГ — модная болезнь, которую находит у себя каждый второй. А как на самом деле?
Информации о неврологических заболеваниях стало больше — и люди все чаще пытаются сами ставить себе диагнозы по одному симптому из интернета. Но так не работает. Невнимательность — не равно СДВГ. Отсутствие указательного жеста — не аутизм. Важна совокупность устойчивых признаков и их влияние на жизнь. Распознавать такие состояния мы действительно стали лучше. Но ставить диагноз по интернет-тесту или паре видео в reels не рекомендую.
Ливия Хубларова
невролог, к. м. н.
НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева
Специалист по редким генетическим и дегенеративным заболеваниям, Хубларова умеет ловить Паркинсон на ранней стадии, еще до дрожи в руках — через обонятельный тест: эту экспериментальную методику она запатентовала с коллегами из НМИЦ им. Бехтерева и НИИ ЛОР. Оказывается, у 70–90% людей способность различать ароматы снижается за несколько лет до появления тремора и скованности. Поймав симптом, Ливия запускает наблюдение пациента и, если требуется, проводит ботулинотерапию — инъекции, которые расслабляют патологически напряженные мышцы (да, не только на лице!) и возвращают контроль над ногами и руками. Нескольких уколов хватает, чтобы человек снова смог поднести ложку ко рту, почистить зубы или набрать короткое сообщение.
Диссертацию Ливия посвятила тому, как самостигматизация (внутренний стыд за неточные движения, дрожь и неловкость) иногда бьет больнее, чем сама болезнь. Поэтому в подходе Хубларовой, соавтора «Национального руководства по психиатрии», всегда есть место мягкой, но точной поведенческой коррекции, чтобы человек не запирался в четырех стенах, а продолжал жить.
Правда, что инъекции ботокса помогут от головной боли?
Да, сегодня это полноценный медицинский инструмент. В неврологии мы используем его довольно широко: при дистонии, спастичности, треморе, хронической головной боли и даже избыточном слюноотделении. Но этим возможности ботокса не ограничиваются, его также применяют в офтальмологии — при блефароспазме и косоглазии, в урологии — при гиперактивном мочевом пузыре, в проктологии — при хронических заболеваниях анального канала и в дерматологии — при повышенном потоотделении. То есть везде, где нужно деликатно «успокоить» избыточную активность мышц или желез.
Дмитрий Хуторов
невролог, к.м.н.Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России, Lahta Clinic
Головная боль может быть признаком инсульта! А невролог центра МЧС России и член секции молодых ученых Европейской академии неврологии Хуторов умеет отличить, что стоит за этим сигналом — усталость, мигрень или сверхопасное состояние с угрозой для функций мозга и даже жизни. Дмитрий прошел школу по лечению головной боли в Риме, участвовал в крупнейших международных конгрессах и исследованиях. Свой опыт передовой специалист мировой практики (да, это официальный статус!) направил на то, чтобы сохранять пациентам жизни; адаптировал в центре МЧС (после стажировки в Хельсинки!) алгоритм срочных действий для пациента с инсультом — от момента поступления до подбора тактики лечения на основе данных времени катастрофы, исследований и КТ. Поймать очень занятого Хуторова можно в центре головной боли Lahta Clinic, где он прописывает пациентам с мигренью ботулинотерапию и моноклональные антитела — методы, которые воздействуют на нервные окончания и блокируют механизм боли (приступы могут «выключаться» на долгие месяцы!). В своей диссертации Дмитрий показал корреляцию более густой крови с повышенным риском инсульта, а сейчас изучает, как с ним связаны мигрени.
Правда, что чудо-уколы от мигрени с моноклональными антителами скоро можно будет заменить таблетками?
