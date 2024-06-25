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Здоровье

Санскрин, изотоник и променад! 10 советов, как обезопасить себя от солнечного удара и обезвоживания в жару

В город вернулась жара! Столбики термометров неумолимо ползут вверх, а настроение чувствительных к погоде людей — вниз. Как предотвратить тепловое истощение и не заболеть из-за кондиционеров? Собрали все рекомендации в один охлаждающий ликбез.

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Пейте воду

Чем больше организм теряет влагу, тем сильнее густеет кровь и тем выше температура тела. Не самый лучший расклад в жару, так что вода — абсолютный маст-дринк. Матча на кокосовом и бамбл — это прекрасно, но не спасает организм от обезвоживания. Более того, кофеин (в большом количестве!) способствует тому, что организм еще быстрее теряет жидкость. Если к обычной воде душа, ну, совсем не лежит, пейте минералку, воду с лимоном / лаймом, мятой и огурцом. Но не ледяную, чтобы не простудиться.

Что насчет регидратационных напитков с витаминами и минералами (их еще называют изотониками)? Они нужны для того, чтобы не только восполнить жидкость в организме, но и нормализовать электролитный баланс, и дать организму энергию. Просто так их пить особого смысла нет, но если вы много тренируетесь, работаете или даже просто гуляете под палящим солнце — отличный вариант (хотя полностью заменять ими воду нельзя)!

И еще один нюанс про горячий чай, которым, как известно, спасаются от жары жители южных регионов: этот напиток действительно помогает, в первую очередь, для охлаждения организма, ведь он увеличивает потоотделение. Но только в условиях полного испарения! А в период влажной жары (какая и опустилась на город) он не слишком эффективен: организм идентифицирует уровень внешней влажности, как уже достаточный, а значит, потоотделение невысокое, и температура тела может повыситься еще больше.

Пользуйтесь санпротектором

Чтобы понять: солнце вызывает преждевременное старение — должно пройти время, но чтобы осознать всю ценность SPF, ощутив первое жжение и сразу докрутив его в голове до солнечного ожога  — месяцы не потребуются. Всего пара часов на улице без фото-фильтра. Поэтому пользуйтесь санскринами с показателем 30 или 50+  (и пометкой: от UVA и UVB-излучения!) каждый день и обновляйте защиту солнцезащитными спреями или стиками каждые 2 часа.

Пересмотрите отношения с кондиционерами

Охлаждающее устройство — совсем не панацея от жары. И вот почему:

  1. При работающем кондиционере меньше хочется пить, а следовательно повышается риск обезвоживания.
  2. Воздух в помещении становится менее влажным, и из-за чрезмерного осушения слизистых велика вероятность обострения ринита.
  3. Длительное нахождение в зябком пространстве может обернуться простудой.
  4. Недостаточный уход за фильтрами кондиционера (проще говоря, если они грязные) легко приведет к аллергической реакции.

Отсюда вывод: охлаждайте помещение с помощью кондиционера заранее, до того, как обосноваться в нем, пейте больше воды и не забывайте о регулярном техосмотре средств бытового использования.

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Перейдите на легкую диету

Откажитесь от высокобелковой пищи — она увеличивает метаболическое тепло, необходимое для согревания всего тела. Получается, что в жару есть все причины (и мотивация!) перейти на смузи, овощи и фрукты! А еще попробовать сыроедение в безопасных пределах, чтобы не нагревать кухню и столовую кулинарными экспериментами с использованием плиты и духовки.

Вспомните физику

Горячий воздух легче, чем холодный, поэтому выбирая, где поработать в доме или офисе, останавливайтесь на нижних этажах (если есть такая опция).

Гуляйте

Интенсивные занятия спортом в жару принесут мало радости и только сильнее разогреют организм. Что делать, если хочется соблюсти норму активности? Забыть про душный общественный и рискованно-кондиционированный персональный транспорт и больше ходить пешком. В шляпе, орошившись солнцезащитным мистом и с бутылкой воды, разумеется.

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Проанализируйте летний гардероб

В жару он должен быть не просто стильным, но и безопасным для здоровья. «Не тереть, не перегревать, давать мешать кислородному обмену» — девиз каждой детали. Цвет — светлый, материалы — дышащие (лен, хлопок, микрофибра). А если для образа совершенно необходимы чулки или носки, то подумайте о компрессионных моделях, которые не передавят тело и защитят конечности от отеков: летом они появляются чаще из-за расширения сосудов под воздействием высокой температуры.

Принимайте душ (или хотя бы мойте руки)

Но — внимание — процедуры омовения проводите в воде комфортно-высокой температуры. Суть в том, что нужно простимулировать приток крови к коже и тем самым увеличить потерю тепла. А краткие холодные ванны, наоборот, вызовут сужение сосудов и экономию тепла внутри тела.

Не распахивайте шторы

Проветривание устраивайте утром и вечером, когда температура достаточно низкая (кстати, ночная прохлада поможет хорошо выспаться!). А по мере распространения жары держите окна закрытыми и зашторенными, чтобы помещение не нагревалось. Особенно это актуально, если комната выходит на юг — чтобы не чувствовать себя помидором в теплице.

Следите за самочувствием

Все мы опасаемся теплового удара, но это крайний случай. А есть не менее неприятное (и чуть менее опасное) следствие злоупотребления солнцем — тепловое истощение (синдром чрезмерной потери электролитов и влаги в жару). К его признакам относятся:

  • бледная и липкая кожа;
  • высокая температура;
  • головная боль;
  • головокружение;
  • жажда;
  • потница;
  • слабость;
  • судороги в руках, ногах и животе;
  • тошнота;
  • усталость;
  • учащенное дыхание или сердцебиение;
  • чрезмерное потоотделение.

Чтобы помочь человеку в состоянии истощения, переместите его в прохладное место, снимите лишнюю одежду (пиджак, носки и все, что сдавливает тело), приложите холодный компресс или опрыскайте кожу прохладной водой, напоите пострадавшего (здесь изотоник тоже подойдет!).

Удар отличается от истощения тем, что температура растет и не спадает и может произойти помутнение сознания. Шаги первой помощи такие же (подробная инструкция здесь), но максимально важен следующий этап — нужно вызвать неотложку.

Редакция напоминает, что только консультация специалиста дает представление о диагнозе и необходимом медицинском вмешательстве. Поэтому, после оказания пострадавшему первой помощи, при необходимости вызовите скорую помощь.

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