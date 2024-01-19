Почему полезно спать в (специальных!) наушниках и как выбрать классный гаджет?

Как хорошо выспаться?

Здоровый сон обеспечивают всего 5 факторов, перечень которых не меняется десятилетиями:

Аккуратное обращение со своим организмом — без употребления алкоголя и никотина; Воздержание от еды — минимум за 2 часа до сна; Оптимальная температура в спальне — не выше 21°C, а лучше 18-19°C; Режим отдыха — ложиться и вставать нужно в одно и то же время ежедневно; Физические нагрузки — не позже, чем за 1 час до сна.

Однако эти простые правила люди успешно игнорируют по ряду причин. Во-первых, меняются наши представления о гигиене сна: мы часто смотрим новости, листаем ленту и просто читаем в постели с телефона. Перевозбуждение от полученной информации заставляет мозг работать в то время, как он должен уже перейти в более спокойную фазу функционирования. Во-вторых, по наблюдениям врачей за последние 3 года, принесшие много неопределенности и тревог, большие изменения произошли в сфере проблем ментального здоровья:

Число людей с психическими расстройствами и расстройствами поведения с диагнозом, установленным впервые в жизни, выросло на 25%;

Число обращений к психологам и психотерапевтам стало больше в 2,5 раза;

На 150% увеличился рынок профильных специалистов;

Количество покупаемых в стране антидепрессантов выросло минимум на 50%.

Рост этих показателей напрямую связан с тем, что стало гораздо больше людей, испытывающих трудности с засыпанием, сном и даже с тем, чтобы утром оторвать голову от подушки.

Чем опасен для организма шум?

Речь может пойти сразу о нескольких уровнях проблем, включая интеллектуальные и психологические!