Скорее не заменить, а дополнить. Сейчас и правда появились таблетки — гепанты: они действуют на тот же белок CGRP и так же эффективны, как моноклональные антитела. За счет меньшего размера молекулы гепанты быстрее работают и раньше выводятся. Поэтому принимать их нужно регулярно — каждый день или через день. Это удобно, если человек не готов к инъекциям или, например, планирует беременность. В итоге у нас есть выбор: уколы с длительным эффектом раз в месяц или более гибкая схема с таблетками, которую легче подстроить под образ жизни пациента. Насколько я знаю, Леди Гага в борьбе с мигренью использует именно гепанты!
Виктория Лимаренко
невролог, сомнолог
ALVI Clinic
Ученица главного сомнолога страны Романа Бузунова запустила в Петербурге два редких направления диагностики — детские полисомнографию и проверку слуха во сне. Раньше ради этих тестов приходилось брать сапсан в Москву, а теперь достаточно доехать до клиники на Парадной. Доктор Лимаренко снимает самые тяжелые камни с родительской души (и одновременно — самые тяжелые диагнозы). Изматывающие мелтдауны у трехлетки результаты полисомнографии помогают связать с остановками дыхания во сне вместо неврологических проблем, а отсутствие реакции младенца на голос — не с РАС, а со снижением слуха. Вовремя замеченные, эти небольшие отклонения от нормы легче устранить, пока они не повлияли на речь и учебу. По нюансам обучения у Виктории большой опыт: она отслеживает СДВГ у школьников в исследовании на базе СПбГУ, а сама преподает психофизиологию психологам.
Мы катастрофически не высыпаемся! Нам пора записаться на полисомнографию?
Если есть утренняя разбитость, дневная сонливость, пробуждения или повышение давления — это повод обратиться к сомнологу. Полисомнография в таком случае помогает понять, что происходит ночью: есть ли остановки дыхания, падает ли уровень кислорода, насколько сон поверхностный и есть ли лишние движения. Исследование четко отвечает на вопрос, что именно мешает выспаться. И это напрямую влияет на лечение: кому-то достаточно изменить привычки, а кому-то нужна терапия, например СИПАП — аппарат, который подает воздух под давлением и не дает дыханию останавливаться во сне.
Павел Смирнов
невролог, ортопед-вертебролог, алголог
«Клиника Мереджи»
Медотвод от операции — это к доктору Смирнову: тысячу пациентов, у которых в наличии были грыжа, артроз и подписанное направление к хирургу, Павел вылечил в буквальном смысле наложением рук (и немного игл!). Спокойно, никакой альтернативщины — только научный бэкграунд, основанный на неврологии, вертебрологии, ортопедии и интервенционной терапии боли. Опыт работы с нейрохирургами в институте им. Поленова дал Смирнову понимание, откуда приходит болевой сигнал и как лучше блокировать его источник. А многолетняя практика интерпретаций МРТ, КТ, ЭНМГ и УЗИ помогла не опираться на чужие заключения, а научиться делать свои — и высокоточные. Золотой прием Смирнова — прицельные инъекции в позвоночник вплоть до межпозвоночного диска. Такие редкие вмешательства делают только профессионалы под рентген- или УЗИ-контролем — иначе точно попасть невозможно. А еще доктор может ввести в зону воспаления собственную плазму пациента.
Дополнительная специализация «алголог» означает, что Павел работает с болью как с отдельной задачей, а не с одним из симптомов: ищет конкретный источник боли и разбирает механизм ее запуска. Как он это делает, не секрет — всю инфу Смирнов дает на обучающих конгрессах и в YouTube-канале на 26 тысяч подписчиков.
Боль в спине не проходит годами. Проблема в неверном диагнозе?
Хроническая боль в спине часто многослойна. Чтобы разобраться в ее причине, нужно владеть разными методами диагностики и клиническим мышлением. Но не все врачи обладают достаточной квалификацией и, к сожалению, желанием, чтобы углубляться в сложные случаи. С другой стороны, есть специалисты, которые просто назначают универсальные схемы — процедуры «на всё сразу». И да, такой подход может временно облегчить состояние, но не решит проблему. Если сомневаетесь в докторе, обратите внимание: есть ли у него четкое понимание, почему возникает боль, или лечение идет «вслепую».
