Каково это — усыновить ребенка с особенностями развития и какие есть программы поддержки приемных семей?

Как люди становятся приемными родителями особенных детей? Личные истории

Александра, мамы Сони

Когда у нас в мужем подросли свои дети, мы задумались о том, чтобы принять в семью еще одного ребенка. Не планировали брать малыша с особенностями здоровья — так вышло само собой, волей случая, судьбы. Когда начинаешь погружаться в тему приемного родительства, смотришь анкеты, просматриваешь сайты, читаешь истории детей. Так случайно я увидела Соню на сайте фонда. Посмотрела на нее и подумала: какая симпатичная девочка, как сильно она похожа на меня внешне — и какая она трудная. На фото она была в вертикализаторе, и сразу было понятно, что у ребенка серьезные особенности по здоровью. Вторая мысль была: как жаль, что мы не можем ее взять.

В тот момент фонд собирал для Сони средства на ортезы, и мы с подругами перевели небольшой взнос. Но я вдруг заметила, что захожу на сайт фонда почти каждый день — ищу про нее новости. Сначала появились кандидаты, потом они отказались: не смогли оформить опеку, возникли какие-то проблемы с документами.

И вот выходит новость: возможностей продолжать лечение Сони больше нет, все необходимое на этом этапе сделано. Значит, ее должны вернуть обратно — в Находку, кажется, под Владивосток. Для ребенка с такими диагнозами это могло бы означать огромный откат по здоровью. Мы начали оформлять документы. Это было в ковид: первая онлайн-школа приемных родителей в России, заочные документы, удаленные согласования — все новое и для нас, и для органов опеки.

Перед Новым годом я поехала к Соне под Москву — познакомиться. Чувства были очень противоречивыми, было страшно. Сейчас прошло почти пять лет, как дочь дома, и я понимаю, насколько многого тогда не видела, насколько мне не хватало экспертных знаний, насколько я подтягивала факты под свое желание справиться, игнорируя те, что говорили об обратном.

В адаптации Сони проблем не было вовсе — она приехала так, будто всегда здесь жила, легко нашла контакт с большой семьей (бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры!). А вот у взрослых трудности, конечно, были и периодически остаются. Принятие диагноза, принятие умственной отсталости — процессы очень тяжелые. Пришлось пройти через собственное «дно», признать ограничения ребенка, а потом оттолкнуться и постепенно научиться смотреть на все иначе.

При этом жизнь нашей семьи не строится под лозунгом «Спасем Соню». Соня не «наша задача», а член семьи. Она живет полной жизнью: ездит с нами на выставки, в кино, театр, в гости, на концерты, на новогодние праздники. Иногда остается с няней — потому что среда пока не везде доступна. Например, старшим детям интересно сходить на экскурсию на подводную лодку — а Соне это физически невозможно и, по ее особенностям, не слишком интересно. Тогда она остается дома: играет на пианино, рисует, занимается своими делами. Мы продолжаем жить активной жизнью, ничего не урезая — ни для нее, ни для других детей, ни для себя.

Мне очень хочется, чтобы в будущем у нее было сообщество, где она чувствовала бы себя равной и могла общаться. В своей школе она расцветает (остается там до трех–четырех на продленке — ей очень нравится), у них какой-то свой язык, свое «миньонское» общение — и это так трогательно. А среди нормотипичных детей немного теряется. Ей там не плохо, но она, скорее, наблюдает за процессом, чем активно участвует. И детям порой сложно понять, как с ней взаимодействовать, кроме простого «привет-привет».

Соня сделала огромный шаг вперед. Первую половину пути за нее сделал фонд — и за это им огромная благодарность. Из ребенка, который лежал в постели со спастикой, они сделали девочку, которая умеет сидеть, начинает жевать, чувствует свои ноги после операции. А наша задача — реабилитировать дальше. Как я говорю, мы бежим не «к точке», а «от точки».