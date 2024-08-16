Все пишут об оспе обезьян! Говорят, выявлен первый случай заражения за пределами Африки, а ВОЗ объявляет ЧС! Что происходит?

Последние двое суток ведущие мировые медиа пишут о новой вспышке Африканской оспы обезьян. Всемирная организация здравоохранения объявила ее «чрезвычайной ситуацией международного значения». Что происходит? Почему все вдруг снова заговорили об этой болезни? И насколько вообще опасна сложившаяся ситуация. Разбираемся в том, что известно к этому часу.
Что случилось?
«В мире наблюдается «чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — с таким заявлением в среду, 14 августа, выступил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Поводом для этого послужила продолжающаяся вспышка оспы обезьян. По словам руководителя ВОЗ, в Демократической республике Конго и ряде других африканских стран наблюдается «резкий подъем заболеваемости» этим вирусом.
Сообщается, что за этот год в Африке было зафиксировано порядка 15,5 тысяч случаев заражения и 537 смертей от этого заболевания. По сравнению с 2023 годом заболеваемость выросла на 160%, а число жертв заболевания — на 19%.
На следующий день после заявления ВОЗ стало известно о том, что болезнь выплеснулась за пределы Африканского континента. Как писали СМИ, «первый случай заражения» был зафиксирован в Швеции (болезнь была диагностирована у местного жителя, который недавно побывал в Африке). А уже в пятницу стало известно о первом случае заболевания в Азии — он зафиксирован в Пакистане (гражданин этой страны, по всей видимости, привез болезнь из поездки на Ближний Восток).
А разве оспу обезьян не находили за пределами Африки раньше?
Находили. Это происходило в ходе предыдущей вспышки заболевания в 2022 году (тогда болезнь, в частности, добралась и до России). Однако тогда речь шла о другой разновидности оспы обезьян. Дело в том, что у вируса есть две основные клады (условно говоря, так называют разные генетические разновидности).
Два года назад по миру распространилась клада II, в этот раз речь идет о предположительно более опасной кладе I, которая сопряжена с более тяжелым течением болезни, пишет The Whashington Post. «Появление клады I [за пределами Африки] вызвало обеспокоенность, поскольку она распространяется половым путем, что является наиболее эффективным способом распространения вируса и пересечения им границ», — отмечает издание.
Насколько опасна оспа обезьян?
Как ранее рассказывала редакции «Собака.ru», инфекционист Дарья Авдошина, африканская оспа обезьян «клинически похожа на ветряную и натуральную оспу, но она менее заразна и менее смертельна».
Инкубационный период длится от одной до трех недель, после чего проявляются симптомы заболевания: высокая температура (до 40 градусов), головная боль, повышенная потливость. В течение первых десяти дней заболевания на коже больного появляется сыпь, наблюдается увеличение лимфоузлов.
Поскольку эффективных противовирусных препаратов для этого заболевания не существует, то лечение осуществляется симптоматическое — больным сбивают температуру и облегчают зуд в местах высыпаний.
В целом, вирус отличается низкой смертностью — так, за время прошлой вспышки 2022 года, по данным ВОЗ, в 110 странах было зафиксировано порядка 87 тысяч случаев заболевания, в 112 случаях болезнь кончилась смертью пациента. Так, чиновники шведской системы здравоохранения отмечают, что «угроза для широкой общественности остается низкой», однако призвали европейские власти к бдительности, которая, по их словам, имеет в данном случае «решающее значение».
Почему тогда объявлена чрезвычайная ситуация?
Прежде всего из-за резкого всплеска заболеваемости и того факта, что распространение получает именно первая клада вируса, считающаяся более опасной. К тому же вирус все же может быть смертельным, в особенности для наиболее уязвимых категорий пациентов:
- детей;
- людей с ослабленным иммунитетом (прежде всего принимающих иммуносупрессоры или инфицированных ВИЧ);
- людей, проживающих в местах со слабыми системами здравоохранения.
Как заявил журналистам главный эпидемиолог Швеции Магнус Гисслен, «Тот факт, что мы теперь видим случай [заболевания кладой I] за пределами африканского континента, ни в коем случае не является неожиданным. Не стоит переоценивать риски, но и недооценивать их тоже нельзя, потому что [в отношении вируса] существует много неопределенности. Именно поэтому мы относимся к этому очень серьезно».
Существует ли прививка от оспы обезьян?
В настоящее время в России есть сразу несколько вакцин, однако свободно привиться ими нельзя. Их используют для профилактики заболевания у тех людей, которые контактируют с вирусом по работе (в частности, медиков и сотрудников лабораторий).
Впрочем, еще во время прошлой вспышки заболевания эксперты ВОЗ заявляли, что в массовой вакцинации необходимости нет. «Масштабные кампании по иммунизации не нужны», — писала в 2022 году глава секретариата ВОЗ по борьбе с оспой Розамунд Льюис.
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