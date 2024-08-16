В соцсетях сходят с ума по sunburning — несмотря на риск меланомы, отказываются SPF! А в чем вообще польза?

До, свидания, санскрин! Это не шутка, а реальное положение вещей: пользователи онлайн-платформ делятся с миром своей новой привычкой — загорать без SPF. И все в попытках получить, как ни странно, здоровую кожу без высыпаний. Может ли солнце действительно помочь в борьбе с дерматологическими проблемами? А как оно в целом влияет на здоровье, если (не)пользоваться фотопротектором? И чем все-таки лечить акне? Разбираемся.
В чем вся соль sunburning
Sunburning (в перевод с английского «сжигание солнцем») — тренд, который раздают в ТикТоке несознательные инфлюенсеры. Блогеры транслируют, как специально (!) загорают без средств с фактором фотозащиты (SPF), чтобы ничем не ограниченное солнце помогло им «сжечь» акне.
На самом деле, у солнечного света действительно есть позитивные стороны. Исследования показывают, что УФ-излучение обладает противовоспалительным и антибактериальными свойствами и может помогать в профилактике некоторых видов рака, диабета, гипертонии, болезней костей и суставов. Связано это с тем, что под лучами в организме синтезируются витамин D (ключевой элемент аутоиммунного здоровья), серотонин (оптимизатор работы ЦНС), мелатонин (регулятор биохимических процессов в организме и защитник от свободных радикалов) и оксид азота (модератор кровотока и оксигенации).
Как видно, попытки бьюти-энтузиастов получить больше солнца, не нанося крем-фотобарьер, нельзя объяснить научно, ведь в профитах загара нет (и не может быть) очищения кожи от прыщей. Скорее всего у пользователей соцсетей работает ассоциативное мышление: раз солнце может сжечь кожу, почему бы таким радикальным образом не избавиться от дерматологических проблем?
Почему, ну, никак нельзя отказываться от SPF
Cамое главное: нет доказательств того, что SPF мешает организму вырабатывать под воздействие солнца полезные вещества, о которых мы говорили. Санскрин защищает кожу от сгорания и негативных аспектов избыточного загара. И фан-факт: показатель средства определяет, во сколько раз медленнее произойдет сжигание кожи. Допустим, вы используете SPF 100 — значит, защищенная кожа подвергается опасностям солнца в 100 раз медленнее, чем незащищенная.
И повторим еще раз (лишним, видимо, не будет). Если на полке в ванной и затем на лице отсутствует фотопротектор, то не исключена, а очень даже растет вероятность опасных последствий для здоровья кожи и организма в целом:
- Солнечные ожоги. Самое очевидное и неприятное — чем дольше солнце греет (а потом сжигает), тем выше вероятность того, что кожа покраснеет, заболит и начнет пузыриться и облезать. Дополниться все это может головной болью и тошнотой. И ничего приятного! А акне и рубцевание благодаря этому только усугубятся.
- Ускоренное старение кожи. Под солнцем (и пустыни, и мегаполиса) незащищенная кожа быстрее теряет влагу, нарушается синтез коллагена и эластина в тканях. Результат: обезвоженность, сухость, стянутость и фотоморщины!
- Рак кожи (в том числе меланома). Его главный и основной триггер — длительное воздействие солнца. Кстати, УФ-лучи проникают в ДНК клеток кожи и оказываются значительное иммуноподавляющее воздействие, из-за чего возможно развитие не только онкологических заболеваний, но и других патопроцессов (к примеру, воспалений и фотодерматозов).
- Пигментация и гиперпигментация. В избытке ультрафиолетовое излучение нарушает синтез меланина, что приводит к совсем не тому леопарду, который задает тон этой осенью, а тому, который отражается в зеркале в форме темных пятен и неровного тона кожи.
А чем на самом деле лечат акне
Все зависит от степени тяжести и типа акне. Спойлер: нет, отказа от сладкого, диеты с низким гликемическим индексом и уменьшения стресса недостаточно (это просто полезно, но не терапевтично!). Стратегия, которую предложит дерматолог, как правило, включает:
Местную терапию (лечение на поверхности кожи):
- Ретиноиды — помогают регулировать отшелушивание клеток и предотвращают забивание пор.
- Бензоилпероксид — уменьшает очаги акне, работая как антимикробный агент.
- Средства с салициловой кислотой — для очищения кожи и купирования воспаления.
Системные препараты (принимаются внутрь):
- Антибиотики — борются с бактериями, которые вызывают акне.
- Гормональные лекарства — нормализуют баланс гормонов, если заболевание связано именно с этим фактором.
- И снова ретиноиды (изотретиноин в форме таблеток или капсул) — снижают продуцирование кожного себума и контролируют синтез соединительно-тканных волокон эпидермиса, что помогает обновлению тканей.
! Ни одно средство нельзя назначать себе самостоятельно, так как у них много серьезных ограничений, связанных, к примеру, с планированием беременности и приемом других препаратов.
Физиотерапевтические методы:
Обычно они являются факультативными средствами борьбы с акне. Для лечение самого заболевания часто рекомендуется фотодинамическая терапия (например, HELEO4) с выраженным противовоспалительным компонентом, а для коррекции постакне косметологи советуют лазерную терапию, химические пилинги (они не сжигают кожу, а мягко обновляют!) и фототехнологии.
Уход за кожей:
Сюда входит подбор деликатных очищающих, ухаживающих и — о-бя-за-тель-но! — солнцезащитных средств и отказ от агрессивной косметики. Важно подчеркнуть, что подходящие айтемы для косметички подбирает врач-дерматолог (а не консультант в магазине!), ориентируясь на множество показателей: тип, возраст, ресурсное состояние кожи; имеющиеся особенности здоровья (включая принимаемые на постоянной основе лекарства, аллергии); выбранную стратегию терапии.
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