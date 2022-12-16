Петербургские ученые создадут съедобную вакцину от гриппа

О необычной разработке сообщил заведующий отделом молекулярной микробиологии ИЭМ Александр Суворов. «У нас несколько вариантов [вакцины], как мне кажется, очень эффективных от гриппа. У нас есть варианты, которые основаны на нейраминидазе, а есть на гемагглютинине. И та, и другая оказалась очень хорошей, поэтому мы должны будем выбрать или использовать оба варианта. Они все на стадии доклиники», — заявил он в кулуарах III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Уже сейчас оба варианта будущей вакцины показали эффективность от гриппа во время испытания на лабораторных животных. Ее планируют выпускать в виде капсул. «"Мы видим это таким образом, что это будет лиофильно высушенные молочно-кислые бактерии, и это будет капсульный препарат», — добавил Суворов.

Осенью в России впервые обнаружили вирус гриппа H3N2. Его нашли перед началом сезонного подъема заболеваемости. К нам в страну его завезли из Египта.

