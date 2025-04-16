Апчхи! 7 вопросов про аллергию. Почему появляется у взрослых? Можно вылечить окончательно? Какие антигистаминные самые сильные?

Подсугробную пыль развеяло, пришел черед березы и ольхи! Аллергики, держимся и вставляем фильтры в нос (и обсуждаем с вашим врачом целесообразность лечения по остроактуальному методу АСИТ!). Как пережить сезон свербения и слезотечения с минимальным покраснением глаз и можно ли избавиться от проблемы навсегда — рассказала Дарья Ней, аллерголог-иммунолог Lahta Clinic и лауреат премии Собака.ru «Новые имена в в медицине Петербурга»-2024.
Почему в мире все больше аллергиков?
Этот вопрос — один из самых актуальных и бурно обсуждаемых в иммунологии и аллергологии, и однозначного ответа пока нет. Большая роль здесь отводится эпигенетике, то есть изменениям в экспрессии генов, не затрагивающим саму ДНК, но влияющим на то, какие гены «включаются» или «выключаются». Другими словами, это взаимосвязь между тем, как проявят себя эти гены в зависимости от того как и какие факторы будут оказывать влияние: как человек живет, питается, есть ли у него вредные привычки?
Можно выделить несколько основных гипотетических факторов эпигенетики:
- Гигиена — мы все больше стремимся жить в «чистых» стерильных условиях, организм ярче реагирует на раздражители;
- Более активное загрязнение окружающей среды ввиду развития промышленности — смог, пыль, выхлопы синхронно повышают коэффициент слез и бесконечных «апчхи»;
- Пищевая индустрия — обилие добавок, консервантов, различная обработка пищи и продукция глубокой переработки влияют на развитие аллергии;
- Изменение климата связанное с глобальным потеплением — период пыления растений-аллергенов удлиняется, иммунная система нагружается больше.
У человека не было аллергии, а потом — бах — началось? Как так?
Как и любое другое заболевание, аллергия может развиться в любом возрасте, даже в 40-50 лет. Но в ее случае точно должна быть генетическая предрасположенность. Плюс под воздействием различных эпигенетических факторов определяется — проявит себя аллергия или нет, то есть появятся ли в организме клетки IgE, которые ошибочно будут реагировать, например, на пыльцу растений, как на что-что опасное, с чем нужно бороться.
Предрасположенность иммунной системы к развитию аллергии называется атопией. Если ошибка уже случилась, и в организме стали вырабатываться специфические IgE против той же пыльцы — такое состояние называется сенсибилизацией. Но бывает и так, что IgE есть, а клинических проявлений нет, — это бессимптомная сенсибилизация, означающая, что иммунная система вырабатывает Т-лимфоциты, которые «сдерживают» развитие аллергической реакции.
Но если случился прорыв и наряду со специфическими IgE появились клинические проявления, например аллергический риноконъюнктивит, то здесь уже речь идет об аллергии. Вкратце ее путь выглядит так:
генетическая предрасположенность — атопия — сенсибилизация (бессимптомная сенсибилизация) — аллергическая реакция
Можно ли вылечить аллергию? Какую?
Хорошо поддается лечению респираторная аллергия. Существует замечательная АСИТ или аллерген-специфическая иммунотерапия. Она не просто убирает симптомы, как, например, симптоматическая терапия во время пыления растений, а влияет на патогенез заболевания, то есть вылечивает.
Препараты для АСИТ — это нативные экстракты аллергенов. Пыльца специально выращивается — собирается — обрабатывается — очищается, и в результате получается препарат. Сейчас в России зарегистрированы лекарственные средства в форме подъязычных капель и таблеток.
Очень важно своевременно начинать АСИТ (чем раньше — тем лучше!) для того, чтобы снизить шанс:
- появления более тяжелой симптоматики;
- развития бронхиальной астмы;
- расширения спектра сенсибилизации к другим аллергенам
Если говорить про лечение аллергии на пыльцу деревьев, то оно начинается за 3-4 месяца до старта опыления, в декабре. Курс с декабря по май, и длится он от трех до пяти лет.
Антигистаминные 4-го поколения — что это и насколько они надежны?
Существование 3-го и 4-го поколения — это миф. Официально (по версии ВОЗ, FDA, Минздрава России) признано только два поколения антигистаминных препаратов:
1-е поколение — старые,
успокоительно-сонные седативные (супрастин, димедрол, тавегил);
2-е поколение — неседативные, более избирательные (лоратадин, цетиризин, левоцетиризин фексофенадин и др.).
«Четвертое поколение», скорее, маркетинговый ход. К нему обычно относят:
- левоцетиризин (оптический изомер цетиризина, чуть «чище» действует);
- дезлоратадин (метаболит лоратадина).
Все это — 2-е поколение. Они отлично работают, как и все антигистаминные данной группы.
Есть ли питание, которое снижает проявления аллергии?
Если мы говорим про взрослых, то это максимально полноценное меню, где много свежих фруктов и овощей, подвергающихся минимальной термической обработке. Прекрасным примерном служит рацион по Гарвардской тарелке или средиземноморская диета.
Что касается детей — тут все гораздо интереснее. Огромное количество исследований говорит о том, что начиная с периода беременности и грудного вскармливания (ГВ), очень важно разнообразно питаться. Также много данных именно о пользе натурального ГВ, поскольку грудное молоко содержит уникальные компоненты (олигосахариды, TGF-β, IgA), которые могут способствовать формированию толерантности и снижать вероятность аллергии у детей из групп риска (с наследственной предрасположенностью). Также принципиален период введения прикорма и потенциальных аллергенов, лучше начиная с четырех месяцев. Чем раньше ребенок познакомится с арахисом, яйцами, рыбой и другими продуктами, тем ниже шансы реакции на них.
Помогут ли состоявшимся аллергикам маски и мытье головы каждый день?
Основные ритуалы, которые следует соблюдать на ежедневной основе:
- Золотое правило — душ после возращения домой. Ежедневное мытье головы важно всем, а мужчинам также стоит обратить внимание на бороды, потому что на волосах может оседать большое количество пыльцевых зерен.
- Промывание носа солевыми изотонических растворами после прогулки, а также утром после пробуждения и вечером перед сном. Вот такая база.
- Фильтры в нос, которые можно приобрести в аптеках. Они удобны в ношении и незаметны для окружающих. Вместе с соблюдением гипоаллергенного быта (о нем еще поговорим!), могут стать отличными помощниками. Конечно, существуют и специальные маски (особенно FFP2/FFP3), но маловероятно что это удобно для прогулок на постоянной основе.
- Ношение очков на улице (можно солнцезащитных или хамелеонов), которые являются механической защитой глаз.
- Променады в вечерние часы, после дождя, когда уровень пыльцы значительно меньше.
Как соблюдать гипоаллергенный быт?
Вот, что поможет минимизировать концентрацию пыльцы в помещении:
- Очистители воздуха и пылесосы с HEPA-фильтром — ловят даже самые мельчайшие частицы (задерживают 99,97% частиц размером ≥0,3 микрон), в том числе клещей домашний пыли и зерна пыльцы.
- Ежедневная влажная уборка помещений, протирание подоконников и других горизонтальных поверхностей.
- Проветривание только в безветренную погоду. Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается рано утром и в первой половине дня в хорошие солнечные, сухие и жаркие дни, поэтому в этот период времени не рекомендуется проветривать помещения. Конечно, лучше пользоваться кондиционерами, но не забывать их чистить.
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