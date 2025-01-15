Хотите стать сильным, выносливым и во время прогулок по дорогам изо льда держать баланс как Владислав Дикиджи (петербургский фигурист-феномен выиграл чемпионат России 2025 и прыгнул 4А!)? Развивайте нейропластичность мозга и учите его давать телу корректные указания! Рассказываем, как устроена связь мышц и нервной системы и что будет, если прокачать ее основательно.
База: что такое нейронные связи?
Это фундаментальный механизм работы нашей нервной системы, который обеспечивает передачу информации между нейронами — нервными клетками. Эти связи, представляющие собой сложные контакты, являются основой всех когнитивных функций: от самых простых рефлексов до сложных процессов мышления, памяти и речи.
Передача информации происходит посредством электрохимических сигналов. Скорость передачи и ее качество зависят от множества факторов, включая количество нейромедиаторов (веществ, посредством которых происходит трансфер сигналов), плотность нейрорецепторов и даже уровня глюкозы в крови.
А нарушения в нейронных сетях приводят к различным патологиям: от незначительных расстройств до тяжелых неврологических заболеваний.
У мышц и мозга свой особый коннект?
Да, это — нейромышечные связи (или нейрофизиологические, подвид нейронных связей), которые отвечают за взаимодействие центральной нервной системы (ЦНС) с периферической, в частности, с мышечной системой. ЦНС, «отдает приказы» мышцам, генерируя сигналы, которые передаются по нервным клеткам — мотонейронам, непосредственно связанным с мышечными волокнами. Затем происходит высвобождение особой молекулы — ацетилхолина, вызывающего сокращение мускулатуры, и ряда других нейромедиаторов. Этот процесс невероятно сложен и регулируется целым каскадом биохимических реакций.
Как проявляется нарушение нейрофизиологических связей?
Рассмотрим пример паралича. Повреждение участка головного мозга, например, в результате инсульта или травмы, может прерывать связь между ЦНС и определенной части мускулатуры. Сигналы из мозга перестают поступать к мышцам, что приводит к их параличу, несмотря на то, что сами мышцы и нейроны могут оставаться структурно неповрежденными.
Следовательно, чтобы организм реабилитировался после таких повреждений, нужно восстановить или компенсировать нарушенные нейронных связей. Такие методы, как физиотерапия, лечебная физкультура, массаж и нейростимуляция, активизируют процесс образования новых нейронных связей (нейропластичность) и укрепляют существующие. Работа эта требует времени и терпения, а результат, конечно, зависит от многих факторов, включая объем повреждения, возраст пациента и его индивидуальные особенности.
А если не было травм и заболеваний, значит нейрофизиологические связи в норме?
Даже у здорового человека не все нейросвязи работают на 10 из 10. Например, при прыжке мы задействуем определенный набор мышц, но потенциал для более сильного и технически совершенного сальто может быть значительно выше, если мы «подключим» к работе дополнительные мышечные группы. Мозг «не знает», как по максимуму использовать тело в этом кейсе, поскольку соответствующие нейронные связи недостаточно сформированы или не активизируются в полной мере.
Спортсмены-профи ставят рекорды именно благодаря рутине, которая оптимизирует нейрофизиологические связи, улучшают координацию и увеличивают силу. В этом контексте, тренировка — по сути, процесс обучения мозга более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, формируя и укрепляя новые нейронные связи.
Как обучить мозг?
Здесь мы возвращаемся к уже упомянутому краеугольному камню высокоорганизованного мозга. Нейропластичность — это его удивительная способность адаптироваться и перестраиваться в течение всей жизни. Она позволяет нам учиться новому, быть гибкими к изменениям окружающей среды и восстанавливаться после повреждений. Формирование новых нейронных связей происходит постоянно, под влиянием опыта, обучения и взаимодействия с внешним миром. И как раз понимание механизмов нейропластичности дает новые возможности для лечения различных неврологических заболеваний, разработки новых методов реабилитации и улучшения когнитивных функций.
- Например, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) позволяет изменить нейронные связи, лежащие в основе различных психических расстройств.
- Медитация и другие практики «для мозга» улучшают концентрацию внимания, память и эмоциональное состояние.
- Нейромышечные тренировки развивают способности тела, повышая уровень его взаимодействия с мозгом.
А как проходят нейромышечные тренировки?
Первый этап — диагностика. Врач проводит специальные тесты и просит человека выполнить специальные упражнения, чтобы оценить, как развиты определенные качества, к примеру, баланс, координация, сила и так далее. Если на прием приходит спортсмен, то делается упор на те мышечные цепи и характеристики, которые нужны в конкретном виде спорта — допустим, биатлонистам требуется выносливость.
С помощью этих тестов определяется, как организм справляется с разнообразными нагрузками, что получается хорошо, а что — не очень, как организм работает, какие навыки на высоте, насколько оптимально состояние тела, с какими «багами» (слабые мышцы, неправильные двигательные стереотипы, нестабильность связочного аппарата) предстоит поработать.
Второй этап — разработка врачом программы. В нее включаются разные виды нагрузок для прокачки необходимых скиллов и, как мы и говорили, обучения мозга тому, как и какие сигналы подавать, чтобы тело функционировало правильно и эффективно.
Третий этап — тренировки. Человеку предстоит выполнять упражнения из различных исходных положений, меняя частоту, направление и амплитуду выполнения заданий.
Пример из кинематографа — вспомните, как в фильме «Каратэ-пацан» герой 1000 раз снимал, вешал и надевал куртку, благодаря чему выработал умение моментально выполнять базовое движение каратэ? Логика подобная. А баскетболист, допустим, будет доводить до автоматического исполнения характерный «полет» корпуса при прыжке или торможение перед броском, сам бросок. Например, придется держать снаряд в пределах круга определенным образом, перемещая центр тяжести и выполняя конкретные связки руками. Для мозга задача со звездочкой — сказать телу, что делать и как не сбиться. В итоге мозг и тело в связке учатся правильно двигаться без промедлений и раздумий, что именно от них требуется.
! Для успокоения: Не факт, что каждый экзерсис придется повторить 1000 раз, но регулярность очень важна, чтобы сформировать необходимую нейронную связь.
Такую нейрогимнастику можно выполнять дома, хотя, будем честны, сложно быть объективно критичным к себе любимому, да и не многие из нас точно знают, как двигаться, поэтому надежнее заниматься под присмотром врача. Более того, сейчас тренировки перешли в формат hi-tech и выполняются не на простых тренажерах, а на интерактивных смарт-платформах (в России, в частности, разрешен для применения профессиональный аппарат Huber).
Такие устройства А — запоминают показатели человека и настраиваются (не самостоятельно, и не самим пациентом, а доктором!) под него персонально; Б — работают по принципу биологической обратной связи и, считывая движения тела, делятся инфографикой выполнения упражнений, подсвечивая ошибки и слабые места, а еще давая советы, как исправить положение; В — выдают задания из большой базы, которой оснащена их память, что делает занятие еще интереснее.
Благодарим за помощь в подготовке материала Бориса Доева, эксперта в нейроортопедии, главного врача клиники спортивной медицины Regen.
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