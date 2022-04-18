Как защищать кожу от солнца в мегаполисе и не только: подробная инструкция и советы дерматолога-онкологов

Ежегодно около 320 тысяч человек в мире сталкиваются с меланомой. Главным фактором риска ее развития, как и других типов рака кожи, считается ультрафиолетовое солнечное излучение. Что нужно знать, чтобы выбрать крем с SPF, и как правильно его наносить? Как выяснить свой фототип кожи и для чего это нужно? На эти вопросы отвечает команда «HSO talks» — образовательного проекта резидентов Высшей школы онкологии и фонда «Не напрасно» для студентов и молодых врачей.
Как узнать, какой у меня фототип кожи, и зачем это нужно?
В 1975 году американский дерматолог Томас Фитцпатрик разработал шкалу фототипов кожи, с помощью которой можно оценить реакцию кожи на ультрафиолет.
Чтобы понять, какой именно у вас фототип, оцените цвет кожи, используя шкалу ниже.
Чем выше цифра фототипа, тем быстрее человек загорает (то есть его кожа просто темнеет) и тем меньше вероятность, что будет солнечный ожог (покраснение и образование пузырей).
Зная свой фототип, вы можете не только оценить вероятность ожога, но и подобрать подходящий солнцезащитный крем.
Какой солнцезащитный крем мне выбрать?
При выборе солнцезащитного крема необходимо обратить внимание на SPF — Sun Protection Factor. Число SPF показывает, во сколько раз медленнее сгорит защищенная кожа в сравнении с незащищенной.
Например, при использовании SPF 30 до ожога кожи пройдет в 30 раз больше времени, чем без использования солнцезащитного крема. Однако не стоит считать, что чем больше цифра, тем дольше действует защита крема.
Также нужно ориентироваться на ваш фототип кожи. Для 4-6 фототипа кожи подходит SPF 30 и более. Для 1-3 фототипа необходим SPF 50+.
На что еще стоит ориентироваться при выборе солнцезащитного крема?
- Обратите внимание на защиту от UVB и UVA-лучей — разных диапазонов ультрафиолета
Вообще ультрафиолет имеет 3 диапазона (в зависимости от длины волны):
- UVA или Ультрафиолет А (длина волны 315-400 нм)
- UVB или Ультрафиолет В (длина волны 280-315 нм)
- UVC или Ультрафиолет С (длина волны 100-280 нм)
К счастью, все UVC лучи при прохождении атмосферы земли поглощаются озоновым слоем, поэтому от данного диапазона нас защищает сама природа.
90% UVB-лучей также задерживаются озоновым слоем Земли, но 10% все же достигают нас. Именно UVB-лучи в большей степени связаны с опухолями кожи.
UVA же вообще не задерживаются атмосферой нашей планеты (а это 95% процентов от всего ультрафиолета). Из-за своей способности глубоко проникать в кожу он вызывает ее фотостарение.
- Обратите внимание вид SPF в этом креме
Существует два вида SPF: физический и химический.
Физический SPF (диоксид титана) работает как зеркало, то есть отражает лучи. Его хорошо видно на коже, что позволяет контролировать, куда и какой объем крема нанесен. Но, к сожалению, физический SPF не защищает от UVA-лучей, в отличие от химического.
Химический SPF защищает как от UVB, так и от UVA-лучей. Он работает как губка, поглощая ультрафиолет, но очень быстро разрушается на коже.
Поэтому необходимо использовать крем с обоими методами защиты — и с физическими, и с химическими солнцезащитными фильтрами.
Как часто нужно наносить новый слой крема с SPF?
Солнцезащитный крем нужно наносить за 15-20 до выхода на улицу, а затем — каждые 2 часа, проведенные на солнце. Также всегда после купания, так как солнцезащитный крем смывается в воде.
При выборе крема нужно отдавать предпочтения водостойким, но, к сожалению, их стойкости не хватает для купания.
Также используйте правило «чайной ложки и рюмки»: одну чайную ложку солнцезащитного крема наносите на лицо и шею и одну рюмку крема — на открытые участки тела.
А поможет ли пляжный зонт?
Хорошо, когда пляжный зонт есть, но его недостаточно. Зонт защищает только от прямых лучей, но не от диффузного ультрафиолета, который не имеет определенного направления, то есть рассеивается в окружающей среде.
Некоторые предметы, например вода, снег, лед, песок, не поглощают, а отражают ультрафиолетовые лучи от своей поверхности. Поэтому даже в тени солнце может воздействовать на человека.
От такого отраженного ультрафиолета зонт тоже не защищает.
Сколько времени можно безопасно находиться на солнце?
Это время индивидуально, но стоит избегать нахождения под солнцем с 10:00 до 16:00. Чтобы рассчитать максимально безопасное количество часов, используйте калькулятор.
Да, любая одежда защитит вас от солнечных лучей. Но есть нюанс.
Используйте темные или насыщенные цвета, так как они больше, чем светлые, поглощают солнечные лучи и не дают им проникать в кожу.Более плотная ткань защищает от ультрафиолета лучше. Определить уровень защиты можно наглядно, посмотрев на свет сквозь ткань: если ткань пропускает свет, то она пропускает и ультрафиолетовые лучи.Одежда из неотбеленного хлопка хорошо поглощает ультрафиолет, а полиэстер или сатин хорошо его отражают. Высокотехнологичная ткань также хорошо защищает от солнца, так как в ее состав входят вещества, поглощающие ультрафиолетовые лучи.Одежда, близко прилегающая к телу, при движении может растягиваться, тем самым пропуская больше ультрафиолета. Стоит отдавать предпочтение свободному крою.Очевидно, что чем больше кожи закрыто одеждой, тем лучше вы защищены от солнечных лучей.Также важно помнить, что при намокании ткань может снизить свои защитные свойства.
Солнце опасно только в жаркие дни?
Конечно, максимум активности солнца приходится на летний период, но UVB-лучи могут повреждать кожу круглый год, особенно на большой высоте (в горах) или при наличии отражающих поверхностей, например, снега и льда.
UVA-лучи вообще постоянно воздействуют на нас в течение года, независимо от наличия облаков. Поэтому используйте солнцезащитный крем круглый год.
Тем более есть различные BB, CC, DD и EE кремы для лица, которые не только имеют SPF в своем составе, но и матируют кожу, а также могут обладать увлажняющими и питающими свойствами.
Но как же получать витамин Д, если избегать солнца?
На самом деле витамин Д — это не витамин, а гормон, основная функция которого — регуляция уровня кальция в организме.
Его синтез действительно начинается в коже человека под действием UVB-лучей. Однако не стоит боятся дефицита витамина Д из-за использования солнцезащитного крема и избегания солнца.
Витамин Д можно получить из многих продуктов — молока, яичных желтков, печени, красных сортов рыбы. К тому же существует множество биологически активных добавок, содержащих этот витамин.
Поэтому восполнять его дефицит с помощью питания и приема лекарств и БАДов безопаснее, чем находиться на солнце без защиты.
Важно! Необходимо оценить уровень витамина Д в крови и проконсультироваться со специалистом для подбора индивидуальной дозы препаратов.
Подробнее о меланоме и раке кожи читайте в справочнике «Онко Вики».
Автор: Ника Кутина для «Профилактика Медиа» — просветительского проекта Фонда «Не напрасно».
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