Концентрирует внимание, сбивает биоритмы, боится антиоксидантов: все, что нужно знать пользе и вреде синего света наших смартфонов (и не только их!)

Что такое синий свет?

Под светом мы понимаем электромагнитные волны. Солнечный свет состоит из лучей разного спектра: ультрафиолетовых, инфракрасных и лучей видимого света. Синий свет — это часть спектра видимого света. Его диапазон имеет самую короткую длину волны, но содержит большое количество энергии. Именно поэтому синий свет еще называют высокоэнергетическим (high-energy visible, HEV).

Синий свет можно найти везде. В естественном виде он исходит от солнца, а его искусственные источники — это экраны смартфонов, мониторы компьютеров, телевизоры.

Солнце излучает 25-30% синего света, в то время как на ультрафиолет приходится лишь 5%.

Синий свет безусловно вреден?

Он может быть одновременно как полезен, так и опасен. Все это зависит от интенсивности, продолжительности и времени воздействия.

Плюсы HEV:

В умеренном количестве — повышает нашу способность концентрировать внимание, улучшает память, когнитивные функции и поднимает настроение! Именно такой свет излучают лампы, которые применяются для терапии сезонного депрессивного расстройства (SAD).

В косметологии используется для лечения кожных заболеваниях, таких как акне, псориаз, кератоз и экзема.

Регулирует наши биоритмы — организм использует естественный синий свет для определения различий между днем и ночью и для регулирования цикла сна и бодрствования. Однако здесь есть и обратная сторона — если слишком долго смотреть в экран перед сном, подавляется выработка мелатонина, гормона сна. Как следствие, организм может «перепутать» день и ночь, что вызовет бессонницу и снизит качество ночного отдыха. Именно поэтому рекомендуется отключать гаджеты хотя бы за час до сна.

Минусы HEV: