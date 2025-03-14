За два месяца 2025-го россияне потратили на антидепрессанты почти 3 миллиарда рублей

Тенденции продаж психотропных за последние годы

Фиксируем поступательное увеличение спроса. Первый острый всплеск продаж антидепрессантов произошел в 2022-м: так с января по сентябрь траты выросли на 70% по сравнению с прошлым годом и равнялись 5 млрд рублей.

В 2023-м продажи достигли отметки в 4 млрд рублей уже за полгода, а в 2024 году за 10 месяцев, с января по ноябрь, расходы составили почти 13 млрд.

Текущая статистика 2025-го: продано чуть больше 3 миллионов упаковок, общий чек — 2,8 млрд рублей. Это превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 30% (в денежном выражении) и на 15% (в натуральном).

Аналитика показывает, что в топе приобретения препараты нового поколения из верхнего ценового сегмента: дулоксетин, сертралин, эсциталопрам. Эти данные приводит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в комментарии изданию «Ведомости».

Почему так происходит и есть ли опасность в приеме антидепрессантов

Об этом мы поговорили с Василием Морозом, врачом-психиатром, и Дилярой Хисамутдиновой, врачом-эндокринологом, клиники доказательной психотерапии ALVI.

Антидепрессанты отпускаются по рецепту? Их нельзя просто так купить?

Да, все препараты группы антидепрессантов, являются рецептурными препаратами и выписываются на специализированных бланках с печатью врача и клиники. Аптека продаст их только при полном соблюдении правил заполнения, наличии всех данных и печатей на бланке.

Почему антидепрессанты так популярны? Растет заболеваемость психическими болезнями или расширилась диагностика?

Связь двунаправленная: пси-профессии дестигматизируются, а психиатрическая помощь становится более доступной = люди начинают больше внимания уделять своему ментальному здоровью и чаще обращаются за помощью к специалистам. Плюс здравоохранении сейчас делается большой акцент на раннюю диагностику, поэтому люди в большинстве случаев идут к врачам, как только появляются жалобы, а не на поздней стадии.

Пациенты обычно обращаются с тревожной и депрессивной симптоматикой: постоянная тревога, сниженное настроение, апатия, упадок сил etc. А так как препараты из группы антидепрессантов назначаются в обоих случаях, скорее всего, сумма перечисленных факторов — причина высоких продаж лекарств.

Почему нельзя принимать антидепрессанты без показаний и какие есть побочки?

Перед тем, как назначить препарат, специалист должен провести полный чекап и выявить показания для их приема. В психиатрии такие симптомы, как, например, тревога и сниженное настроение, не специфичны для тревожных или депрессивных расстройств. Они могут быть в рамках расстройства другого круга, где нужно совсем другое лечение.

Большая опасность при неправильном назначении или дозировке антидепрессантов — развитие серотонинового синдрома (потенциально смертельной реакции организма! Прим. ред.). Чаще всего это происходит при резком потреблении слишком большой концентрации. Но даже небольшие дозировки, если принимать их неграмотно, приводят к серьезным последствиям. Среди возможных побочных эффектов — тошнота, рвота, головокружение, учащенное сердцебиение и даже потеря сознания. В тяжелых случаях может потребоваться срочная медицинская помощь.

Это никак не связано с волной самолечения «Оземпиком»?

В связи с широким распространением агонистов рецепторов ГПП-1, включая «Оземпик», среди людей с избыточным весом и ожирением — начали появляться данные о возможной связи этих лекарств с депрессией и другими психиатрическими осложнениями. Но на сегодня суицидальное поведение не указано в списке сайд-эффектов ни для одного из препаратов этой группы.

Известно, что сахарный диабет второго типа и ожирение сами по себе повышают риск развития депрессии из-за постоянного приема медикаментов, необходимости регулярного самоконтроля, а также социально-экономических факторов. В этом контексте снижение веса и контроль диабета с помощью «Оземпика» или аналогов могут оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние, вплоть до выраженного антидепрессивного эффекта. Однако у некоторых людей на фоне терапии наблюдаются эпизоды гипогликемии (снижения уровня сахара в крови), которые негативно отражаются на настроении. Также имеются сообщения о тревожности и нарушениях сна, связанных с приемом ГПП-1.

Вопрос о взаимосвязи лекарственной терапии, метаболических заболеваний и депрессии недостаточно изучен. Статистически пациенты, принимающие ГПП-1, действительно чаще получают антидепрессанты, однако совместное применение этих препаратов безопасно и необходимо только при наличии показаний.

Редакция напоминает, что лекарственные препараты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.