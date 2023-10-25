Голодание 16 на 8, отказ от гриля и знакомство с гранатовым маслом: главные принципы антиэйдж-питания и почему они работают?

Постулаты антивозрастной кухни

Выглядеть молодо и привлекательно хочет любой из нас, но обычно мы красоту приравниваем к какому-то внешнему уходу — хотя она начинается изнутри. Маски, крема, косметологи — часто история работы со следствием. Начинать с ранних лет заботиться о своем рационе и молодости — это самый правильный путь продлить молодость организма, сохранить свежесть кожи и поддержать густоту волос.

В системе антиэйдж-питания существует несколько важных принципов режима питания и его калорийности, выбора продуктов и способа приготовления.

Снижение влияния гликации

Приготовление пищи часто сопровождается химическими реакциями, одна из которых — разрушение белков, липидов и нуклеиновых кислот углеводами (гликирование). Внешне это легко зафиксировать: продукт, как правило, темнеет. В процесса гликации образуются AGEs (остаточные продукты гликации). Именно с понимания их влияния необходимо рассматривать тему антиэйдж-питания. Аппетитная корочка на мясе, поджаренный тост, копченая рыба, румяная выпечка, даже обжаренная гречка — все эти блюда содержат AGEs.

Блюда с максимальным количеством AGEs: жареный бекон, маргарин, поджаренная курочка, мясо гриль, сыр пармезан.

От продуктов с AGEs в первую очередь страдает кожа, которая с возрастом вырабатывает все меньше защищающих и укрепляющих ее молекул эластина и коллагена, — тускнеет, сохнет, появляются морщины, эффект от косметологических процедур практически отсутствует. Чаще всего морщины в зеркале видят любители десертов, поскольку сахар и его производные являются самыми частыми участниками реакций гликации.

Нюансы готовки

Объем пищевых гликотоксинов определяется температурой и временем термической обработки — чем выше данные показатели, тем больше вредных веществ содержит приготовленная пища. Поэтому придерживайтесь таких правил:

Для сохранения здоровья и молодости откажитесь от приготовления еды на гриле.

Выбирайте температуру приготовления ниже средней.

Если готовите мясо — маринуйте его. Продукты гликирования при взаимодействии с кислотами теряют часть потенциальных токсинов

Избегайте запекания и зажаривания блюд до образования корочки.

Исключите промышленную выпечку и хлеб, а также продукты с глюкозным или кукурузным сиропами в составе, сладкие напитки.

Правила питания

Правило 1. Применяем интервальное голодание и чистые промежутки между приемами пищи.

Сначала можно поставить себе задачу установить незначительный перерыв между приемами пищи, после чего постепенно его удлинять. Все индивидуально, но выдержать 2 часа без еды и любых напитков, кроме воды, сможет почти каждый и это уже будет хорошо. Далее увеличивайте этот интервал. Если все проходит успешно, то можно уходить в схемы интервального голодания. Они могут быть разными, самое популярное сейчас — 16 на 8, где пищевое окно открывается на 8 часов, а все остальное время вы не едите и можете пить только воду.

Правило 2. Много клетчатки.

Способность быстрого насыщения на длительное время без скачков инсулина возводит пищевые волокна на пьедестал борцов с лишним весом. С помощью продуктов этой группы можно легко контролировать объемы потребляемой пищи, разнообразие микробиоты, интенсивность выведения токсинов из организма. Происходит сорбция билирубина и желчных кислот, что предотвращает развитие желчнокаменной патологии.

Правило 3. Контроль нутритивной плотности.

Предпочтение стоит отдавать тем продуктам, которые несут максимум пользы — это значит, что они содержат микроэлементы, витамины, минералы и вряд ли подаются в фаст- и стит-фуде.