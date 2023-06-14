Кто, где и для чего сдает кровь в Петербурге? Краткий ликбез

Что такое донорство крови

Донорство крови — это добровольная сдача цельной крови или ее компонентов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, плазмы, криопреципитата), а также меры по организации и обеспечению безопасности всех этапов заготовки крови и (или) ее компонентов: от обследования донора до лабораторных исследований и переработки полученной крови.

Чаще всего переливание крови жизненно необходимо пострадавшим от обильной кровопотери, ожогов, ранений и травм, пациентам при сложных операциях и женщинам в тяжелых родах, а также людям с онкологией.

Кто может стать донором

Закон разрешает сдавать кровь человеку, который:

Обладает полной дееспособностью;

Достиг возраста 18 лет;

Является гражданином России или иностранцем / лицом без гражданства, проживающим на территории России на законных основаниях не менее 1 года;

Изъявил добровольное желание сдать кровь;

Прошел добровольно медицинское обследование;

Не имеет медицинских противопоказаний для сдачи крови ( к ним, в частности, относятся инфекционные и хронические заболевания, вес меньше 50 килограмм, беременность и период кормления — полный перечень утвержден Минздравом ).

безопасность донорской крови; добровольность сдачи крови; сохранение здоровья донора при выполнении им донорской функции; обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав доноров; поощрение и поддержка безвозмездного донорства крови. Донорство крови по российскому законодательству основывается на следующих принципах:

Что полагается донору крови

Тем, кто решил сдать кровь безвозмездно, предоставляется поддержка, в частности: