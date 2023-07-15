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Психология

Россияне с начала этого года потратили больше четырех миллиардов рублей на антидепрессанты

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Что на 2% больше, чем в прошлом году. Но самый большой рост на покупку таких препаратов был зафиксирован в январе-мае, тогда продажи увеличились на 30%. Об этом сообщают «Ведомости».

Duet PandG / Shutterstock.com

За полгода россияне выложили более 4,3 миллиардов рублей на успокоительные. Эксперты связывают это с приходом в страну зарубежных практик лечения депрессии. Поэтому реализация такой продукции «выросла и в штуках, и в обороте». Рынок антидепрессантов является одним из лидеров по росту. Согласно данным компании, в 2018-2033 продажи этих лекарств в ценах дистрибьюторов увеличились с четырех до десяти миллиардов рублей.

По оценкам экспертов, сначала спрос стимулировали страхи во время пандемии, затем — события 2022 и 2023 годов

Напомним, что в России психологам доверяет лишь 40% людей. Такие данные следуют из опроса 1600 мужчин и женщин из 379 населенных пунктов.

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