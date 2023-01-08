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Здравоохранение

В Петербурге откроют четыре новые поликлиники

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Они появятся в Невском и Выборгском районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Natalia Kokhanova/shutterstock

Взрослое и детское учреждение начнут работу на Союзном проспекте, еще две поликлиники — для юных пациентов и для взрослых — будут открыты в микрорайоне «Северная долина». «В районах массовой жилой застройки очень высока потребность и в новых крупных поликлиниках, и в небольших офисах врачей общей практики. Сегодня в Петербурге амбулаторно-поликлинические учреждения проектируются и строятся практически одновременно с возведением крупных жилых комплексов», — отметил губернатор Александр Беглов.

Также в этом году начнут работу семь малоформатных объектов здравоохранения. Кабинеты педиатров, терапевтов и врачей общей практики откроют в новых жилых комплексах Адмиралтейского, Калининского и Красногвардейского районов. По программе до 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 21 новое медучреждение первичного звена.

В Приморском районе появится самая большая больница в Петербурге. На пересечении Глухарской улицы с проспектом Авиаконструкторов Смольный планирует построить Приморский клинический центр площадью 240 тысяч квадратных метров.

Российские поликлиники оборудуют умными весами. Это случится в 2025 году. Считанная ими информация будет передаваться врачам.

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