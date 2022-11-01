В Приморском районе появится самая большая больница в Петербурге

Туда войдут два стационара для взрослых, лечебно-диагностический корпус с амбулаторией, педиатрический корпус и инфекционно-педиатрический корпус.

Как пишет «Деловой Петербург», комиссия по землепользованию и застройке согласовала изменения в предельных параметрах разрешенного строительства для участка площадью 6,5 га в Приморском районе. На участке разместят медицинский стационар до 75 метров высотой.

Планируется, что в новой больнице будут работать 80 отделений. Ранее комитет по строительству провел конкурс на проектирование. Проектные работы хотят завершить в следующем году, а само строительство учреждения планируют начать в 2025 году. Сроки строительства, как и его стоимость, в Адресной инвестиционной программе на данный момент не указаны.