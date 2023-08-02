Как оказать первую помощь при солнечном ударе? Подготовили инструкцию

Перегрев организма происходит в результате длительного пребывания на солнце и прямого воздействия лучей. Это чревато развитием теплового удара или его ещё более опасной разновидности — солнечного удара.

Что происходит

При прямом воздействии солнечных лучей наибольшее вредное (патогенное) действие, наряду с другими, оказывает инфракрасное излучение. Оно проникает глубоко в ткани, в том числе прогревая и головной мозг, в котором располагаются нейроны центра терморегуляции.

Так инфракрасное излучение вызывает нарушения метаболизма, энергетического обеспечения и пластических процессов в нейронах мозга. Эти «сбои» приводят к срыву механизмов терморегуляции, расстройствам функций сердечно-сосудистой системы, дыхания, работы желёз внутренней секреции и других систем и органов. Также при интенсивном прямом воздействии солнечных лучей может произойти отек мозга и внутримозговое кровоизлияние. В связи с этим солнечный удар развивается быстротечно и чреват летальным исходом.

Как распознать солнечный удар: Сначала человек испытывает слабость, головную боль, сопровождающуюся шумом в ушах, тошнотой и рвотой, у пострадавшего учащаются дыхание и пульс;

По мере повышения температуры тела симптомы усиливаются, может начаться носовое кровотечение, произойти угнетение сознания;

При повышении температуры тела до критических цифр (40°C и выше) могут наблюдаться помрачение сознания (бред, галлюцинации) или дальнейшее его угнетение (вплоть до комы), у детей высок риск фебрильных судорог (Прим. ред. — судороги из-за скачка температуры и кислородного голодания головного мозга).

Кто больше всего подвержен риску

Дети, беременные женщины и пожилые люди. Всех их объединяет несовершенство собственной системы теплообмена

организма.

! Еще в группу риска попадают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эндокринной патологией и ожирением, а также лица, злоупотребляющие алкоголем.