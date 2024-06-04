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Здоровье

Наушники «убивают» слух и повреждают мозг? Вот медицинское объяснение, вредны ли они на самом деле и как их правильно использовать

Окружающие шумы раздражают и хочется срочно закрыть уши и на всю громкость включить Shortparis? А где-то в голове шепчет плотно засевший стереотип о том, что во всех аспектах нужные подсы или проводные наушники (кастомизированные — новый тренд, проверьте в тик-токе!) приводят к тугоухости, деменции и лучше бы их выбросить. Но так ли это? Что имеет значение: модель наушников / громкость звука / музыкальный жанр / функция шумоподавления? Разобрались вместе с Прасковьей Крачун, врачом-неврологом, детским неврологом сети клиник «Инвитро» в Санкт-Петербурге.

N ON NE ON

Глобально — вредят ли наушники?

Нет. Сами по себе они не угрожают здоровью, однако есть несколько принципиальных «но».

«Но» 1. Опасна определенная громкость и продолжительность

Если вы не слышите окружающие звуки, значит, громкость плейлиста превышает допустимые Всемирной организацией здравоохранения 70 дБ. А современный человек часто хочет оградить себя от внешнего громкого звучания (от жужжания коллег в опенспейсе до шума Невского проспекта) и, соответственно, на его слух часто воздействуют другие очень громкие звуки —  из наушников. Поскольку организм ко всему привыкает, более тихая музыка уже кажется некомфортной, и это, конечно, усугубляет ситуацию.

Так, с учетом того, что цифровые показатели в наушниках контролировать сложно, громкость незаметно повышается до 90 — 110 дБ, что уже повреждает слух, и может привести к его обратимому или даже необратимому снижению, а еще — к ряду заболеваний  вегетативной и нервной системы (к примеру, истощению, неврозу, бессоннице).

Вот, в течение какого времени можно слушать звуки определенной громкости в неделю:

  • до 60 дБ — не ограничено — обычный разговор
  • 70-80 дБ — 40 часов — оживленная улица
  • 90 дБ — 4 часа — громкие крики
  • 100 дБ — 20 минут — газонокосилка
  • 110 дБ — 2,5 минуты — вертолет
Вопреки распространенным мифам, наушники не приводят к сумасшествию и деменции. А вот потеря слуха (причиной которой может стать нерациональное использование наушников) — один из ключевых факторов заболеваний мозга. Дело в том, что при невозможности детектировать звук, нейросистема перенапрягается и быстрее «истощается».

«Но» 2. Повышенные риски связаны с конструктивными особенностями

Внутриканальные наушники создают большее звуковое давление и плотнее прилегают к слуховым каналам, чем полноразмерные и накладные модели, поэтому, выбирая первые, готовьтесь дисциплинировать себя максимально строго — громкость на уровне 60% (да, даже не 70%!), а ушная гигиена (во избежание пробок и воспалений) соблюдается ежедневно.

Жанр музыки не влияет на то, насколько вредит слуху громкость и вид наушников. Так что и любимый k-pop, и классический рок вкушаем сдержанно.
TheCatEmpire Studio

«Но» 3. Не злоупотребляйте активным шумоподавлением

Весной группы ученых под руководством Дэвида Макэлпайна, академического директора Центра слуха Университета Маккуори сделала открытие: чрезмерное шумоподавление, лишающее нас возможности слышать окружающие звуки в принципе, опасно. Мозг может просто разучиться различать звуки. но это касается крайних ситуаций, когда шумоподавление очень высокое и долгое. А что насчет его «пользовательского» уровня? 

Наушники с активным шумоподавлением (ANC-наушники) работают так. Они создают «антишумовую» волну, которая «блокирует» определенные звуковые частоты, еще до того, как звук достигнет ушей. Это очень удобно: можно спокойно слушать аудиокнигу или концерт Эйнауди, и ни шум поезда, ни вибрации самолета не будут мешать. Но! Громкость все равно не должна превышать 60-70%. А еще нужно быть особенно аккуратным, используя ANC рядом с дорогой, около путей метро и рядом с другими опасными объектами — чтобы не подвергнуть себя риску.

Лучшие меры для профилактики потери слуха

  • Не используйте наушники в местах повышенной громкости (метро, салон самолета, вечеринка — если только вы не диджей). А если все-таки хотите надеть наушники, то внимательно следите за громкостью.
Нет больших исследований о том, что люди, в силу профессии работающие с наушниками, чаще других теряют слух. Так что дело не в ношении наушников, а в звуковой гигиене, правила которой мы как раз обсуждаем.
  • Держите максимальную громкость на уровне до 60-70 % и не больше. А чтобы определить адекватный уровень звучания, можно провести простой тест: если вы слышите свой голос и собеседника во время прослушивания, к примеру, заботливо собранной нами музыкальной подборки недели, то все в порядке.
  • Постарайтесь слушать музыку не более 4 часов в день. Еще лучше — с перерывами на 20-30 минут;
  • Снимайте наушники, минимум, за час до сна и не засыпайте в них, даже если там играет классическая музыка;
  • Вместо музыкальных наушников используйте средства индивидуальной шумоизоляции — специальные наушники для сна, беруши, пробки или шлемы;
  • Если кажется, что слух снизился, то не затягивайте с решением проблемы — обратитесь к отоларингологу или сурдологу.
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