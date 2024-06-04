Наушники «убивают» слух и повреждают мозг? Вот медицинское объяснение, вредны ли они на самом деле и как их правильно использовать

Окружающие шумы раздражают и хочется срочно закрыть уши и на всю громкость включить Shortparis? А где-то в голове шепчет плотно засевший стереотип о том, что во всех аспектах нужные подсы или проводные наушники (кастомизированные — новый тренд, проверьте в тик-токе!) приводят к тугоухости, деменции и лучше бы их выбросить. Но так ли это? Что имеет значение: модель наушников / громкость звука / музыкальный жанр / функция шумоподавления? Разобрались вместе с Прасковьей Крачун, врачом-неврологом, детским неврологом сети клиник «Инвитро» в Санкт-Петербурге.
Глобально — вредят ли наушники?
Нет. Сами по себе они не угрожают здоровью, однако есть несколько принципиальных «но».
«Но» 1. Опасна определенная громкость и продолжительность
Если вы не слышите окружающие звуки, значит, громкость плейлиста превышает допустимые Всемирной организацией здравоохранения 70 дБ. А современный человек часто хочет оградить себя от внешнего громкого звучания (от жужжания коллег в опенспейсе до шума Невского проспекта) и, соответственно, на его слух часто воздействуют другие очень громкие звуки — из наушников. Поскольку организм ко всему привыкает, более тихая музыка уже кажется некомфортной, и это, конечно, усугубляет ситуацию.
Так, с учетом того, что цифровые показатели в наушниках контролировать сложно, громкость незаметно повышается до 90 — 110 дБ, что уже повреждает слух, и может привести к его обратимому или даже необратимому снижению, а еще — к ряду заболеваний вегетативной и нервной системы (к примеру, истощению, неврозу, бессоннице).
Вот, в течение какого времени можно слушать звуки определенной громкости в неделю:
- до 60 дБ — не ограничено — обычный разговор
- 70-80 дБ — 40 часов — оживленная улица
- 90 дБ — 4 часа — громкие крики
- 100 дБ — 20 минут — газонокосилка
- 110 дБ — 2,5 минуты — вертолет
«Но» 2. Повышенные риски связаны с конструктивными особенностями
Внутриканальные наушники создают большее звуковое давление и плотнее прилегают к слуховым каналам, чем полноразмерные и накладные модели, поэтому, выбирая первые, готовьтесь дисциплинировать себя максимально строго — громкость на уровне 60% (да, даже не 70%!), а ушная гигиена (во избежание пробок и воспалений) соблюдается ежедневно.
«Но» 3. Не злоупотребляйте активным шумоподавлением
Весной группы ученых под руководством Дэвида Макэлпайна, академического директора Центра слуха Университета Маккуори сделала открытие: чрезмерное шумоподавление, лишающее нас возможности слышать окружающие звуки в принципе, опасно. Мозг может просто разучиться различать звуки. но это касается крайних ситуаций, когда шумоподавление очень высокое и долгое. А что насчет его «пользовательского» уровня?
Наушники с активным шумоподавлением (ANC-наушники) работают так. Они создают «антишумовую» волну, которая «блокирует» определенные звуковые частоты, еще до того, как звук достигнет ушей. Это очень удобно: можно спокойно слушать аудиокнигу или концерт Эйнауди, и ни шум поезда, ни вибрации самолета не будут мешать. Но! Громкость все равно не должна превышать 60-70%. А еще нужно быть особенно аккуратным, используя ANC рядом с дорогой, около путей метро и рядом с другими опасными объектами — чтобы не подвергнуть себя риску.
Лучшие меры для профилактики потери слуха
- Не используйте наушники в местах повышенной громкости (метро, салон самолета, вечеринка — если только вы не диджей). А если все-таки хотите надеть наушники, то внимательно следите за громкостью.
- Держите максимальную громкость на уровне до 60-70 % и не больше. А чтобы определить адекватный уровень звучания, можно провести простой тест: если вы слышите свой голос и собеседника во время прослушивания, к примеру, заботливо собранной нами музыкальной подборки недели, то все в порядке.
- Постарайтесь слушать музыку не более 4 часов в день. Еще лучше — с перерывами на 20-30 минут;
- Снимайте наушники, минимум, за час до сна и не засыпайте в них, даже если там играет классическая музыка;
- Вместо музыкальных наушников используйте средства индивидуальной шумоизоляции — специальные наушники для сна, беруши, пробки или шлемы;
- Если кажется, что слух снизился, то не затягивайте с решением проблемы — обратитесь к отоларингологу или сурдологу.
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