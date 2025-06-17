Сесть на шпагат во взрослом возрасте? Реально! Вот, как это сделать без риска для связок

Скил растягиваться в продольный и поперечный обладает особой аурой: кажется, что он и про фитнес-талант, и про умение владеть своим телом, и про здоровье всех тазовых систем. Но точно ли для организма (и самооценки!) нет ничего лучше шпагата? Спросили у Леры Буры — тренера FitStars, преподавателя по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевта дисфункций тазового дна.
Очень хочу сесть на шпагат! Как это сделать?
Если ваше желание осознанное и не продиктовано только внешними целями (к примеру, необходимостью произвести впечатление на товарища N), подойти к этому стоит как к проекту по работе с мобильностью, а не как к визуальной демонстрации гибкости.
Путь в шпагат — это:
- Работа с передней и задней поверхностью бедра: выпады, наклоны, мягкие динамические растяжки.
- Развитие силы в ягодичных мышцах и мышцах кора (здравствуйте, планка и скручивания!). Без этого угол 180° будет держаться только на связках.
- Тренировка баланса и нейромышечного контроля.
Важно:
— Начинайте с мягкой подвижности, активной растяжки, движений в доступном диапазоне. Не стоит себя насильно тянуть, это может привести к травмам.
— Прогрессируйте медленно — 3–6 месяцев без жестких рывков (и не ориентируйтесь на многочисленные гайды в стиле «Шпагат за 30 дней»).
— Делайте перерывы в занятиях, если чувствуете боль. Боль — это реакция на перегрузку тканей.
Что делать вместо «глубины»? Поддерживайте амплитуду движений в суставах, которая нужна для повседневной жизни и спорта. В этом помогут:
- контролируемые наклоны вперед и назад;
- силовая растяжка в выпадах;
- вращения тазом и плечами;
- растяжка задней линии тела (например, асана из йоги — Пашчимоттанасана);
- мостик в разных вариантах;
- дыхательные техники для расслабления мышц и фасций.
Шпагат не делает тело здоровым. Но путь к нему, если выстроен разумно, может укрепить тело, развить осознанность и мобилизовать суставы. А если не получится сесть полностью, до пола — тело все равно получит все нужное, при этом вы избежите травм.
А когда лучше обойтись без продольного и поперечного
Многие взрослые рассматривают растяжку как наглядный символ гибкости. Но если говорить строго с точки зрения физиологии и практики, глубокий шпагат во взрослом возрасте — далеко не обязательная и даже не всегда полезная цель.
Поэтому стоит рассматривать освоение этого упражнения не как самоцель, а скорее как побочный эффект тренировок на развитие гибкости и мобильности суставов.
Почему шпагат — не всегда хорошая затея:
Антропометрические ограничения. Строение тазобедренного сустава, длина бедренной кости, форма вертлужной впадины — все это может ограничивать глубину упражнения вне зависимости от усилий. У многих взрослых изначально нет безопасного биомеханического доступа к такому диапазону.
Травмоопасность. При попытке насильно «дотянуть» себя до пола страдают крестцово-подвздошные сочленения, подколенные сухожилия и паховая зона. Часто это происходит, если у вас мало мышц или повышенная подвижность суставов (гипермобильность), но при этом мышцы-стабилизаторы не развиты.
Гипермобильность ≠ здоровье. Сесть на шпагат — не равно быть функционально гибким. Часто это свидетельство слабого мышечного контроля и недостаточной проприоцепции (способности чувствовать тело в пространстве). А это увеличивает риск повреждений при нагрузках.
Что действительно нужно телу
Вместо форсированного шпагата взрослому человеку гораздо полезнее развивать:
- Мобильность тазобедренных суставов — способность двигаться в полном доступном амплитудном диапазоне с мышечным контролем.
- Гибкость с силой, то есть подвижность с возможностью удержания положения мышцами.
- Проприоцепцию — способность чувствовать положение тела в пространстве, чтобы, например, не «зависать» на связках.
- Интероцепцию — умение различать мышечное напряжение и расслабление, регулировать дыхание, не «давить» на тело.
Редакция напоминает, что занятия физической активностью и медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима предварительная консультация специалиста.
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