Россияне с начала этого года потратили больше четырех миллиардов рублей на антидепрессанты

За полгода россияне выложили более 4,3 миллиардов рублей на успокоительные. Эксперты связывают это с приходом в страну зарубежных практик лечения депрессии. Поэтому реализация такой продукции «выросла и в штуках, и в обороте». Рынок антидепрессантов является одним из лидеров по росту. Согласно данным компании, в 2018-2033 продажи этих лекарств в ценах дистрибьюторов увеличились с четырех до десяти миллиардов рублей.

По оценкам экспертов, сначала спрос стимулировали страхи во время пандемии, затем — события 2022 и 2023 годов

Напомним, что в России психологам доверяет лишь 40% людей. Такие данные следуют из опроса 1600 мужчин и женщин из 379 населенных пунктов.