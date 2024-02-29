«Надо больше тренироваться!»: как жесткий ЗОЖ и самокритика ведут к расстройству пищевого поведения?

Капучино только на кокосовом (без сахара!), приложения для подсчета калорий, отказ от глютена, пара дополнительных изматывающих кроссфитов в неделю — все это может сигнализировать о расстройстве пищевого поведения. Вместе с экспертом клиники Когнитивной психотерапии (CBT Clinic) Марианной Коротиной разобрались, когда РПП становится спутником здорового образа жизни и что делать, если обнаружили тревожные симптомы у себя или близких.
Почему РПП — глобальная проблема?
Согласно мировой статистике расстройство пищевого поведения или РПП имеет каждый седьмой мужчина и каждая пятая женщина в возрасте до 40 лет. На развитие заболевания влияют как особенности характера и генетики, так и социальные факторы: культура худобы, сверхценность внешности, культ успеха, спортивных достижений и отношения внутри семьи. На фоне повышенной тревожности и склонности к перфекционизму проблема может усугубляться.
Расстройство пищевого поведения — это целая группа недугов, каждый из которых имеет свои особенности. Диагностические руководства МКБ и DSM выделяют:
Нервную анорексию. Заболевание отличает сильный страх набора веса, который приводит к достаточно строгим ограничениям в питании. Человеку обычно кажется, что он больше, чем есть на самом деле. Вес значительно ниже нормы.
Нервную булимию. Эпизоды переедания сопровождаются очищением с помощью рвоты, приема диуретиков или слабительных препаратов. Сюда же относится и отработка еды спортом. Вес при этом, как правило, снижен незначительно.
Приступообразное переедание. Приступы переедания связаны с ощущением потери контроля. Как следствие, человек испытывает чувство вины и стыда.
Очистительное расстройство. Регулярные эпизоды очищений без перееданий.
Синдром ночной еды. Минимум четверть суточных калорий человек съедает после вечернего приема пищи. При этом страдает качество жизни, нарушается сон, снижается настроение по вечерам и аппетит — утром.
Чаще всего симптомы расстройства пищевого поведения начинаются в диапазоне от 12 до 25 лет, но:
- 42% девочек 1-3 классов хотят быть стройнее
- 81% 10-летних детей боятся стать толстыми
- 46% детей в возрасте 9-11 лет «иногда» или «очень часто» используют различные диеты
- 35-57% девочек-подростков придерживаются строгой диеты, голодания, самостоятельно вызывают рвоту, принимают таблетки для похудения или слабительные
Есть еще несколько форм расстройств, которые относятся к РПП, но не внесены в справочники и руководства:
Орторексия. Выраженная озабоченность «здоровым» питанием. Беспокойства по поводу «правильной» и «неправильной» еды. Ситуация сопровождается снижением качества жизни, социальной изоляцией и нарушением физического здоровья.
Диабулимия. Снижение или отказ от приема инсулина с целью снижения веса. Характерна для больных диабетом 1 типа и приводит к состоянию, которое угрожает жизни.
Бигорексия. Искаженное восприятие своего тела как недостаточно мускулистого. Может привести к навязчивому желанию заниматься спортом и следовать специальному питанию.
Прегорексия. Расстройство пищевого поведения у беременных, которое заключается в строгом ограничении питания и выполнении повышенных физических нагрузок для контроля увеличения веса.
Как проявляются симптомы РПП?
Из-за социальных трендов на здоровый образ жизни они часто принимаются за заботу о себе и своем теле. Человек может не осознавать, что причины изменений его тела кроются в недуге!
- Существенные колебания веса или выраженное снижение массы тела за последние полгода.
- Изменение паттернов питания, часто в сторону недоедания: уменьшение порций, отказ от определенных продуктов или от еды в целом, повышенная избирательность.
- Озабоченность и/или недовольство весом и / или формой тела: частые взвешивания, обмеры сантиметровой лентой, разглядывание себя в зеркале, критика веса и формы тела, страх набрать вес.
- Озабоченность мнимыми недостатками внешности или неадекватное восприятие формы тела: человек уделяет повышенное внимание недостаткам тела, которые большинство окружающих не замечают.
- Регулярные переедания: поглощение больших объемов пищи за один раз.
- Компенсаторное поведение: вызывание рвоты, прием слабительных или мочегонных, чрезмерные спортивные тренировки, отработка съеденного физической нагрузкой.
