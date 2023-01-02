Российские поликлиники оборудуют умными весами

«Цель нашего проекта - разработка медицинских весов с функцией обмена данными по беспроводным каналам связи, а также обеспечение населения средствами измерений медицинского назначения для дистанционного контроля за состоянием здоровья пациентов. Часть этих изделий будет выдаваться в поликлиниках и больницах по ОМС. Пациент сможет проводить измерения, а информация о его здоровье сразу будет передаваться врачу», — сказал директор ООО «Прототип» Петр Кшнякин. Регистрационное удостоверение компания получит к 2024 году. За это время разработчик проведет технические испытания, испытания на электромагнитную совместимость, токсикологические и иные испытания.

Эксперты пояснили, что устройство поможет наблюдать за здоровьем в первую очередь людей, страдающих хронической сердечной недостаточностью, диабетом, артериальной гипертензией и другими заболеваниями, а также людям, которым надо следить за изменением массы тела, возникновением и изменением отеков. «Это позволит как проводить превентивные меры, так и своевременно лечить возникающие заболевания или реагировать на ухудшение здоровья людей. Помимо этого, это позволит использовать персонализированный подход в формировании стратегии лечения пациентов на основе их индивидуальных показателей состояния здоровья», — уточнил Петр Кшнякин.

Также сейчас в разработке находится мобильное приложение. Оно будет доступно как для устройств на базе операционной системы iOS, так и Android. Использовать весы также смогут частные медучреждения, фитнес-центры, центры красоты и здоровья, телемедицинские компании, а стоимость весов составит не более 12 000 рублей.

Поликлиникам Петербурга поставят новое оборудование. До 2025 года планируется потратить около 21 миллиарда, из которых 10 млрд будут направлены из федерального бюджета, остальные 11 млрд — из казны города.