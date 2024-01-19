Почему полезно спать в (специальных!) наушниках и как выбрать классный гаджет?

Хотели выспаться в праздники, но мешали бесконечные салюты, песни под окном и громкая музыка этажом выше. В будни им на смену пришли уведомления из рабочего чата в два часа ночи (пора бы их отключать с вечера!). Так шумовое загрязнение остается с нами на целый год и входит (по мнению ВОЗ) в топ самых вредных факторов внешней среды. Почему важно отдыхать в тишине — объясняют ученый, врач-невролог и эксперт по аудио-технологиям.
Как хорошо выспаться?
Здоровый сон обеспечивают всего 5 факторов, перечень которых не меняется десятилетиями:
- Аккуратное обращение со своим организмом — без употребления алкоголя и никотина;
- Воздержание от еды — минимум за 2 часа до сна;
- Оптимальная температура в спальне — не выше 21°C, а лучше 18-19°C;
- Режим отдыха — ложиться и вставать нужно в одно и то же время ежедневно;
- Физические нагрузки — не позже, чем за 1 час до сна.
Однако эти простые правила люди успешно игнорируют по ряду причин. Во-первых, меняются наши представления о гигиене сна: мы часто смотрим новости, листаем ленту и просто читаем в постели с телефона. Перевозбуждение от полученной информации заставляет мозг работать в то время, как он должен уже перейти в более спокойную фазу функционирования. Во-вторых, по наблюдениям врачей за последние 3 года, принесшие много неопределенности и тревог, большие изменения произошли в сфере проблем ментального здоровья:
- Число людей с психическими расстройствами и расстройствами поведения с диагнозом, установленным впервые в жизни, выросло на 25%;
- Число обращений к психологам и психотерапевтам стало больше в 2,5 раза;
- На 150% увеличился рынок профильных специалистов;
- Количество покупаемых в стране антидепрессантов выросло минимум на 50%.
Рост этих показателей напрямую связан с тем, что стало гораздо больше людей, испытывающих трудности с засыпанием, сном и даже с тем, чтобы утром оторвать голову от подушки.
Чем опасен для организма шум?
Речь может пойти сразу о нескольких уровнях проблем, включая интеллектуальные и психологические!
Дмитрий Аршуков
врач-невролог
«Разумеется, страдает физическое здоровье — постоянное воздействие шума, особенно высоких уровней, повышает кровяное давление, изменяет сердечный ритм, может вызвать потерю слуха, боли в ушах, отрицательные изменения в работе пищеварения и даже болезни сердца. Также громкие звуки влияют на ментальное и когнитивное благополучие — вызывают стресс, тревогу, раздражение, периодические и длительные проблемы со сном, приводят к потере концентрации, уменьшению производительности, трудностям в обучении и выполнении задач. А вместе все это сказывается просто на качестве жизни, забирая возможность наслаждаться окружающим миром и общением».
Почему спать лучше в тишине?
Выспаться в большом городе современному человеку мешают не только радикальные по своей громкости уличные мероприятия и любящие домашние вечеринки соседи, но и даже самые, на первый взгляд, незаметные шумы.
Александр Вялышев
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
«Несмотря на то, что порог слухового восприятия у спящего ниже, чем у бодрствующего человека, даже звуки, уровень которых превышает общий шумовой фон всего на 10-15 дБ, могут сделать сон поверхностным или разбудить нас. Например, включенный кондиционер или дробь дождя слышны в диапазоне 40-55 дБ, поэтому с ними ночной отдых становится, по крайней мере, беспокойным, и исследования показывают, что при громкости такого уровня 50% людей просыпаются. Что уж говорить о любых "помехах" выше 55 дБ — они приводят к нарушениям сна, бессоннице. Кстати, особенно вреден в таких случаях внезапный кратковременный шум».
Избежать аудио-нагрузок можно разными путями, например, полной звукоизоляцией спальни, плотными стеклопакетами, прослушиванием фоновой музыки с помощью колонок, специальными наушниками для сна.
Чем помогут наушники для сна?
Хорошие наушники для сна отслеживают засыпание, автоматически меняя громкость музыки. Современные модели разрабатываются с учетом всех физиологических параметров и безопасны для здоровья. Но, безусловно при громкости даже в 45 дБ, ежедневное прослушивание контента в обычных наушниках может привести к заметному снижению слуха, и неважно, пользуетесь вы ими ночью или днем.
Дмитрий Аршуков
врач-невролог
«Тишина имеет огромное значение для человека как физически, так и эмоционально. Она способствует релаксации и покою, обеспечивает возможность для отдыха и восстановления, повышает концентрацию и помогает сосредоточиться на внутренних мыслях и эмоциях. Именно поэтому существуют правовые документы, ограничивающие уровни шума в рабочих и жилых помещениях, а также на улицах (например, в Петербурге многие нормы закреплены в Законе об административных правонарушениях). Кроме того, разрабатываются методы защиты нашего слуха – например, наушники с активным шумоподавлением».
Как выбрать релакс-гаджет?
Наушники для сна отличаются от обычных — в них предусмотрены возможности, способствующие быстрому засыпанию и качественному отдыху.
Дмитрий Киселёв
руководитель отдела продаж технологической компании Anker Innovations (Россия и CНГ)
«Первое, на что нужно обратить внимание, как гаджет защищает от шума. Для этих целей применяются звукоизолирующие корпуса, маскирующие драйверы, насадки разных форм и размеров. Это означает, что вам не потребуется делать музыку громче, заглушая внешние звуки.
Во-вторых, хорошо, если большое внимание уделяется эргономике — устройство должно плотно вставляться в ушной канал и не соприкасаться с подушкой. Если вам доводилось засыпать в обычных наушниках, то вы знакомы с "эффектом микрофона", проявляющемся при контакте наушников с подушкой. В специальных моделях для сна эта проблема не возникает.
В-третьих, хорошие ночные наушники "понимают", когда человек засыпает, и уменьшают громкость. В идеале, они не только подключаются к смартфону, но и имеют собственное приложение с гибкими настройками, в котором обычно предусмотрена библиотека мелодий для сна, мониторинг его фаз, а также будильник».
Не хочу наушники, есть ли альтернатива?
Если уши хочется оставить свободными, то можно попробовать гаджеты, воспроизводящие белый или розовый шум — саунд-стимуляцию, которая создает атмосферу тишины в помещении или маскирует другие звуки.
Дмитрий Аршуков
врач-невролог
«Белый шум представляет собой звук со всеми частотами в аудиодиапазоне с одинаковой интенсивностью. По сравнению с розовым, он имеет более равномерный спектр, что придает шумовому фону стабильность. Обычно он используется для приглушения внешнего аудио-воздействия или для помощи в засыпании, поскольку создает ощущение тишины или серой зоны, где другие звуки не так сильно "бросаются" в уши.
Розовый шум имеет более равномерный спектр в низких частотах — это значит, что энергия уменьшается с увеличением частоты, и так фоновый звук получается мягче и приятнее. Многие используют эту технологию для создания расслабляющей атмосферы, в то время как другие применяют ее для маскировки окружающих разговоров, перекатывающих что-то ночью по полу соседей сверху и улучшения концентрации. У каждого здесь свое восприятие, одни слышат морской прибой, другие — ливень. В целом, какую стимуляцию выбрать — зависит от личных предпочтений и конкретных целей их использования».
Редакция напоминает, что медицинские, спортивные и бьюти-устройства и практики могут иметь противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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