3 лучшие научпоп книги от онкологов из Петербурга

Первое правило хорошего тона в медицине настоящего и будущего — общение на человеческом языке. Для этого медики прокачивают скиллы коммуникации. Второе правило — вовлечение в беседу заинтересованных. Поэтому специалисты пишут понятные и предметные книги. Врачи-просветители Полина Шило, Максим Котов (наши «Новые имена в медицине») и Михаил Фоминых (приятно познакомиться!) — рассказали о своих (действительно) нестрашных книгах и дали классные лайфхаки для поддержания, укрепления и сохранения здоровья. Рекомендуем к прочтению!
Полина Шило
онколог-химиотерапевт, программный директор Высшей школы онкологии, член Экспертного совета фонда «Не напрасно»
Какая эта книга?
Научно обоснованная. Бережная. Противотревожная. Информативная.
Почему книга о раке должна быть не страшной?
Само слово «рак» зачастую настолько парализует, что человек начинает совершать бессмысленные, даже вредные действия или и вовсе впадает в ступор. Все потому, что очень страшно узнать что-то «новое и еще более ужасное». Поэтому книга должна быть нестрашной — без нагнетания, запугивания и домыслов. Я очень тщательно вычитывала свою же рукопись, чтобы не допустить никаких лишних пугающих «триггеров», а ими могут быть любые безобидные в понимании врача словосочетания. Например, в онкологии мы часто используем термин «пятилетняя выживаемость» — это процент людей с определенным заболеванием, которые прожили 5 (и более!) лет. Одна моя пациентка с очень хорошим прогнозом на полное излечение из-за неверной трактовки этого термина жила и думала, что через 5 лет точно умрет. Конечно же, это не так.
Но рак — это страшно?
Конечно, рак — это страшно — я говорю это и как врач, и как близкий онкологического пациента. Однако мы всё равно не можем сделать вид, что его (рака) нет — как ни крути, это вторая причина смертности на нашей планете. А когда нас что-то пугает, лучший способ сделать это менее страшным — получить больше информации из проверенных источников.
Как перестать бояться рака профильным / непрофильным врачам и обычным людям?
Совсем перестать бояться, пожалуй, сложно, но можно сделать так, чтобы этот страх не портил жизнь. Например, можно узнавать больше о предмете своего страха (вполне можно и на прием к онкологу сходить, чтобы обсудить пугающие моменты), проходить скрининги, положенные по возрасту, и прорабатывать свою тревогу с психологом или психотерапевтом.
Как любому врачу общаться с человеком, чтобы тот набрался сил и смелости?
Насчет любых врачей не знаю, скажу о себе. :)
- Стараться концентрироваться на позитивных моментах, но не обманывать;
- Вселить в пациента уверенность, что делается все необходимое, и…;
- …действительно делать все необходимое;
- Дать возможность задать вопросы. Часто пациенты задают «Тот Самый Вопрос» (который больше всего их мучает и беспокоит — для каждого человека это что-то свое) в самом конце консультации;
- Дать понять, что пространство для нормальной жизни у человека всё равно может (и должно!) оставаться даже на фоне лечения. Люди часто выдумывают себе лишние ограничения, и я на консультациях всегда проговариваю, что действительно имеет смысл, а что – нет. Знание о том, что многое важное и любимое необязательно выкидывать из своей жизни, придает человеку сил. Например, одна моя пациентка проходила химиотерапию с удовольствием, иначе не сказать — во время процедуры к ней приходила семья, и они в палате все вместе смотрели «Секс в большом городе» и ели пиццу.
Максим Котов
онколог-хирург, кандидат медицинских наук, член Экспертного совета фонда «Не напрасно»
Что в книге?
Правда, мифы и борьба с заблуждениями о раке.
Как врач на первой, второй, третьей консультации в условиях ограниченного времени понимает, что человек должен узнать прямо сейчас, что ему нужно понять и услышать?
При общении во время приемов врач собирает информацию о человеке, о его заболевании и его предпочтениях (идеях, тревогах, ожиданиях), а также о том, что пациент уже знает о своем заболевании и что он хочет узнать.
Самый простой способ выяснить, что хочет узнать пациент — спросить его об этом. Например, кому-то в первую очередь важно узнать, сможет ли он продолжать работать во время лечения, а кому-то важно слышать цифры, знать статистику успеха терапии. После этого врач отвечает на этот запрос, а уже после рассказывает необходимую информацию для принятия решения и диагностики или лечения и из планирование. Исследования демонстрируют, что если речь идет о раке, то пациенты хотят знать максимальное количество информации о причинах, прогнозах, вариантах лечения, осложнениях и влияние на жизнь.
Какой самый невероятный миф о раке вы слышали?
Что рак вызывается мышлением человека или его настроением. И тут есть разные варианты: «рак возникает из того, что просто не повезло», «рак возникает из-за негативного мышления или постоянного плохого настроения» или «рак происходит потому, что ты обиделся на кого-то». На самом деле, влияние этих факторов на риск возникновения рака никакого нет, тем более здесь нет причинно-следственной связи.
Как общаться с людьми, которые лучше воспринимают информацию аудиально, визуально, опытным путем? Должен ли врач в коммуникации это учитывать?
Определить наилучший тип восприятия человек информации очень сложно. Для этого используются специальные психологические тесты, а применять их на приеме врач не может из-за недостатка времени. Как правило, общение осуществляется вербальными и невербальными навыками, а для улучшения понимания и запоминания информации можно использовать наглядные материалы (схемы, рисунки, таблицы).
Как человеку задать врачу вопрос так, чтобы тот его понял? С учетом того, что есть некоторая профдеформация, и человек спрашивает о чем-то «простом», а врач «считывает» это как нечто более сложное.
На самом деле все достаточно просто — вопрос должен быть как можно более конкретным. С другой стороны, если врач не поймет вопрос, он может спросить, что человек имел ввиду под этим вопросом. Другая сторона проблемы — эвристика, когда врач отвечает не на тот вопрос, который задает пациент, а на который врач знает ответ. В этом случае нужно задать вопрос снова, переформулировав его. Не следует оставаться в состоянии неведения.
Михаил Фоминых
гематолог, онколог, кандидат медицинских наук, эксперт сервиса «Просто спросить»
Эта книга, как кровь?
И с научно-популярной, и с метафорически-художественной точки зрения, безусловно. Жидкая — ее текст не нужно разжевывать. Красная — ведь речь в ней про красную жидкость. Горячая — только такие научные знания. Загадочная — я не пытаюсь в ней сказать, что знаю о крови абсолютно все, в том числе то, чего все медицинское сообщество не знает. Ваша — написана для всех.
Почему кровь настолько важна?
Только представьте, если кровь вдруг перестанет двигаться по сосудам. Первым делом это ощутит на себе центральная нервная система, ведь мозг человека, на который приходится лишь 2‒2,5% массы тела, расходует 20‒25% от общего потребления кислорода, который по организму переносит…кровь!
Итак:
- через 30 секунд человек начнет терять сознание;
- через 3 минуты станут погибать нейроны в коре головного мозга;
- через 15 минут погибнут практически все клетки головного мозга.
Каждая клетка человеческого организма получает все необходимое из крови. Сердце гонит кровь по нашим сосудам ежесекундно: даже когда мы спим, оно продолжает работать. Также клетки крови борются со всеми инфекциями, и сами себя защищают от вытекания при ранении. И это лишь малая часть функций крови.
Почему люди боятся вида крови — банально даже во время сдачи анализов? Как перестать испытывать страх?
Однозначного ответа не существует, все это очень индивидуально. Я часто привожу в пример историю своего друга, который в юном возрасте бесстрашно занимался боксом и неоднократно «разбивал» нос и рассекал брови противникам на ринге, а повзрослев, теряет сознание при сдаче крови в процедурном кабинете. Вероятно, это внутренний, подспудный страх, что кровь может «вытечь» одномоментно, и организм психологически пытается себя от этого защитить. Универсального рецепта, как перестать бояться, у меня тоже нет. Наверное, это дело привычки и логического осознания, что ничего страшного том, что у тебя возьмут всего лишь 20 миллилитров крови (которой в теле в целом 4-5 литров!) на анализ нет — вы в безопасности.
Как позаботиться о своей крови?
Лениво процитирую часть главы из своей книги:
- Постарайтесь перестать курить, если вы курильщик;
- Никто не призывает к полному отказу от алкоголя, но его потребление лучше свести к минимуму;
- Не существует строгих запретов в питании, но для нормализации массы тела и ее поддержания лучше придерживаться здоровых привычек и средиземноморской диеты —разнообразьте питание;
- Физическая активность играет важную роль в достижении и поддержании физического и эмоционального здоровья. Двигайтесь ежедневно и как можно больше;
- Наполните жизнь радостью, яркими впечатлениями и путешествиями. Читайте интересные книги, смотрите кино, слушайте музыку и ходите на концерты. Проводите больше времени с теми, кто вас любит и с кем вам хорошо;
- Цените каждый день. Берегите себя и своих близких.
А как позаботиться о крови других людей?
Скажу несколько слов о плюсах донорства — добровольной сдачи своей крови в целях получения другими людьми медицинской помощи с ее использованием, и том, что о нем нужно знать.
Во-первых, перед кроводачей вам бесплатно сделают подробный анализ крови, который многое расскажет о состоянии вашего организма. Во-вторых, никто не отменял отгулы на работе и дополнительный выходной, который можно совершенно официально добавить к отпуску. Плюс небольшая денежная компенсация на питание.
В-третьих, по статистике, продолжительность жизни донора увеличивается на 5–7 лет из-за того, что при сдаче крови организм обновляется за счет стимуляции кроветворения. В экстренных ситуациях у донора также больше шансов выжить, потому что его организм привык к кровопотерям. Если регулярно сдавать кровь, то уровень холестерина остается низким, что снижает вероятность инфарктов и ишемической болезни сердца. При нарушении пищеварения, подагре и атеросклерозе врачи тоже рекомендуют сдавать кровь.
В-четвертых, это просто приятно — осознавать, что можно так легко помочь другому человеку. Правда, вступив в ряды доноров, придется уже гораздо ответственнее относиться к собственному здоровью ради тех, кому ваша кровь достанется. Это включает в себя и отказ от вредных привычек.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
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