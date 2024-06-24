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Жара до +30 возвращается в Петербург? Рассказывает главный синоптик города

С понедельника установится сухая, теплая и даже жаркая погода. К середине недели столбики термометров покажут +25 градусов, а к концу недели можно ожидать и все +30 градусов.

Shutterstock.com (Maxim Markin)

«Погоду в нашем регионе начинает определять антициклон, атмосферное давление продолжит расти, поэтому никаких существенных осадков в течение недели не будет. Сегодня еще много облачности, а в районе Финской границы даже кратковременные дожди, которые в течение дня пройдут через Карельский перешеек, но город они не должны затронуть. Завтра кратковременные дожди пройдут на востоке Ленинградской области, и потом наступает сухой период», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Осадки можно ждать только к субботе, когда атмосферный фронт с запада приблизится к Ленинградской области, и пройдут они местами. 

Правда ночью температура будет относительно невысокой, особенно на востоке Ленинградской области, там, в середине ночи может быть до +7…+12 градусов. У Финского залива будет теплее, до +12…+14 градусов. А вот ближе к концу недели ночи станут теплее и по всей территории области повысятся до +11…+16 градусов, а в Петербурге будут до +15…+17 градусов.

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