В соцсетях сходят с ума по sunburning — несмотря на риск меланомы, отказываются SPF! А в чем вообще польза?

В чем вся соль sunburning

Sunburning (в перевод с английского «сжигание солнцем») — тренд, который раздают в ТикТоке несознательные инфлюенсеры. Блогеры транслируют, как специально (!) загорают без средств с фактором фотозащиты (SPF), чтобы ничем не ограниченное солнце помогло им «сжечь» акне.

На самом деле, у солнечного света действительно есть позитивные стороны. Исследования показывают, что УФ-излучение обладает противовоспалительным и антибактериальными свойствами и может помогать в профилактике некоторых видов рака, диабета, гипертонии, болезней костей и суставов. Связано это с тем, что под лучами в организме синтезируются витамин D (ключевой элемент аутоиммунного здоровья), серотонин (оптимизатор работы ЦНС), мелатонин (регулятор биохимических процессов в организме и защитник от свободных радикалов) и оксид азота (модератор кровотока и оксигенации).

Как видно, попытки бьюти-энтузиастов получить больше солнца, не нанося крем-фотобарьер, нельзя объяснить научно, ведь в профитах загара нет (и не может быть) очищения кожи от прыщей. Скорее всего у пользователей соцсетей работает ассоциативное мышление: раз солнце может сжечь кожу, почему бы таким радикальным образом не избавиться от дерматологических проблем?

Почему, ну, никак нельзя отказываться от SPF

Cамое главное: нет доказательств того, что SPF мешает организму вырабатывать под воздействие солнца полезные вещества, о которых мы говорили. Санскрин защищает кожу от сгорания и негативных аспектов избыточного загара. И фан-факт: показатель средства определяет, во сколько раз медленнее произойдет сжигание кожи. Допустим, вы используете SPF 100 — значит, защищенная кожа подвергается опасностям солнца в 100 раз медленнее, чем незащищенная.

И повторим еще раз (лишним, видимо, не будет). Если на полке в ванной и затем на лице отсутствует фотопротектор, то не исключена, а очень даже растет вероятность опасных последствий для здоровья кожи и организма в целом: