В Россию пришел свиной грипп! Как отличить его от коронавируса, чем лечиться и как уберечь себя?

К новым штаммам коронавируса и ОРВИ присоединился и свиной грипп: случаи заболевания выявили уже в Петербурге, Москве и других регионах. И пока врачи успокаивали россиян и рассказывали о мерах профилактики, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург напугал: по его словам, свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса. Разобрались, что это за заболевание и когда пора бежать к врачу.
Что такое «свиной» грипп?
Вирус H1N1 известен с 1947 года. Считалось, что основной регион его происхождения — Юго-Восточная Азия, однако в 2009 году в Мексике вирусологи зафиксировали новый штамм. H1N1 вызывает более тяжелое течение болезни, нежели другие возбудители гриппа: серьезные осложнения и даже летальный исход.
По данным анализа структуры генома вирусов H1N1v было сделано заключение, согласно которому новый штамм H1N1v происходит из четырех вирусов: эндемического вируса человека, эндемического вируса птиц и двух свиных вирусов Евразийской и Северо-Американской линий. Проще говоря, это «гибрид» птичьего, свиного и человеческого гриппов.
Название «свиной грипп» пошло из СМИ — первые случаи новой мутации были обнаружены у мексиканцев, которые работали на свинофермах. Более того, когда ученые начали изучать генотип вируса, выяснилось, что он схож по своим свойствам с болезнями, которыми болеют свиньи. Однако называть вирус H1N1 «свиным» не очень корректно — это человеческий грипп и болеют им исключительно люди.
Чем грипп отличается от коронавируса?
Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи петербургского комздрава Лариса Соловьева рассказала, что для свиного гриппа характерно острое начало с очень высокой температурой. Также заболевшие жалуются на фарингит, у них ярко выражена интоксикация организма. Причем симптомы свиного гриппа проявляются намного раньше, чем в случае с коронавирусом, поэтому начало болезни протекает тяжелее. Однако у людей со свиным гриппом реже наблюдается пневмония. Что касается заболевших коронавирусом, то у них симптомы появляются постепенно, также у них наблюдается бледность, потеря запаха или вкуса.
Также специалисты говорят, что на фоне лихорадки может быть диарея, колики в животе, миалгии (мышечные боли во всем теле). А отличительной особенностью свиного гриппа называют головные боли в области лба.
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что штамм гриппа А (H1N1) поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса. «Грипп H1N1 большей патологией отличается легочной, он образует, как и дельта-штамм ковида, синцитий — это большие клетки, <...> потом, когда [они] начинают разрушаться, очень много вируса выходит в межклеточное пространство, он может попадать в легкие. Благодаря этому вероятность тяжелых легочных осложнений, воспалений легких, даже не бактериальной природы, а вирусной природы, при заражении H1N1 кратно вырастает по сравнению со многими другими антигенными вариантами гриппа», — сказал он.
Гинцбург пояснил, что вирус гриппа создает иммунодефицит на время заболевания. «И те бактерии, которые на нас живут, вокруг нас живут, и наша иммунная система с ними справляется, то после заболевания гриппом перестает справляться, и присоединяются бактериальные инфекции: бронхит или воспаление легких», — добавил он.
Распознать вирус очень важно: и при гриппе, и при ковиде, нужно начать лечить вовремя и правильно, особенно людей из групп риска. Эффективными способами выявления инфекции считаются экспресс-тесты и ПЦР-диагностика. Но результат должен быть получен в ранние сроки (первые 48 часов) для наиболее эффективного назначения терапии.
Как можно заразиться свиным гриппом и кто в группе риска?
Вирус передается воздушно-капельным путем от человека человеку. Данных о передаче «свиного гриппа» людям в результате употребления ими в пищу надлежащим образом обработанной и приготовленной свинины или других продуктов из нее нет. Вирус «свиного гриппа» гибнет во время приготовления мяса при температуре 70°C.
К группам риска по свиному гриппу относятся дети до 5 лет (особенно дети до 2 лет), пожилые, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Если Вы относитесь к одной из этих групп и у Вас появились симптомы гриппа, незамедлительно следует обратиться к врачу, чтобы получить адекватное лечение и избежать развития тяжелых осложнений. Однако и у здоровых молодых людей, которые «практически» не болеют, вероятность развития тяжелого заболевания также не исключена.
Что нужно делать, чтобы не заболеть?
Из года в год меры по борьбе с эпидемией в городе не меняются: петербуржцам рекомендуют обратиться в поликлинику по месту жительства — в любом медицинском учреждении сделают вакцину от вируса. Если нет времени (и желания) ходить в поликлинику, то можно обратиться в платные медицинские центры.
Вакцина не защищает от вируса на 100%, так как по городу могут циркулировать определенные штаммы, которые отличаются от тех, что находятся в компонентах вакцины. Однако даже если после прививки человек заболел гриппом (что бывает нечасто), заболевание проходит в гораздо более легкой форме и без осложнений.
Если вы все же заболели — соблюдайте социальный этикет и оставайтесь дома, чтобы не заразить окружающих. Что касается приема лекарств, то так называемые симптоматические препараты (жаропонижающие) лишь облегчают симптомы (поэтому они так называются), но не уничтожают вирус. В любом случае, грипп — это серьезное заболевание и с ним точно стоит оперативно обращаться за профессиональной помощью.
«Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания и предварительно необходима консультация специалиста».
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