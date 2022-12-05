В Россию пришел свиной грипп! Как отличить его от коронавируса, чем лечиться и как уберечь себя?

Что такое «свиной» грипп?

Вирус H1N1 известен с 1947 года. Считалось, что основной регион его происхождения — Юго-Восточная Азия, однако в 2009 году в Мексике вирусологи зафиксировали новый штамм. H1N1 вызывает более тяжелое течение болезни, нежели другие возбудители гриппа: серьезные осложнения и даже летальный исход.

По данным анализа структуры генома вирусов H1N1v было сделано заключение, согласно которому новый штамм H1N1v происходит из четырех вирусов: эндемического вируса человека, эндемического вируса птиц и двух свиных вирусов Евразийской и Северо-Американской линий. Проще говоря, это «гибрид» птичьего, свиного и человеческого гриппов.

Название «свиной грипп» пошло из СМИ — первые случаи новой мутации были обнаружены у мексиканцев, которые работали на свинофермах. Более того, когда ученые начали изучать генотип вируса, выяснилось, что он схож по своим свойствам с болезнями, которыми болеют свиньи. Однако называть вирус H1N1 «свиным» не очень корректно — это человеческий грипп и болеют им исключительно люди.