Эминем, Джеймс Блейк и клип Сироткина от режиссера Олега Трофима: новая главная музыка недели

Рома Мальбэк объединился с Тосей Чайкиной и готовится выпустить первый за пять лет альбом, Эминем подозревается в убийстве своего альтер эго, группа «Сироткин» и режиссер Олег Трофим завершают концептуальную трилогию о детстве, участник ТО 52 (да здравствует Петербург!) FRIENDLY THUG 52 NGG рефлексирует над славой, бродячий клуб «Кружок» собирает друзей на своей первой компиляции, а Джеймс Блейк становится «свободным художником» и вспоминает музыку, на которой рос. Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах прошедших семи дней. И обновляем плейлисты!
«Сироткин» — «Добрый злой»
«Добрый злой» завершает триптих, посвященный теме трудностей взросления, который создавался группой «Сироткин» и режиссером Олегом Трофимом на протяжении последних шести лет. Внутри — отсылки к роману Селинджера «Над пропастью во ржи», в кадре — более 100 актеров. Они играют роли покинутых и лишенных поддержки, ласки в семье и равноправного диалога с «миром взрослых» подростков, которые сбиваются в стаю — по дороге, откуда так сложно вернуться домой.
Eminem — «Houdini»
Slim Shady is dead! Эминем подозревается в убийстве своего альтер эго, а как было совершено преступление — узнаем после выхода альбома «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)» уже в этом году. Пока рэпер предпочитает предаваться рефлексии: в своем новом клипе, отсылающем к хиту 2002 года «Without Me», он (а вместе с ним Доктор Дре, Снуп Догг, актер Пит Дэвидсон, комик Шейн Гиллис и другие!) вспоминает тот самый костюм Робина, выступление на MTV Video Music Awards и другие события последних 20 лет.
James Blake — «Thrown Around»
Джеймс Блейк освободился от гнета лейбла «Republic Records» и теперь с гордостью носит статус «свободного художника». Сингл «Thrown Around» доказывает его намерение делать тот материал, который хочет только он. Энергичный трек отсылает к детству Блейка в Англии и начинается почти так же, как и эмбиентная композиция, которую музыкант сделал вместе с Dom Maker. «Thrown Around» «связала что-то очень глубокое в нем с влиянием британских электронных групп».
«Мальбэк» и Тося Чайкина — «Не любишь»
«Ты меня не любишь, а я хочу бежать от пустоты». Рома Мальбэк возвращается с новым синглом, записанным при участии Тоси Чайкиной. UK garage-саунд треку накрутил продюсер shumno, ответственный за все (уже давно ставшие каноном!) альбомы «Мальбэка» и Сюзанны. Теперь ждем «SOMBRE» — первую за пять лет пластинку Ромы, которая выйдет уже в июне. Обещают, что она вдохнет новую жизнь в его музыкальный проект.
«Последние танки в Париже» — «Не оставляя следов»
Новый сингл культовых петербургских панков под предводительством Лехи Никонова — первая весточка грядущего полноформатного альбома, над которым музыканты работают прямо сейчас. Это торжественный панк-гимн о том, что ночь не будет длиться вечно — с динамичной аранжировкой и западающим в памяти припевом.
Kruzhok — «В кругу друзей»
Бродячий клуб «Кружок» выпустил первую компиляцию, которой отдал дань уважения отечественной музыке прошлых лет. Внутри — восемь треков от совсем новичков до продюсеров со стажем, но главное — друзей и резидентов «Кружка»: DJ Nine-T-X, RT, Loophie, Mary Mary, Muas, Fomichev, Zhanna и фаундера клуба Темы Доброты.
«Илья Папоян. Сергей Рахманинов»
Петербургский пианист, выпускник Консерватории имени Римского-Корсакова и лауреат Международного конкурса имени Чайковского Илья Папоян стал первым музыкантом, выпустившим свою запись на лейбле фестиваля Pianissimo Classics. В оформлении обложки пластинки использована художественная работа Владимира Кустова: «Бикини №42» — проекту, в котором художник соединяет два уходящих из повседневной жизни предмета, дорогих его сердцу: виниловые пластинки и марки.
ВАТО — «Другой»
Альбом «Другой» — абсолютно нетипичный для участника объединения HELLA HILLZ релиз. В основу его звучания легли R&B с примесью инди и альт-попа. Здесь вам не стоит ждать рэпа — каждый трек будет мелодичным, лиричным и кардинально отличаться от привычного звучания BATO. «Он настоящий, но другой», — говорит музыкант.
FRIENDLY THUG 52 NGG — «AMMO»
Участник творческого объединения 52 (да здравствует Петербург!), в которое также входят ALBLAK 52, MyDee52, Glocki52 и SaintPrince 52, размышляет об изменениях, произошедших с ним после успеха альбома «Cristoforo Colombo», и противопоставляет себя другим рэперам. Трек завязан на миксе холодного клауд-рэпа и мелодичного хип-хопа с мрачным инструменталом, построенным вокруг одного семпла.
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