К неочевидным признакам РПП, которые часто упускают из виду, относят:
- Поглощенность мыслями о еде: разделение еды на «вредную» и «здоровую», расчёт калорийности блюд и соотношения белков/жиров/углеводов, возросший интерес к готовке.
- Нарушения в режиме питания: пропуск завтрака, обеда или ужина, «добор» суточного объема еды в ночное время, отказ от привычных продуктов, замена полноценных приёмов пищи напитками с целью заглушить голод.
- Долгие разглядывания своего тела в зеркале или, наоборот, полное избегание отражения
- Частые сравнения своей внешности с другими людьми, разговоры о чужой внешности и форме тела, интерес к группам и пабликам о похудении и диетах.
- Изменение стиля одежды: предпочтение бесформенной оверсайз одежды с целью скрыть фигуру.
- Увеличение длительности, частоты или интенсивности спортивных тренировок или пеших прогулок
- Эмоциональное состояние: чувство виды во время или после еды, перепады настроения, хроническая усталость, нежелание выходить из дома, видеться с друзьями, потеря интереса к увлечениям и работе.
Что делать, если вы заподозрили у себя или близкого человека РПП?
Точный диагноз может поставить только врач-психиатр, информированный об РПП. Но начать диагностику и работу над пищевым поведением можно с психолога или психотерапевта. Важно, чтобы они имели специализацию в терапии расстройства и опирались на подходы к лечению, эффективность которых подтверждена исследованиями.
Как понять, что специалист компетентный? К зеленым флагам можно отнести такие признаки:
- Тщательно собирает анамнеза пациента;
- Не дает от рекомендаций по снижению веса в ходе терапии РПП, в том числе если если пациент имеет повышенный вес или ожирение;
- Не гарантирует выздоровление от РПП и быстрого выхода в ремиссию;
- Проявляет уважение к пациенту независимо от его формы тела, не комментирует внешность и тело;
- Не поддерживает ограничения в питании, не демонизирует определенные продукты и не предлагает сесть на диету;
- Открыт для сотрудничества с коллегами;
- Соблюдает базовую профессиональную этику;
- Работает в подходе, имеющем доказательную базу, и не основывает лечение на авторских методиках.
На сегодняшний день в психотерапии РПП существует ряд научно обоснованных подходов к лечению. О том, какой подход выбрать для лечения специалист делает вывод исходя из ситуации человека.
Терапией первого выбора при большинстве видов РПП считается когнитивно-поведенческая терапия. В основе подхода — работа с негативными убеждениями по поводу собственной внешности и отношений с едой. Их выявлении и анализ помогают выработать новую стратегию мышления и поведения. Пациент начинает осознавать, что именно провоцирует переедания, заменяет чтение статей о диетах другими хобби, перестаёт сравнивать свои пищевые привычки с предпочтениями других людей и признаёт особенности своего тела.
К доказательным методикам для работы с РПП также относятся:
План питания «Правило трех» Марши Херрин. Рутинный способ налаживания отношений с едой, который подразумевает 3 полноценных приема пища и 3 перекуса каждый день.
MANTRA (Maudsley Anorexia nervosa treatment for adults). Комплексный подход из 9 этапов, который является терапией первого выбора при лечении нервной анорексии. Включает работу с семьей и близким кругом общения.
Терапия, сфокусированная на сострадании. Помогает пациентам бороться со стыдом и самокритикой. В основе — техники успокоения, телесные и дыхательные упражнения.
Терапия принятия и ответственности. Подход вырос из когнитивно-поведенческой терапии. Ключевая особенность — радикальное принятие болезненных переживаний, а главная цель — развитие психологической гибкости.
Диалектико-поведенческая терапия. Ставит целью помочь пациенту разрешить конфликт между принятием себя и желанием измениться. Подход вырос на базе когнитивно-поведенческой терапии.
Помните, что обращение к психологу может облегчить путь к выздоровлению, но не заменяет необходимость обращения к врачам и другим специалистам.
Комплексная терапия расстройств пищевого поведения, как правило, включает не только психотерапию, но и восстановление паттерна питания и по необходимости наблюдение у смежных специалистов — врача-терапевта/педиатра, эндокринолога, гастроэнтеролога, кардиолога.
Текст: Наталья Афонасьева
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