Апчхи! 7 вопросов про аллергию. Почему появляется у взрослых? Можно вылечить окончательно? Какие антигистаминные самые сильные?

Почему в мире все больше аллергиков?

Этот вопрос — один из самых актуальных и бурно обсуждаемых в иммунологии и аллергологии, и однозначного ответа пока нет. Большая роль здесь отводится эпигенетике, то есть изменениям в экспрессии генов, не затрагивающим саму ДНК, но влияющим на то, какие гены «включаются» или «выключаются». Другими словами, это взаимосвязь между тем, как проявят себя эти гены в зависимости от того как и какие факторы будут оказывать влияние: как человек живет, питается, есть ли у него вредные привычки?

Исследования показывают (предположительно, не окончательно), что потомки аллергиков могут унаследовать не только гены, но и эпигенетические метки, усиливающие предрасположенность.

Можно выделить несколько основных гипотетических факторов эпигенетики:

Гигиена — мы все больше стремимся жить в «чистых» стерильных условиях, организм ярче реагирует на раздражители; Более активное загрязнение окружающей среды ввиду развития промышленности — смог, пыль, выхлопы синхронно повышают коэффициент слез и бесконечных «апчхи»; Пищевая индустрия — обилие добавок, консервантов, различная обработка пищи и продукция глубокой переработки влияют на развитие аллергии; Изменение климата связанное с глобальным потеплением — период пыления растений-аллергенов удлиняется, иммунная система нагружается больше.

У человека не было аллергии, а потом — бах — началось? Как так?

Как и любое другое заболевание, аллергия может развиться в любом возрасте, даже в 40-50 лет. Но в ее случае точно должна быть генетическая предрасположенность. Плюс под воздействием различных эпигенетических факторов определяется — проявит себя аллергия или нет, то есть появятся ли в организме клетки IgE, которые ошибочно будут реагировать, например, на пыльцу растений, как на что-что опасное, с чем нужно бороться.

Предрасположенность иммунной системы к развитию аллергии называется атопией. Если ошибка уже случилась, и в организме стали вырабатываться специфические IgE против той же пыльцы — такое состояние называется сенсибилизацией. Но бывает и так, что IgE есть, а клинических проявлений нет, — это бессимптомная сенсибилизация, означающая, что иммунная система вырабатывает Т-лимфоциты, которые «сдерживают» развитие аллергической реакции.

Вероятно, на этом этапе тоже важны эпигенетические факторы. Можно предположить, что чем сбалансирование и разнообразнее рацион питания, чем меньше в жизни человека встречаются алкогольные напитки и курение (в том числе пассивное!), чем выше любовь к физической активности, тем больше шансов сдержать взбунтовавшуюся иммунную систему.

Но если случился прорыв и наряду со специфическими IgE появились клинические проявления, например аллергический риноконъюнктивит, то здесь уже речь идет об аллергии. Вкратце ее путь выглядит так:

генетическая предрасположенность — атопия — сенсибилизация (бессимптомная сенсибилизация) — аллергическая реакция