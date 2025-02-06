Знакомьтесь, animal flow — фитнес-философия с элементами движений животных (не путать с квадробингом)! Вот тренировка на гибкость змеи и выносливость ягуара

Что такое Animal Flow?

Методику, дословный перевод названия которой «животный поток», придумал спорт-инструктор Майк Фитч в 2010-м году. По его идее (и нынешнему воплощению), это практика осознанного движения, в которую инкорпорированы элементы йоги и гимнастики. А «животная» составляющая означает, что в основу упражнений часто заложены те виды активности, которые можно встретить в животном мире и природе (бег морской волны, шевеления клешнями краба и т.д.) Такой фитнес-подход развивает:

Мобильность: прорабатывается диапазон движений.

Силу: делается акцент на мышцы-стабилизаторы.

Координацию: учимся управление телом в пространстве.

Эстетику: элементы Animal Flow помогают телу двигаться естественно и красиво.

Эта система учит владеть собой в динамике, а не только стоя на месте. Вдохновившись природой, человек как бы переосмысляет движения животных и природных явлений.

Это не квадробинг?

Квадробинг в фитнесе — это изолированные, не связанные системно, упражнения, где вы опираетесь на четыре точки (руки и ноги). Представьте себе отжимания, «медвежьи» шаги или планку с движением.

Такие акты используются в функциональном тренинге, и они действительно полезны. Они задействуют несколько групп мышц, укрепляют корпус, улучшают контроль над осанкой. Но это всего лишь кусочек пазла. У квадроберов нет философии или особого метода. Упражнения полезны, практичны, но ограничены в своей задаче: развивать силу и выносливость через стандартные нагрузки.

Разводим понятия:

Animal Flow — это искусство движения с концепцией, эмоциями. Квадробер-упражнения — чисто прикладной инструмент для функционального тренинга. Кроме того, в «животном потоке» важен прогресс и развитие навыков, а квадроберы практикуют базовые элементы, которые редко выходят за рамки начального уровня.