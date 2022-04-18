Как защищать кожу от солнца в мегаполисе и не только: подробная инструкция и советы дерматолога-онкологов

На что еще стоит ориентироваться при выборе солнцезащитного крема?

Обратите внимание на защиту от UVB и UVA-лучей — разных диапазонов ультрафиолета

Вообще ультрафиолет имеет 3 диапазона (в зависимости от длины волны):

UVA или Ультрафиолет А (длина волны 315-400 нм)

UVB или Ультрафиолет В (длина волны 280-315 нм)

UVC или Ультрафиолет С (длина волны 100-280 нм)

К счастью, все UVC лучи при прохождении атмосферы земли поглощаются озоновым слоем, поэтому от данного диапазона нас защищает сама природа.

90% UVB-лучей также задерживаются озоновым слоем Земли, но 10% все же достигают нас. Именно UVB-лучи в большей степени связаны с опухолями кожи.

UVA же вообще не задерживаются атмосферой нашей планеты (а это 95% процентов от всего ультрафиолета). Из-за своей способности глубоко проникать в кожу он вызывает ее фотостарение.

Обратите внимание вид SPF в этом креме

Существует два вида SPF: физический и химический.

Физический SPF (диоксид титана) работает как зеркало, то есть отражает лучи. Его хорошо видно на коже, что позволяет контролировать, куда и какой объем крема нанесен. Но, к сожалению, физический SPF не защищает от UVA-лучей, в отличие от химического.

Химический SPF защищает как от UVB, так и от UVA-лучей. Он работает как губка, поглощая ультрафиолет, но очень быстро разрушается на коже.

Поэтому необходимо использовать крем с обоими методами защиты — и с физическими, и с химическими солнцезащитными фильтрами.