«Надо больше тренироваться!»: как жесткий ЗОЖ и самокритика ведут к расстройству пищевого поведения?

Почему РПП — глобальная проблема?

Согласно мировой статистике расстройство пищевого поведения или РПП имеет каждый седьмой мужчина и каждая пятая женщина в возрасте до 40 лет. На развитие заболевания влияют как особенности характера и генетики, так и социальные факторы: культура худобы, сверхценность внешности, культ успеха, спортивных достижений и отношения внутри семьи. На фоне повышенной тревожности и склонности к перфекционизму проблема может усугубляться.

Расстройство пищевого поведения — это целая группа недугов, каждый из которых имеет свои особенности. Диагностические руководства МКБ и DSM выделяют:

Нервную анорексию. Заболевание отличает сильный страх набора веса, который приводит к достаточно строгим ограничениям в питании. Человеку обычно кажется, что он больше, чем есть на самом деле. Вес значительно ниже нормы.

Нервную булимию. Эпизоды переедания сопровождаются очищением с помощью рвоты, приема диуретиков или слабительных препаратов. Сюда же относится и отработка еды спортом. Вес при этом, как правило, снижен незначительно.

Приступообразное переедание. Приступы переедания связаны с ощущением потери контроля. Как следствие, человек испытывает чувство вины и стыда.

Очистительное расстройство. Регулярные эпизоды очищений без перееданий.

Синдром ночной еды. Минимум четверть суточных калорий человек съедает после вечернего приема пищи. При этом страдает качество жизни, нарушается сон, снижается настроение по вечерам и аппетит — утром.

Чаще всего симптомы расстройства пищевого поведения начинаются в диапазоне от 12 до 25 лет, но: 42% девочек 1-3 классов хотят быть стройнее

81% 10-летних детей боятся стать толстыми

46% детей в возрасте 9-11 лет «иногда» или «очень часто» используют различные диеты

35-57% девочек-подростков придерживаются строгой диеты, голодания, самостоятельно вызывают рвоту, принимают таблетки для похудения или слабительные

Есть еще несколько форм расстройств, которые относятся к РПП, но не внесены в справочники и руководства:

Орторексия. Выраженная озабоченность «здоровым» питанием. Беспокойства по поводу «правильной» и «неправильной» еды. Ситуация сопровождается снижением качества жизни, социальной изоляцией и нарушением физического здоровья.

Диабулимия. Снижение или отказ от приема инсулина с целью снижения веса. Характерна для больных диабетом 1 типа и приводит к состоянию, которое угрожает жизни.

Бигорексия. Искаженное восприятие своего тела как недостаточно мускулистого. Может привести к навязчивому желанию заниматься спортом и следовать специальному питанию.

Прегорексия. Расстройство пищевого поведения у беременных, которое заключается в строгом ограничении питания и выполнении повышенных физических нагрузок для контроля увеличения веса.