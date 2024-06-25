Санскрин, изотоник и променад! 10 советов, как обезопасить себя от солнечного удара и обезвоживания в жару

Пейте воду

Чем больше организм теряет влагу, тем сильнее густеет кровь и тем выше температура тела. Не самый лучший расклад в жару, так что вода — абсолютный маст-дринк. Матча на кокосовом и бамбл — это прекрасно, но не спасает организм от обезвоживания. Более того, кофеин (в большом количестве!) способствует тому, что организм еще быстрее теряет жидкость. Если к обычной воде душа, ну, совсем не лежит, пейте минералку, воду с лимоном / лаймом, мятой и огурцом. Но не ледяную, чтобы не простудиться.

Что насчет регидратационных напитков с витаминами и минералами (их еще называют изотониками)? Они нужны для того, чтобы не только восполнить жидкость в организме, но и нормализовать электролитный баланс, и дать организму энергию. Просто так их пить особого смысла нет, но если вы много тренируетесь, работаете или даже просто гуляете под палящим солнце — отличный вариант (хотя полностью заменять ими воду нельзя)!

И еще один нюанс про горячий чай, которым, как известно, спасаются от жары жители южных регионов: этот напиток действительно помогает, в первую очередь, для охлаждения организма, ведь он увеличивает потоотделение. Но только в условиях полного испарения! А в период влажной жары (какая и опустилась на город) он не слишком эффективен: организм идентифицирует уровень внешней влажности, как уже достаточный, а значит, потоотделение невысокое, и температура тела может повыситься еще больше.

Пользуйтесь санпротектором

Чтобы понять: солнце вызывает преждевременное старение — должно пройти время, но чтобы осознать всю ценность SPF, ощутив первое жжение и сразу докрутив его в голове до солнечного ожога — месяцы не потребуются. Всего пара часов на улице без фото-фильтра. Поэтому пользуйтесь санскринами с показателем 30 или 50+ (и пометкой: от UVA и UVB-излучения!) каждый день и обновляйте защиту солнцезащитными спреями или стиками каждые 2 часа.

Пересмотрите отношения с кондиционерами

Охлаждающее устройство — совсем не панацея от жары. И вот почему:

При работающем кондиционере меньше хочется пить, а следовательно повышается риск обезвоживания. Воздух в помещении становится менее влажным, и из-за чрезмерного осушения слизистых велика вероятность обострения ринита. Длительное нахождение в зябком пространстве может обернуться простудой. Недостаточный уход за фильтрами кондиционера (проще говоря, если они грязные) легко приведет к аллергической реакции.

Отсюда вывод: охлаждайте помещение с помощью кондиционера заранее, до того, как обосноваться в нем, пейте больше воды и не забывайте о регулярном техосмотре средств бытового использования.