Как не вспотеть, не по(фото)стареть и не обгореть летом? Вот крутой бакет-лист от косметологов!

Для увлажнения кожи — терапия мезококтейлями, против пигментации — биорепаранты с ДНК-комплексами, а сотрут лишнее (включая все месяцы до отпуска) пилинги с лифтинг-эффектом!
Против пигментации: курс биорепарантов (и добавляем пилинги!)
Диана Радченко
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Туристской»
«Почему кроме красивого загара отдых на солнце нередко одаривает лицо и тело пигментацией? Дело в том, что в больших дозировках (загораем только с SPF и шот-сессиями — по 2 часа максимум) UF-лучи нарушают выработку пигмента меланина, который окрашивает кожу, — и она покрывается несимпатичными пятнами. Вот две основные стратегии нашей работы "на осветление". Первая — профилактическая: проводим курс поддерживающей биоревитализации Novacutan или MesoXanthin (повышает устойчивость клеток к ультрафиолету!). Или запускаем мощные фотозащитные процессы микроинъекциями биорепаранта Plinest (с ДНК- и РНК-комплексами!): укрепляем и заодно омолаживаем кожу на молекулярном уровне. Вторая стратегия — посткорректирующая: дополнительно к биоревитализантам замечательно осветляют гиперпигментацию и выравнивают тон лица мягкий миндальный пилинг (подойдет для самых чувствительных лиц) и биостимулирующий пилинг PRX-T33 — кожа становится гладкой, светлой и матовой! Многие спрашивают: разве пилинг летом — не красный флаг? Нет, главный тренд процедур сейчас — всесезонность (только обязательно используйте солнцезащитные средства!). Но при этом я бы действительно не рекомендовала делать в июне—августе глубокие химические пилинги и лазерные шлифовки с долгой реабилитацией».
Увлажняем кожу: биоревитализанты и мезококтейли
Людмила Федорова: «Под интенсивным летним солнцем кожа (наш главный защитный орган!) активно теряет влагу — клетки начинают функционировать медленнее, хуже идут процессы естественного обновления и регенерации. Поэтому главная задача — не допустить обезвоживания тканей. И золотой стандарт здесь — биоревитализация гиалуроновой кислотой Novacutan или Revi. Представьте, как выпили бокал прохладной воды на жаре и вам стало в прямом смысле легче — вот так же классно чувствует себя кожа после биоревитализации. Если вы улетаете отдыхать в заповедные места, где солнце бывает чаще 75 дней в году (Петербург, мы все равно тебя любим!), то в идеале провести эту процедуру за неделю до отъезда (дать коже водный "ресурс") и через неделю после возвращения (восполнить потерю влаги). Также отличный эффект у аппаратной программы глубокого мезоувлажнения Dermadrop с витаминным коктейлем и аминокислотами — нет никакой реабилитации, сразу после сеанса кожа выглядит свежей, гладкой и отдохнувшей. Кстати, еще один гранд-плюс: Dermadrop применяется в терапии солнечных ожогов. Так что даже если солнце выиграло в первом тайме, мы все равно обратим в пользу вашего здоровья всю игру».
Главные правила обязательной (без шуток!) SPF-рутины
- SPF — только 30 и выше. Если на теле много веснушек или родинок — берем фильтр 50+. Любители отдыха на Мальдивах — вам нужен SPF 100, вы находитесь максимально близко к экватору, где солнечные лучи особенно опасны.
- Ищите санскрин с пометкой о защите от ультрафиолета А: UVA, PA++++ или broad spectrum — тогда вы полноценно защитите кожу от излучения.
- Выбирайте легкие эмульсии и флюиды, они подходят даже для тонкой кожи век.
- Косметику (солнцезащитная BB- или СС-пудра на море идеальна — не создает жирных разводов на теле) и кремы с SPF наносите за полчаса до выхода, чтобы средство распределилось по коже и начало работать.
- Обновляйте защиту каждые 2–3 часа.
Для антиперспирации: пробуем ботокс
Диана Радченко: «Бьюти-аксиома: повышенное потоотделение — летняя фэшн-проблема № 1. А хочется носить льняные рубашки, поло и ультрамодные морячки, не проводя ритуал с матирующими салфетками каждые 15 минут. Но из ситуации есть выход — ботулинотерапия! Инъекции ботулотоксина купируют высокую активность потовых желез и при этом не нарушают работу системы перспирации — обменные процессы (вопреки утверждениям "просветителей" из соцсетей) не страдают. "Укол красоты" ставим локально, только в зону коррекции (чаще всего в область подмышечных впадин, подошвы, ладони, лоб, волосистую часть головы) — и вуаля! — сигнал, запускающий выделение пота, блокируется и уже через несколько дней к sweaty-shirt возвращается ее исконный облик любимой белой футболки! Эффект процедуры сохраняется обычно минимум на 6 месяцев (на все лето и бархатный сезон точно хватит), а потом антиперспирирующую терапию можно повторить».
Стираем все лишнее: hi-tech-очищение и рутина (это база!)
Людмила Федорова
заведующая отделением косметологии MK Clinic&Beauty
«Солнце и жара стимулируют работу сальных желез (поры стремительно загрязняются) и клеточное деление (эпидермис не успевает самоочищаться), поэтому кожа выглядит сероватой и лоснящейся. Отличное решение при этом кейсе — деликатный ультразвуковой пилинг Ionto Peel Sono лица и тела: убирает лишний себум и глубокие загрязнения и приятным бонусом дает эффект поверхностного лифтинга! Хорошо работает и гиалуроновый гидропилинг HydraFacial — увлажняет кожу, а еще разглаживает мелкие морщинки и выравнивает цвет лица! Но внимание: после лучше неделю не загорать — учтите при планировании поездки на репинские пляжи. И, конечно, на пути к чистой коже не забывайте о домашней рутине. Вот мои клин-скин-фавориты. Молочко The Azulene Cleansing Milk от Margy's с концентратами морского коллагена и эфирного масла ромашки хорошо очищает, сохраняет защитный липидный слой кожи и успокаивает воспаления. А комплекс альфа-гидроксикислот и пептидов Exfoliating Cleanser HydroPeptide классно справляется с шелушениями и красиво осветляет кожу. Самое главное правило: тщательно смывайте косметику и санскрины и ни-ког-да не оставляйте их на ночь».
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