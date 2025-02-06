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Знакомьтесь, animal flow — фитнес-философия с элементами движений животных (не путать с квадробингом)! Вот тренировка на гибкость змеи и выносливость ягуара

Спортувлеченные, начинающие и прокаченные выполняют упражнения с имитацией природной динамики! Это как? Для чего? При чем тут квадроберы? На все вопросы ответила Виктория Вакулина — тренер FitStars, специалист по биомеханике, адепт умного фитнеса. А еще эксперт составила пример тренировки! Если хотите поймать вайб: «Ты должен быть, как тайфун, опасен, / Неукротим, как лесной пожар», то срочно расстилайте фитнес-коврик.

Master1305

Что такое Animal Flow?

Методику, дословный перевод названия которой «животный поток», придумал спорт-инструктор Майк Фитч в 2010-м году. По его идее (и нынешнему воплощению), это практика осознанного движения, в которую инкорпорированы элементы йоги и гимнастики. А «животная» составляющая означает, что в основу упражнений часто заложены те виды активности, которые можно встретить в животном мире и природе (бег морской волны, шевеления клешнями краба и т.д.) Такой фитнес-подход развивает: 

  • Мобильность: прорабатывается диапазон движений.
  • Силу: делается акцент на мышцы-стабилизаторы.
  • Координацию: учимся управление телом в пространстве.
  • Эстетику: элементы Animal Flow помогают телу двигаться естественно и красиво.

Эта система учит владеть собой в динамике, а не только стоя на месте. Вдохновившись природой, человек как бы переосмысляет движения животных и природных явлений.

Это не квадробинг?

Квадробинг в фитнесе — это изолированные, не связанные системно, упражнения, где вы опираетесь на четыре точки (руки и ноги). Представьте себе отжимания, «медвежьи» шаги или планку с движением.

Такие акты используются в функциональном тренинге, и они действительно полезны. Они задействуют несколько групп мышц, укрепляют корпус, улучшают контроль над осанкой. Но это всего лишь кусочек пазла. У квадроберов нет философии или особого метода. Упражнения полезны, практичны, но ограничены в своей задаче: развивать силу и выносливость через стандартные нагрузки.

Разводим понятия:

Animal Flow — это искусство движения с концепцией, эмоциями. Квадробер-упражнения — чисто прикладной инструмент для функционального тренинга. Кроме того, в «животном потоке» важен прогресс и развитие навыков, а квадроберы практикуют базовые элементы, которые редко выходят за рамки начального уровня.

Тренировка Animal Flow

Личный архив Виктории Вакулиной

Упражнение 1. Выход в мост «crab reach»

  1. Исходное положение: «Краб», стопы на ширине тазовых костей, кисти на ширине плеч, пальцы направлены назад, таз стремится вверх.
  2. Поднимите одну руку и согните ее в локте. Расположите перед собой на расстоянии 10–12 см от лица.
  3. Поднимите бедра, разверните опорный локоть наружу и выйдите в мост на трех точках опоры , активно отталкиваясь от стоп и разводя бедра в стороны. Одновременно с этим начните огибать рукой голову, следите взглядом за движением поднятой руки,  начните огибать ей голову, фиксируя взгляд на опорной кисти.
  4. Рука проходит над головой под углом 90°, бицепс касается головы, пальцы направлены в пол. Плечи фиксируются одно над другим, оба находятся над опорным запястьем.
  5. Для возврата в «Краба» начните с возврата руки, следите за ней взглядом и мягко опустите бедра.
Личный архив Виктории Вакулиной

Упражнение 2. Выпад вперед «front step»

  1. Из усложненной «позиции ребенка» (на четвереньках, не касаясь пола коленями, бедра слегка отведены в стороны) начните движение вперед.
  2. Оторвите одну ногу и сделайте широкий выпад вперед, выпрямляя опорную ногу.
  3. Поставьте стопу чуть впереди и в стороне от одноименной руки и сразу поднимите руку.
  4. Поднимите голову, направьте взгляд на горизонт, грудь — вверх.
  5. Опорная нога согнута, опорная рука прямая, вторая рука в атакующей позиции (ладонь вперед, локоть назад). Для возврата опустите атакующую руку и отведите ногу движения назад. Направьте бедра назад и вернитесь в стартовую позицию.
Личный архив Виктории Вакулиной
Личный архив Виктории Вакулиной

Упражнение 3. Перемещение из позиции квадратная планка «lateral traveling beast»

  1. Исходная позиция: стопы шире ширины тазы, колени под тазом и не касаются пола, ладони вместе под плечами, пальцы широко раскрыты. 
  2. Начните движение в сторону, одновременно отрывая противоположную руку и ногу, удерживая себя на двух точках опоры и перемещая их на равное расстояние в сторону и плавно приземлитесь. Поменяйте стороны. 
  3. Двигайтесь, одновременно продвигая руку и противоположную ногу. Сохраняйте нейтральное положение позвоночника на протяжении всего движения.
Личный архив Виктории Вакулиной
Личный архив Виктории Вакулиной
Личный архив Виктории Вакулиной

Упражнение 4. Волновая разгрузка «wave unload»

  1. Исходное положение: сначала встаньте в усложненную «позицию ребенка» из упражнения 2. Затем выпрямите ноги, удерживая руки со спиной в одну линию, подняв пятки и стремитесь вверх — колени прямые, голова в нейтральном положении.
  2. Подожмите подбородок и таз, начиная сгибательную волну через весь позвоночник.
  3. Когда плечи уходят вперед, опустите бедра, продолжая волну разгибания. Разверните локти наружу, откройте грудь, направьте таз к полу. Лопатки опущены и сведены, подбородок поднимается, взгляд — вверх.
  4. Для возврата в исходное положение подожмите подбородок и выполните обратную волну, поднимая бедра вверх перед опусканием.

Редакция напоминает, что спортивные практики имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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