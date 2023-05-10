Не надо бояться! Объясняем, что такое меланома и как ее избежать (дело не только в отказе от солярия!)

Онкология больше не болезнь-которую-нельзя-называть, а диагноз о-котором-нужно-все-знать. Чем меланома отличается от других опухолей кожи, какие есть факторы риска, как перестать нервничать из-за каждой родинки и для чего нужно измерять свою тень — объяснил Владислав Евсеев, онколог-химиотерапевт, эксперт фонда «Не напрасно».
Заболевание
Меланома кожи — это злокачественная опухоль, возникающая из пигментных клеток — меланоцитов. Как правило, эти опухоли возникают на коже, просто потому что пигментных клеток в коже значительно больше, чем в других местах. Она встречается значительно реже, чем такие заболевания, как базалиома или плоскоклеточный рак кожи, но значительно опаснее их и остается основной причиной гибели людей от опухолей кожи. Иногда меланома возникает в нетипичных местах, например на слизистых оболочках (в кишечнике или полости рта) или под ногтями. Но такие «нетипичные» случаи бывают намного реже меланомы кожи.
Триггеры
Считается, что основной фактор риска развития меланомы — избыточное солнечное излучение (то есть избыточный контакт кожи с ультрафиолетом). Именно с этим связано то, что в разных регионах России и мира эта опухоль возникает с разной частотой. Наибольшее количество случаев встречается в Австралии и для этой страны борьба с меланомой — одна из важных национальных программ.
Генетические синдромы с высоким риском развития меланомы есть, но они крайне редкие и обычно эти люди знают, что им нужно тщательное и частое наблюдение.
Внешние признаки
Заподозрить наличие меланомы у себя можно — есть несколько признаков, на которые нужно обращать внимание:
- Изменение цвета родинки, появление участка другого цвета;
- Неровные края родинки;
- Размеры родинки превышают 6 миллиметров;
- Рост размера родинки;
- Появление язвочки на родинке или ее воспаление.
Главное, что если вы замечаете, что какая-то родинка меняется со временем, стоит обратиться к дерматологу, чтобы он провел осмотр и сказал, нужно ли предпринимать какие-то варианты дообследования или достаточно наблюдения.
Первичные и вторичные симптомы
Симптомы могут быть вызваны либо самой опухолью (появление подозрительной родинки, язвы на родинке, ее воспаление), либо распространением опухоли в лимфатические узлы или другие органы. Например, человек может обратить внимание на появление увеличенных лимфатических узлов в подмышечной области или в паховой зоне. Если опухоль успела попасть в другие органы, то могут быть следующие симптомы — кашель и одышка при поражении легких, боли в подреберье и желтуха при поражении печени.
Обращение к врачу
При появлении подозрительной родинки первоначально надо обратиться к врачу-дерматологу или онкодерматологу. Эти специалисты могут провести подробный осмотр, в том числе с проведением дерматоскопии (специального обследования, которое позволяет заглянуть немного «вглубь» образования и уточнить его характер). Если дерматолога что-то смущает и есть подозрение, что опухоль злокачественная, он может провести биопсию.
Если же диагноз уже установлен, то необходимо обратиться к врачу-онкологу для планирования лечения. Во многих городах есть отдельные специалисты по лечению опухолей кожи и мягких тканей, именно они занимаются проблемой меланомы. Если отдельных специалистов нет, то нужно обратиться на прием к «общему» онкологу, который и поможет разобраться с тем, какие дальнейшие шаги нужно предпринять.
Перспективы и способы лечения
На первых стадиях у меланомы достаточно хороший прогноз — операция позволяет излечить большинство пациентов. Причем сейчас лечение становится все менее травматичным — операции сокращаются в объеме, стараются реже удалять лимфатические узлы (именно эта часть процедуры приводит к самым неприятным осложнениям операций при меланоме — лимфатическому отеку конечностей).
Если удаленная опухоль была достаточно крупная и ближайшие лимфатические узлы оказались поражены ей, то для снижения риска рецидива врачи могут назначить профилактическое системное лечение, например иммунотерапию или таргетную (от англ. target — цель, то есть терапия, направленная на какую-то мишень в опухоли) терапию.
На самом деле, сейчас даже, казалось бы, безвыходные ситуации, когда появились метастазы в других органах, вполне поддаются лечению. Если еще 10 лет назад пациентов не удавалось спасти в первый год после выявления метастазов, то сейчас с помощью иммунотерапии более половины пациентов живут 5-6 лет и больше (возможно, намного больше, просто ученые еще не знают этого — терапия появилась достаточно недавно).
Профилактика
Самый основной способ – защищать свою кожу от избыточного количества солнечных лучей. Для этого нужно:
- Использовать солнцезащитные кремы с SPF не менее 30;
- Не забывать обновлять солнцезащитные кремы 1 раз в 3-4 часа, а если купаетесь, то чаще;
- Носить закрытую одежду, а также головные уборы;
- Не находиться на солнце в самое жаркое время (тут есть простое правило — если ваша тень короче вас, то стоит уйти в тень, солнце находится в своей самой «жаркой» точке);
- Не загорать более 30 минут подряд.
Важный момент, что самый главный фактор риска меланомы — солнечные ожоги в детском возрасте, поэтому особенно нужно следить именно за детьми.
Для того, чтобы люди могли лучше сориентироваться об уровне ультрафиолетового излучения в конкретный момент и понять, насколько нужны средства защиты именно сейчас, есть целый ряд УФ-приложений для телефона, например SunSmart Global UV.
И не забывайте, что солярий повышает риски развития меланомы и других опухолей кожи, поэтому походы в него лучше минимизировать или вовсе избежать.
В лечении и предупреждении рака очень важна как всесторонняя информированность, так и позитивные эмоции. Например, фонд «Не напрасно» разработал проект нейрофольклора: ChatGPT адаптировал и переработал народные песни, чтобы поддержать пациентов и их семьи и рассказать, как справляться с онкологией. О нем «Собака.ru» рассказывала в этой статье.
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