Как оказать первую помощь при солнечном ударе? Подготовили инструкцию

В Петербург триумфально возвращается жара, а значит, ставки снова высоки — наслаждаясь теплом и синтезируя витамин D, важно избегать перегрева, а с ним и солнечного удара. Что делать, если природа все-таки переиграла (но не уничтожила!), и человеку рядом стало нехорошо — рассказала Ирина Порохина, врач-невролог W Clinic.
Что происходит
При прямом воздействии солнечных лучей наибольшее вредное (патогенное) действие, наряду с другими, оказывает инфракрасное излучение. Оно проникает глубоко в ткани, в том числе прогревая и головной мозг, в котором располагаются нейроны центра терморегуляции.
Так инфракрасное излучение вызывает нарушения метаболизма, энергетического обеспечения и пластических процессов в нейронах мозга. Эти «сбои» приводят к срыву механизмов терморегуляции, расстройствам функций сердечно-сосудистой системы, дыхания, работы желёз внутренней секреции и других систем и органов. Также при интенсивном прямом воздействии солнечных лучей может произойти отек мозга и внутримозговое кровоизлияние. В связи с этим солнечный удар развивается быстротечно и чреват летальным исходом.
Как распознать солнечный удар:
- Сначала человек испытывает слабость, головную боль, сопровождающуюся шумом в ушах, тошнотой и рвотой, у пострадавшего учащаются дыхание и пульс;
- По мере повышения температуры тела симптомы усиливаются, может начаться носовое кровотечение, произойти угнетение сознания;
- При повышении температуры тела до критических цифр (40°C и выше) могут наблюдаться помрачение сознания (бред, галлюцинации) или дальнейшее его угнетение (вплоть до комы), у детей высок риск фебрильных судорог (Прим. ред. — судороги из-за скачка температуры и кислородного голодания головного мозга).
Кто больше всего подвержен риску
Дети, беременные женщины и пожилые люди. Всех их объединяет несовершенство собственной системы теплообмена
организма.
! Еще в группу риска попадают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эндокринной патологией и ожирением, а также лица, злоупотребляющие алкоголем.
Правила первой помощи при солнечном ударе
- Переместить пострадавшего в тень или прохладное помещение. Снять с него лишнюю одежду, обернуть прохладным влажным полотенцем или простыней, положить прохладный влажный компресс на голову и уложить пострадавшего с приподнятой головой (при наличии рвоты уложить в положение на боку);
- Если у вас есть шланг или распылитель, можно опрыскать человека прохладной водой с головы до ног;
- Если пострадавший в сознании, дать ему выпить прохладной воды;
- Обдувать его с помощью вентилятора/подручных средств;
- Вызвать скорую помощь.
Чего мы добиваемся? Нужно прекратить воздействие повреждающего фактора и постараться как можно скорее снизить температуру тела до 39°C, пока вы дожидаетесь прибытия скорой помощи. Снижать температуру дальше самостоятельно опасно!
Что делать категорически нельзя
Погружать пострадавшего в ледяную воду, давать ему очень холодные напитки, использовать много льда при охлаждении — резкий перепад температуры тела может вызвать остановку сердца!
Также не нужно давать человеку жаропонижающие средства: они неэффективны и могут быть опасны из-за риска кровотечений.
Профилактика солнечного удара
- Избегайте пребывания на пляже и долгой работы на улице на «активном» солнце (с 11:00 до 16:00 часов);
- Ограничьте физические упражнения и подвижные игры с детьми на улице во время «активного» солнца, выбирайте для этого ранние утренние или более поздние вечерние часы;
- Пейте адекватное количество жидкости (предпочтение отдавайте воде с лимоном, минеральной воде), особенно если вы занимаетесь спортом или подвижными играми на улице;
- Носите свободную одежду и головные уборы светлых оттенков. Не выходите на солнце без головного убора;
- Ограничьте употребление алкоголя на пляже.
- При длительном пребывании на пляже делайте перерывы: периодически переходите в тень, окунайтесь в воду, принимайте душ.
Редакция напоминает, что только консультация специалиста дает представление о диагнозе и необходимом медицинском вмешательстве. Поэтому, после оказания пострадавшему первой помощи, вызовите скорую помощь.
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