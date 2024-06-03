Эминем, Джеймс Блейк и клип Сироткина от режиссера Олега Трофима: новая главная музыка недели

Рома Мальбэк объединился с Тосей Чайкиной и готовится выпустить первый за пять лет альбом, Эминем подозревается в убийстве своего альтер эго, группа «Сироткин» и режиссер Олег Трофим завершают концептуальную трилогию о детстве, участник ТО 52 (да здравствует Петербург!) FRIENDLY THUG 52 NGG рефлексирует над славой, бродячий клуб «Кружок» собирает друзей на своей первой компиляции, а Джеймс Блейк становится «свободным художником» и вспоминает музыку, на которой рос. Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах прошедших семи дней. И обновляем плейлисты!