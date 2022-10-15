В России впервые обнаружили вирус гриппа H3N2

В России обнаружили новый вирус гриппа H3N2. Об этом сообщили на заседание коллегии Роспотребнадзора. «На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — отметила глава ведомства Анна Попова.

Но при этом в ведомстве отмечают, что общая эпидемиологическая обстановка в стране достаточно стабильна. Активность гриппа в мире с октября 2021 года по май 2022 года была значительно выше, чем в предшествующий сезон, но ниже показателей до пандемии. Также во время выступления врачи что COVID-19 «вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций» и нарушил сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

При этом количество зараженных коронавирусом в России и Петербурге продолжает снижаться. Это число уже достигло летнего минимума. В России – 13 384, в Петербурге – 911.