Концентрирует внимание, сбивает биоритмы, боится антиоксидантов: все, что нужно знать пользе и вреде синего света наших смартфонов (и не только их!)

В Петербурге становится все меньше солнца, а вы радуетесь, что теперь, перемещаясь только от дома до офиса и обратно, можно немного «забыть» про SPF? Зря! Во-первых, SPF нужно пользоваться всегда, а во-вторых, с нами зимой и летом, на улице и у экрана ноутбука совсем не ультрафиолетовое, а высокоэнергетическое или синее излучение, от которого защититься гораздо сложнее! Что это за свет, является ли он нашим врагом №1 и как с ним жить, не отказываясь от терапевтичного скроллинга ленты, но меняя питание (!) — рассказала врач-диетолог, нутрициолог, эксперт Andvanced Nutrition Programme, Ангелина Водолазка.
Что такое синий свет?
Под светом мы понимаем электромагнитные волны. Солнечный свет состоит из лучей разного спектра: ультрафиолетовых, инфракрасных и лучей видимого света. Синий свет — это часть спектра видимого света. Его диапазон имеет самую короткую длину волны, но содержит большое количество энергии. Именно поэтому синий свет еще называют высокоэнергетическим (high-energy visible, HEV).
Синий свет можно найти везде. В естественном виде он исходит от солнца, а его искусственные источники — это экраны смартфонов, мониторы компьютеров, телевизоры.
Синий свет безусловно вреден?
Он может быть одновременно как полезен, так и опасен. Все это зависит от интенсивности, продолжительности и времени воздействия.
Плюсы HEV:
- В умеренном количестве — повышает нашу способность концентрировать внимание, улучшает память, когнитивные функции и поднимает настроение! Именно такой свет излучают лампы, которые применяются для терапии сезонного депрессивного расстройства (SAD).
- В косметологии используется для лечения кожных заболеваниях, таких как акне, псориаз, кератоз и экзема.
- Регулирует наши биоритмы — организм использует естественный синий свет для определения различий между днем и ночью и для регулирования цикла сна и бодрствования. Однако здесь есть и обратная сторона — если слишком долго смотреть в экран перед сном, подавляется выработка мелатонина, гормона сна. Как следствие, организм может «перепутать» день и ночь, что вызовет бессонницу и снизит качество ночного отдыха. Именно поэтому рекомендуется отключать гаджеты хотя бы за час до сна.
Минусы HEV:
- Провоцирует выработку свободных радикалов, повреждение клеток кожи и липидного слоя. Как следствие, ускоряются процессы старения, включая образование морщин и потерю упругости тканей.
- Вызывает воспалительные реакции, проявляющиеся в виде покраснений, раздражения и отечности. Это особенно заметно у людей с чувствительной кожей.
- Синий «солнечный» свет приводит к мгновенной и стойкой пигментации, а также вызывает потенциальный окислительный стресс на коже.
- Синий свет экранов может вызывать напряжение глаз, раздражение, сухость и снижение остроты зрения.
Как защитить себя от вредного излучения синего света?
Если для ультрафиолетового излучения существует фильтр, известный как SPF, то против HEV специальный косметический ингредиент не разработан. Но зато есть 2 простых и действенных принципа профилактики!
- Наш образ жизни влияет на способность организма и кожи в частности сопротивляться неблагоприятному воздействию и восстанавливаться. Поэтому базовые вещи — сбалансированный рацион, физическую активность и отказ от вредных привычек не стоит списывать со счетов. В отношении защиты именно от HEV в этот список добавляется ограничение светового воздействия гаджетов.
- Ключевыми факторами защиты от повреждающего воздействия свободных радикалов HEV являются антиоксиданты. Так что их количество в рационе нужно пересмотреть и, скорее всего, увеличить. Овощи, ягоды, фрукты, орехи, зелень и зеленые чаи — отличные источники этих элементов. Они хорошо снижают окислительный стресс в коже.
Если источников антиоксидантов не хватает в обычном меню, то необходимо восполнить дисбаланс извне при помощи нутрицевтиков. Лучше выбирать специальные комплексы с комбинациями антиоксидантов. В их составе наиболее значимы такие компоненты:
- Витамин Е — жирорастворимый витамин, который участвует в защите липидных структур кожи от оксидативного стресса.
- Экстракт плодов оливы — уменьшает гиперпигментацию и оказывает антивозрастной эффект.
- Гидрокситирозол — один из самых мощных антиоксидантных соединений. Он оказывает противовоспалительный эффект и защищает наши глаза и кожу.
- Лютеин и Зеаксантин — каротиноиды, которые улучшают тон кожи, придают ей естественное сияние и повышают сопротивляемость кожи к УФ-излучению.
- Биотин — витамин группы В, участвует во многих иммунных и антивоспалительных реакциях в коже.
Редакция напоминает, что пищевые продукты могут иметь противопоказания. Для составления рациона необходима консультация специалиста.
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