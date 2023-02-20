Ликбез по психическому здоровью: первый прием, мифы и фуфломицины

«Собака.ru» попросила врача-психиатра клиники доказательной психиатрии, психотерапии и неврологии Open Mind Clinic Станислава Скопина ответить на важные и неудобные вопросы: от каких лекарств и техник лучше отказаться, можно ли лечить психические расстройства без препаратов, снижают ли антидепрессанты либидо и бывает ли от них зависимость, повлияет ли диагноз на работу и получение водительских прав, как понять, что специалиста стоит менять.
Первый прием
Психолог, психотерапевт, психиатр: к какому специалисту идти и когда?
Нет существенной разницы, к кому человек обратится сначала, если речь идет не о галлюцинациях, потере памяти, значительном изменение поведения. Грамотный эксперт всегда перенаправит к нужному.
Психолог — специалист без медицинского образования. Владеет психотерапевтическими методами, как и психотерапевт: когнитивно-поведенческой терапией или схема-терапией, например. Работает со сложностями в общении, семейными проблемами, неуверенностью в себе.
Психотерапевт, как и психиатр, в отличие от психолога имеет медицинское образование. Оказывает немедикаментозную помощь через разные методы: когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), схема-терапию, EMDR-терапию и другие. Выписывает лекарства при необходимости. К нему можно идти с депрессией, перепадами настроения, хронической усталостью, тревожностью и раздражительностью, семейными проблемами, сложностями в общении с людьми, нарушениями сна и аппетита, навязчивыми мыслями, приступами страха и гнева.
Психиатр диагностирует и лечит психические расстройства разной степени сложности с помощью таблеток. Может оказывать помощь как психотерапевт, получив дополнительную квалификацию. К нему стоит обратиться, если беспокоит подавленное состояние более двух недель, апатия, есть проблемы с концентрацией внимания, аппетитом, резким набором или потерей веса, слезливостью, резкой сменой настроения, навязчивые мысли и движения, нарушения восприятия (галлюцинации, например).
Я хочу получить бесплатную онлайн-помощь. Какие есть подводные камни?
Реально через онлайн-сервисы подобрать психолога. Правда, прежде чем человек найдет подходящего и компетентного специалиста, может пройти достаточное количество времени.
Анонимные службы помощи действительно анонимны?
При частных клиниках или психоневрологических диспансерах — да. Специалисты используют информацию исключительно для помощи пациентам.
Как проходит прием у врача?
От 50 минут до полутора часов. Специальная подготовка не нужна. Если ранее обращались с проблемой, возьмите выписки из карты, назначения.
На первой встрече специалист соберет анамнез: спросит о том, когда возникло состояние и сколько длится, какие события произошли в жизни, какие отношения с окружающими, какой образ жизни ведете, уточнит наличие заболеваний. Может предложить заполнить опросник — шкалу тревоги и депрессии Бека.
Постановка диагноза
Если психиатр в психоневрологическом диспансере поставит диагноз, я не смогу получить водительские права? Это повлияет на работу? Поставят на учет?
Учет в психоневрологическом диспансере исчез в 1990-х. Сегодня есть психиатрическое наблюдение при хроническом психическом заболевании. У врачей в ПНД идет прием, как и в обычной поликлинике. Ни частные, ни государственные медицинские организации не передают сведения о диагнозе. Бюджетные учреждения могут отправить информацию только Следственному комитету или суду в рамках конкретного уголовного или административного дела.
Для большинства психических расстройств противопоказаний для получения прав нет. Если заболевание сильно отягчает жизнь, например, как шизофрения, в бюджетных организациях могут созвать врачебную комиссию: она решит — выдавать справку или нет. Бывают сложности в оформлении документа при хроническом психическом расстройстве, но, если человек пребывает в ремиссии, справку для водительского удостоверения должны выдать.
Нужны ли анализы на гормоны щитовидной железы, витамины D3 и B12, МРТ, ЭЭГ для постановки диагноза?
За один-два приема психиатр на основании клинической картины сможет поставить диагноз, дополнительные исследования не нужны. Анализы, ЭЭГ, МРТ, опросники — вспомогательные методы диагностики, но не основные.
Почему врач не сообщает диагноз?
Эта практика, к сожалению, есть не только в психоневрологических диспансерах, но и в частных клиниках. В «большой психиатрии» (психозы, БАР 1 типа, нарушения поведения — галлюцинации, например) в момент обострения человек может вести себя неадекватно и не оценивать критически происходящее, поэтому ему не озвучивают диагноз. Когда специалисты долго работают в такой системе, происходит профессиональная деформация — подобный алгоритм действует с другими пациентами. Если врач не сообщает в личном разговоре диагноз, можно в письменном виде запросить выписку из карты.
Медикаментозное лечение
Правда, что при психиатрических диагнозах помогают только таблетки?
Психофармакологию используют при многих диагнозах, но не всегда. В «большой психиатрии» (БАР, рекуррентная депрессия, психозы) показаны лекарства для стабилизации состояния и психотерапия. В «малой психиатрии» (тревожное расстройство, депрессия легкой и иногда средней степени) лечат или таблетками, или психотерапией или и тем и другим. Для пограничного расстройства личности, расстройства аутистического спектра основным методом лечения является психотерапия, а препараты лишь убирают сопутствующие симптомы.
Фуфломицины: что это такое и какие распространены в психофармакологии?
Так называют препараты с недоказанной эффективностью в клинических исследованиях. В психиатрии прежде всего это фенибут, алимемазин, адаптол, глицин, ноотропы, тиоридазин, сульпирид (эглонил), селанк, тенотен, афобазол. Данные препараты активно используют в странах СНГ.
Дженерики: что такое и в чем отличие от оригинальных лекарств?
Это копии официальных препаратов с тем же действующим веществом, однако могут содержать в своем составе другое сырье. В отличие от дженериков оригиналы проходят все клинические испытания, из-за этого цены на них дороже. Теоретически сопоставимы по эффективности, но на практике бывает иначе. Лучше использовать оригинальные лекарства (хотя существуют и достойные дженерики!).
От каких лекарств может быть зависимость?
Зависимость могут вызывать транквилизаторы: их назначают только с антидепрессантами не более, чем на три недели. Иначе начинается привыкание, прежние дозировки перестают работать и для прежнего эффекта нужны большие.
От антидепрессантов зависимости нет.
Мифы и факты об антидепрессантах
Побочные эффекты от антидепрессантов: какие бывают и стоит ли терпеть?
При использовании современных антидепрессантов (СИОЗС) нежелательные явления бывают не всегда. Обычно в первые дни приема, в течение двух недель пациенты наблюдают головокружение, тошноту, головную боль, снижение либидо, диарею, потливость, нарушение сна. Это связано с адаптацией организма к препарату. Однако не стоит переживать: чаще всего побочные эффекты отсутствуют полностью или возникают на непродолжительное время. До 6-8 недели можно ждать снижения силы негативных побочных явлений, если сохраняются — препарат могут заменить на другой.
Чаще всего постепенное наращивание дозы лекарства, использование транквилизатора позволяют убрать нежелательные эффекты. Выраженные побочные явления терпеть не стоит. Наша задача — подобрать антидепрессант с лучшей переносимостью и снизить симптомы заболевания.
Из-за антидепрессантов могут быть суицидальные мысли?
Такой побочный эффект бывает у СИОЗС и трициклических антидепрессантов. Если в начале приема препарата возникают суицидальные мысли, просите врача скорректировать лечение.
Антидепрессанты снижают либидо?
Не на всех и не всегда. Чаще всего такой эффект, как снижение либидо или ухудшение его качества, бывает на антидепрессантах группы СИОЗС. Не стоит терпеть и необходимо сообщить о нем врачу. Есть различные тактики решения проблемы: как выжидание времени, так и смена препарата. В качестве альтернативы могут присоединить к лечению другой психотропный препарат для коррекции.
Можно ли пить алкоголь, если я принимаю антидепрессанты? А кофе?
Специалисты не рекомендуют, потому что алкоголь — депрессант — и может усиливать побочные эффекты. Исключительные случаи возможны, но после консультации со своим лечащим врачом.
Кофе при тревожном и биполярном аффективном расстройствах лучше исключить, потому что напиток может вызывать тревогу и способствовать ухудшению состояния.
Можно ли антидепрессанты беременным?
Да, и нормотимики тоже, но список лекарств будет меньше. Врач всегда оценивает состояние пациента: если отказ от препарата приведет к ухудшениям, фармакотерапию оставляют, но выбирают препараты с меньшим риском для плода и матери.
Терапия
Какие виды доказательной психотерапии существуют?
Когнитивно-поведенческая психотерапия; схема-терапия; терапия, сфокусированная на сострадании; терапия принятия и ответственности; EMDR-терапия; диалектико-поведенческая психотерапия — все эти методы обладают доказанной эффективностью. При разных расстройствах необходимы разные виды психотерапии.
У меня панические атаки. Врач предложил решить проблему с помощью холотропного дыхания, стало хуже. Это нормально?
Холотропное дыхание не используют для лечения психических расстройств. Такая техника бывает не просто бесполезной, но и опасной. Если чувствуете, что от какого-то метода стало хуже, расскажите об этом врачу. Всегда спрашивайте у специалиста: что делаем и зачем. При необходимости обратитесь к другому.
Когда может быть полезна групповая психотерапия?
Есть группы для людей с определенными расстройствами, которые ведут психотерапевты. Терапия включает психообразование, формирование навыков регуляции, смягчения симптомов расстройства, улучшение качества жизни. Человек на занятиях понимает, что не один с подобной проблемой, и может что-то почерпнуть из опыта других людей. Из минусов: не каждый сможет озвучить проблему при всех, уделяют меньше времени, чем на личной консультации.
Результат лечения
Как оценить компетентность специалиста?
Если специалист осуждает опыт, бестактен, не разъясняет и не отвечает на вопросы; психолог или психотерапевт провоцирует чувство вины, стыда, неполноценности и не реагирует на жалобы об этом; психиатр не ставит диагноз или не сообщает его, прописывает препараты, эффективность которых не доказана; стоит выбрать другого. Если, например, на третьем приеме состояние не cтало лучше — обсудите с врачом, при необходимости смените специалиста.
Комментарии (0)