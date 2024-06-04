Наушники «убивают» слух и повреждают мозг? Вот медицинское объяснение, вредны ли они на самом деле и как их правильно использовать

Глобально — вредят ли наушники?

Нет. Сами по себе они не угрожают здоровью, однако есть несколько принципиальных «но».

«Но» 1. Опасна определенная громкость и продолжительность

Если вы не слышите окружающие звуки, значит, громкость плейлиста превышает допустимые Всемирной организацией здравоохранения 70 дБ. А современный человек часто хочет оградить себя от внешнего громкого звучания (от жужжания коллег в опенспейсе до шума Невского проспекта) и, соответственно, на его слух часто воздействуют другие очень громкие звуки — из наушников. Поскольку организм ко всему привыкает, более тихая музыка уже кажется некомфортной, и это, конечно, усугубляет ситуацию.

Так, с учетом того, что цифровые показатели в наушниках контролировать сложно, громкость незаметно повышается до 90 — 110 дБ, что уже повреждает слух, и может привести к его обратимому или даже необратимому снижению, а еще — к ряду заболеваний вегетативной и нервной системы (к примеру, истощению, неврозу, бессоннице).

Вот, в течение какого времени можно слушать звуки определенной громкости в неделю:

до 60 дБ — не ограничено — обычный разговор

70-80 дБ — 40 часов — оживленная улица

90 дБ — 4 часа — громкие крики

100 дБ — 20 минут — газонокосилка

110 дБ — 2,5 минуты — вертолет

Вопреки распространенным мифам, наушники не приводят к сумасшествию и деменции. А вот потеря слуха (причиной которой может стать нерациональное использование наушников) — один из ключевых факторов заболеваний мозга . Дело в том, что при невозможности детектировать звук, нейросистема перенапрягается и быстрее «истощается».

«Но» 2. Повышенные риски связаны с конструктивными особенностями

Внутриканальные наушники создают большее звуковое давление и плотнее прилегают к слуховым каналам, чем полноразмерные и накладные модели, поэтому, выбирая первые, готовьтесь дисциплинировать себя максимально строго — громкость на уровне 60% (да, даже не 70%!), а ушная гигиена (во избежание пробок и воспалений) соблюдается ежедневно.