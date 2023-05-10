Не надо бояться! Объясняем, что такое меланома и как ее избежать (дело не только в отказе от солярия!)

Первичные и вторичные симптомы

Симптомы могут быть вызваны либо самой опухолью (появление подозрительной родинки, язвы на родинке, ее воспаление), либо распространением опухоли в лимфатические узлы или другие органы. Например, человек может обратить внимание на появление увеличенных лимфатических узлов в подмышечной области или в паховой зоне. Если опухоль успела попасть в другие органы, то могут быть следующие симптомы — кашель и одышка при поражении легких, боли в подреберье и желтуха при поражении печени.

Обращение к врачу

При появлении подозрительной родинки первоначально надо обратиться к врачу-дерматологу или онкодерматологу. Эти специалисты могут провести подробный осмотр, в том числе с проведением дерматоскопии (специального обследования, которое позволяет заглянуть немного «вглубь» образования и уточнить его характер). Если дерматолога что-то смущает и есть подозрение, что опухоль злокачественная, он может провести биопсию.

Если же диагноз уже установлен, то необходимо обратиться к врачу-онкологу для планирования лечения. Во многих городах есть отдельные специалисты по лечению опухолей кожи и мягких тканей, именно они занимаются проблемой меланомы. Если отдельных специалистов нет, то нужно обратиться на прием к «общему» онкологу, который и поможет разобраться с тем, какие дальнейшие шаги нужно предпринять.

Перспективы и способы лечения

На первых стадиях у меланомы достаточно хороший прогноз — операция позволяет излечить большинство пациентов. Причем сейчас лечение становится все менее травматичным — операции сокращаются в объеме, стараются реже удалять лимфатические узлы (именно эта часть процедуры приводит к самым неприятным осложнениям операций при меланоме — лимфатическому отеку конечностей).

Если удаленная опухоль была достаточно крупная и ближайшие лимфатические узлы оказались поражены ей, то для снижения риска рецидива врачи могут назначить профилактическое системное лечение, например иммунотерапию или таргетную (от англ. target — цель, то есть терапия, направленная на какую-то мишень в опухоли) терапию.

На самом деле, сейчас даже, казалось бы, безвыходные ситуации, когда появились метастазы в других органах, вполне поддаются лечению. Если еще 10 лет назад пациентов не удавалось спасти в первый год после выявления метастазов, то сейчас с помощью иммунотерапии более половины пациентов живут 5-6 лет и больше (возможно, намного больше, просто ученые еще не знают этого — терапия появилась достаточно недавно).

Профилактика

Самый основной способ – защищать свою кожу от избыточного количества солнечных лучей. Для этого нужно:

Использовать солнцезащитные кремы с SPF не менее 30;

Не забывать обновлять солнцезащитные кремы 1 раз в 3-4 часа, а если купаетесь, то чаще;

Носить закрытую одежду, а также головные уборы;

Не находиться на солнце в самое жаркое время (тут есть простое правило — если ваша тень короче вас, то стоит уйти в тень, солнце находится в своей самой «жаркой» точке);

Не загорать более 30 минут подряд.

Важный момент, что самый главный фактор риска меланомы — солнечные ожоги в детском возрасте, поэтому особенно нужно следить именно за детьми.

Для того, чтобы люди могли лучше сориентироваться об уровне ультрафиолетового излучения в конкретный момент и понять, насколько нужны средства защиты именно сейчас, есть целый ряд УФ-приложений для телефона, например SunSmart Global UV.

И не забывайте, что солярий повышает риски развития меланомы и других опухолей кожи, поэтому походы в него лучше минимизировать или вовсе избежать.

В лечении и предупреждении рака очень важна как всесторонняя информированность, так и позитивные эмоции. Например, фонд «Не напрасно» разработал проект нейрофольклора: ChatGPT адаптировал и переработал народные песни, чтобы поддержать пациентов и их семьи и рассказать, как справляться с онкологией. О нем «Собака.ru» рассказывала в этой статье.

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