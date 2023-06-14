Кто, где и для чего сдает кровь в Петербурге? Краткий ликбез

Всемирная организация здравоохранения объявила девиз кампании Дня донора крови 2023 года, отмечаемого 14 июня! Он звучит так: «Сдавайте кровь, сдавайте плазму, делитесь жизнью, делитесь часто». Мы полностью согласны — чем больше людей понимает важность регулярного донорства крови и своевременного получения всеми пациентами лечения, в котором она используется, тем лучше. Рассказываем, как стать донором, кому это поможет (и что вам за это будет)!
Что такое донорство крови
Донорство крови — это добровольная сдача цельной крови или ее компонентов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, плазмы, криопреципитата), а также меры по организации и обеспечению безопасности всех этапов заготовки крови и (или) ее компонентов: от обследования донора до лабораторных исследований и переработки полученной крови.
Чаще всего переливание крови жизненно необходимо пострадавшим от обильной кровопотери, ожогов, ранений и травм, пациентам при сложных операциях и женщинам в тяжелых родах, а также людям с онкологией.
Кто может стать донором
Закон разрешает сдавать кровь человеку, который:
- Обладает полной дееспособностью;
- Достиг возраста 18 лет;
- Является гражданином России или иностранцем / лицом без гражданства, проживающим на территории России на законных основаниях не менее 1 года;
- Изъявил добровольное желание сдать кровь;
- Прошел добровольно медицинское обследование;
- Не имеет медицинских противопоказаний для сдачи крови (к ним, в частности, относятся инфекционные и хронические заболевания, вес меньше 50 килограмм, беременность и период кормления — полный перечень утвержден Минздравом).
- безопасность донорской крови;
- добровольность сдачи крови;
- сохранение здоровья донора при выполнении им донорской функции;
- обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав доноров;
- поощрение и поддержка безвозмездного донорства крови.
Что полагается донору крови
Тем, кто решил сдать кровь безвозмездно, предоставляется поддержка, в частности:
- В день сдачи крови, а также в день медицинского осмотра донор освобождается от работы с сохранением за ним среднего заработка за эти дни. А если по соглашению с работодателем работник-донор в день сдачи крови вышел на работу (за исключением работ, с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха с сохранением среднего заработка.
- В день донации пункт сдачи крови обеспечивает донора бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание;
- Донор, сдавший кровь в течение года в объеме, равном 2 максимально допустимым дозам крови, получает право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.
Где сдать кровь в Петербурге
По данным Городской станции переливания крови список пунктов сдачи крови в городе в 2023 году выглядит так:
- Городская многопрофильная больница №2
- Елизаветинская больница
- Городская больница Святого Великомученика Георгия
- Городская больница №15
- Городская Мариинская больница
- Александровская больница
- Городская больница №26
- Городская клиническая больница №31
- Городской клинический онкологический диспансер
- Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н.П. Напалкова
- Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства
- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
- Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова
- Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова
- Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства
- Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
- Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова
- Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Правила и режим работы пунктов сдачи крови следует уточнять отдельно в каждом конкретном учреждении.
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