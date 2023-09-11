3 лучшие научпоп книги от онкологов из Петербурга

Полина Шило онколог-химиотерапевт, программный директор Высшей школы онкологии, член Экспертного совета фонда «Не напрасно» Книга: «Нестрашная книга о раке. Книга-ориентир для тех, кто ищет информацию и поддержку»

Какая эта книга?

Научно обоснованная. Бережная. Противотревожная. Информативная.

Почему книга о раке должна быть не страшной?

Само слово «рак» зачастую настолько парализует, что человек начинает совершать бессмысленные, даже вредные действия или и вовсе впадает в ступор. Все потому, что очень страшно узнать что-то «новое и еще более ужасное». Поэтому книга должна быть нестрашной — без нагнетания, запугивания и домыслов. Я очень тщательно вычитывала свою же рукопись, чтобы не допустить никаких лишних пугающих «триггеров», а ими могут быть любые безобидные в понимании врача словосочетания. Например, в онкологии мы часто используем термин «пятилетняя выживаемость» — это процент людей с определенным заболеванием, которые прожили 5 (и более!) лет. Одна моя пациентка с очень хорошим прогнозом на полное излечение из-за неверной трактовки этого термина жила и думала, что через 5 лет точно умрет. Конечно же, это не так.

Но рак — это страшно?

Конечно, рак — это страшно — я говорю это и как врач, и как близкий онкологического пациента. Однако мы всё равно не можем сделать вид, что его (рака) нет — как ни крути, это вторая причина смертности на нашей планете. А когда нас что-то пугает, лучший способ сделать это менее страшным — получить больше информации из проверенных источников.

Как перестать бояться рака профильным / непрофильным врачам и обычным людям?

Совсем перестать бояться, пожалуй, сложно, но можно сделать так, чтобы этот страх не портил жизнь. Например, можно узнавать больше о предмете своего страха (вполне можно и на прием к онкологу сходить, чтобы обсудить пугающие моменты), проходить скрининги, положенные по возрасту, и прорабатывать свою тревогу с психологом или психотерапевтом.

Когда нас что-то пугает, лучший способ сделать это менее страшным — получить больше информации из проверенных источников.

Как любому врачу общаться с человеком, чтобы тот набрался сил и смелости?

Насчет любых врачей не знаю, скажу о себе. :)

Стараться концентрироваться на позитивных моментах, но не обманывать; Вселить в пациента уверенность, что делается все необходимое, и…; …действительно делать все необходимое; Дать возможность задать вопросы. Часто пациенты задают «Тот Самый Вопрос» (который больше всего их мучает и беспокоит — для каждого человека это что-то свое) в самом конце консультации; Дать понять, что пространство для нормальной жизни у человека всё равно может (и должно!) оставаться даже на фоне лечения. Люди часто выдумывают себе лишние ограничения, и я на консультациях всегда проговариваю, что действительно имеет смысл, а что – нет. Знание о том, что многое важное и любимое необязательно выкидывать из своей жизни, придает человеку сил. Например, одна моя пациентка проходила химиотерапию с удовольствием, иначе не сказать — во время процедуры к ней приходила семья, и они в палате все вместе смотрели «Секс в большом городе» и ели пиццу.

Максим Котов онколог-хирург, кандидат медицинских наук, член Экспертного совета фонда «Не напрасно» Книга: «Правда о раке. Все, что нужно знать»

Что в книге?

Правда, мифы и борьба с заблуждениями о раке.

Как врач на первой, второй, третьей консультации в условиях ограниченного времени понимает, что человек должен узнать прямо сейчас, что ему нужно понять и услышать?

При общении во время приемов врач собирает информацию о человеке, о его заболевании и его предпочтениях (идеях, тревогах, ожиданиях), а также о том, что пациент уже знает о своем заболевании и что он хочет узнать.

Самый простой способ выяснить, что хочет узнать пациент — спросить его об этом. Например, кому-то в первую очередь важно узнать, сможет ли он продолжать работать во время лечения, а кому-то важно слышать цифры, знать статистику успеха терапии. После этого врач отвечает на этот запрос, а уже после рассказывает необходимую информацию для принятия решения и диагностики или лечения и из планирование. Исследования демонстрируют, что если речь идет о раке, то пациенты хотят знать максимальное количество информации о причинах, прогнозах, вариантах лечения, осложнениях и влияние на жизнь.

Какой самый невероятный миф о раке вы слышали?

Что рак вызывается мышлением человека или его настроением. И тут есть разные варианты: «рак возникает из того, что просто не повезло», «рак возникает из-за негативного мышления или постоянного плохого настроения» или «рак происходит потому, что ты обиделся на кого-то». На самом деле, влияние этих факторов на риск возникновения рака никакого нет, тем более здесь нет причинно-следственной связи.

Как общаться с людьми, которые лучше воспринимают информацию аудиально, визуально, опытным путем? Должен ли врач в коммуникации это учитывать?

Определить наилучший тип восприятия человек информации очень сложно. Для этого используются специальные психологические тесты, а применять их на приеме врач не может из-за недостатка времени. Как правило, общение осуществляется вербальными и невербальными навыками, а для улучшения понимания и запоминания информации можно использовать наглядные материалы (схемы, рисунки, таблицы).

Как человеку задать врачу вопрос так, чтобы тот его понял? С учетом того, что есть некоторая профдеформация, и человек спрашивает о чем-то «простом», а врач «считывает» это как нечто более сложное.

На самом деле все достаточно просто — вопрос должен быть как можно более конкретным. С другой стороны, если врач не поймет вопрос, он может спросить, что человек имел ввиду под этим вопросом. Другая сторона проблемы — эвристика, когда врач отвечает не на тот вопрос, который задает пациент, а на который врач знает ответ. В этом случае нужно задать вопрос снова, переформулировав его. Не следует оставаться в состоянии неведения.