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Кто, где и для чего сдает кровь в Петербурге? Краткий ликбез

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Всемирная организация здравоохранения объявила девиз кампании Дня донора крови 2023 года, отмечаемого 14 июня! Он звучит так: «Сдавайте кровь, сдавайте плазму, делитесь жизнью, делитесь часто». Мы полностью согласны — чем больше людей понимает важность регулярного донорства крови и своевременного получения всеми пациентами лечения, в котором она используется, тем лучше. Рассказываем, как стать донором, кому это поможет (и что вам за это будет)!

Что такое донорство крови

Донорство крови — это добровольная сдача цельной крови или ее компонентов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, плазмы, криопреципитата), а также меры по организации и обеспечению безопасности всех этапов заготовки крови и (или) ее компонентов: от обследования донора до лабораторных исследований и переработки полученной крови.

Чаще всего переливание крови жизненно необходимо пострадавшим от обильной кровопотери, ожогов, ранений и травм, пациентам при сложных операциях и женщинам в тяжелых родах, а также людям с онкологией.

Кто может стать донором 

Закон разрешает сдавать кровь человеку, который:

  • Обладает полной дееспособностью;
  • Достиг возраста 18 лет;
  • Является гражданином России или иностранцем / лицом без гражданства, проживающим на территории России на законных основаниях не менее 1 года;
  • Изъявил добровольное желание сдать кровь;
  • Прошел добровольно медицинское обследование;
  • Не имеет медицинских противопоказаний для сдачи крови (к ним, в частности, относятся инфекционные и хронические заболевания, вес меньше 50 килограмм, беременность и период кормления — полный перечень утвержден Минздравом).
Донорство крови по российскому законодательству основывается на следующих принципах:
  1. безопасность донорской крови;
  2. добровольность сдачи крови;
  3. сохранение здоровья донора при выполнении им донорской функции;
  4. обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав доноров;
  5. поощрение и поддержка безвозмездного донорства крови.

Что полагается донору крови

Тем, кто решил сдать кровь безвозмездно, предоставляется поддержка, в частности:

  • В день сдачи крови, а также в день медицинского осмотра донор освобождается от работы с сохранением за ним среднего заработка за эти дни. А если по соглашению с работодателем работник-донор в день сдачи крови вышел на работу (за исключением работ, с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха с сохранением среднего заработка.
  • В день донации пункт сдачи крови обеспечивает донора бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание;
  • Донор, сдавший кровь в течение года в объеме, равном 2 максимально допустимым дозам крови, получает право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. 
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Где сдать кровь в Петербурге

По данным Городской станции переливания крови список пунктов сдачи крови в городе в 2023 году выглядит так:

  1. Городская многопрофильная больница №2
  2. Елизаветинская больница
  3. Городская больница Святого Великомученика Георгия
  4. Городская больница №15
  5. Городская Мариинская больница
  6. Александровская больница
  7. Городская больница №26
  8. Городская клиническая больница №31
  9. Городской клинический онкологический диспансер
  10. Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н.П. Напалкова 
  11. Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства
  12. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
  13. Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова
  14. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова
  15. Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства
  16. Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
  17. Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова
  18. Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

Правила и режим работы пунктов сдачи крови следует уточнять отдельно в каждом конкретном учреждении.

Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представления об услуге и необходимости ее получения.

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