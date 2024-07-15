Как не вспотеть, не по(фото)стареть и не обгореть летом? Вот крутой бакет-лист от косметологов!

Для антиперспирации: пробуем ботокс

Диана Радченко: «Бьюти-аксиома: повышенное потоотделение — летняя фэшн-проблема № 1. А хочется носить льняные рубашки, поло и ультрамодные морячки, не проводя ритуал с матирующими салфетками каждые 15 минут. Но из ситуации есть выход — ботулинотерапия! Инъекции ботулотоксина купируют высокую активность потовых желез и при этом не нарушают работу системы перспирации — обменные процессы (вопреки утверждениям "просветителей" из соцсетей) не страдают. "Укол красоты" ставим локально, только в зону коррекции (чаще всего в область подмышечных впадин, подошвы, ладони, лоб, волосистую часть головы) — и вуаля! — сигнал, запускающий выделение пота, блокируется и уже через несколько дней к sweaty-shirt возвращается ее исконный облик любимой белой футболки! Эффект процедуры сохраняется обычно минимум на 6 месяцев (на все лето и бархатный сезон точно хватит), а потом антиперспирирующую терапию можно повторить».

Стираем все лишнее: hi-tech-очищение и рутина (это база!)

Людмила Федорова заведующая отделением косметологии MK Clinic&Beauty «Солнце и жара стимулируют работу сальных желез (поры стремительно загрязняются) и клеточное деление (эпидермис не успевает самоочищаться), поэтому кожа выглядит сероватой и лоснящейся. Отличное решение при этом кейсе — деликатный ультразвуковой пилинг Ionto Peel Sono лица и тела: убирает лишний себум и глубокие загрязнения и приятным бонусом дает эффект поверхностного лифтинга! Хорошо работает и гиалуроновый гидропилинг HydraFacial — увлажняет кожу, а еще разглаживает мелкие морщинки и выравнивает цвет лица! Но внимание: после лучше неделю не загорать — учтите при планировании поездки на репинские пляжи. И, конечно, на пути к чистой коже не забывайте о домашней рутине. Вот мои клин-скин-фавориты. Молочко The Azulene Cleansing Milk от Margy's с концентратами морского коллагена и эфирного масла ромашки хорошо очищает, сохраняет защитный липидный слой кожи и успокаивает воспаления. А комплекс альфа-гидроксикислот и пептидов Exfoliating Cleanser HydroPeptide классно справляется с шелушениями и красиво осветляет кожу. Самое главное правило: тщательно смывайте косметику и санскрины и ни-ког-да не оставляйте их на ночь».

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