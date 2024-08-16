Все пишут об оспе обезьян! Говорят, выявлен первый случай заражения за пределами Африки, а ВОЗ объявляет ЧС! Что происходит?

Сообщается, что за этот год в Африке было зафиксировано порядка 15,5 тысяч случаев заражения и 537 смертей от этого заболевания. По сравнению с 2023 годом заболеваемость выросла на 160%, а число жертв заболевания — на 19%.

На следующий день после заявления ВОЗ стало известно о том, что болезнь выплеснулась за пределы Африканского континента. Как писали СМИ, «первый случай заражения» был зафиксирован в Швеции (болезнь была диагностирована у местного жителя, который недавно побывал в Африке). А уже в пятницу стало известно о первом случае заболевания в Азии — он зафиксирован в Пакистане (гражданин этой страны, по всей видимости, привез болезнь из поездки на Ближний Восток).