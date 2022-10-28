Цифра дня: 5 млрд рублей потратили россияне на антидепрессанты с начала года

«За девять месяцев этого года россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма затрат жителей России на эти лекарства в 2022 году оказалась на 70% больше, чем в прошлом году, и достигла 5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего антидепрессанты покупают в Москве — 1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. лиц взрослого населения, Санкт-Петербурге — 1,2 тыс., Московской области — 976, Карелии — 939 и Ростовской области — 909.

За девять месяцев 2022 года россияне также стали чаще принимать успокоительные препараты — их потребление увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приводит данные ТАСС. С января по сентябрь этого года россияне купили 108 млн упаковок таких лекарств, потратив 13,9 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в России в период с 19 по 25 сентября выросли продажи антидепрессантов. Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, в денежном выражении спрос увеличился в 2,2 раза (до 213,8 млн рублей) и на 80% в натуральном выражении (до 289,2 тыс. упаковок).