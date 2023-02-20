Ликбез по психическому здоровью: первый прием, мифы и фуфломицины

Первый прием

Психолог, психотерапевт, психиатр: к какому специалисту идти и когда?

Нет существенной разницы, к кому человек обратится сначала, если речь идет не о галлюцинациях, потере памяти, значительном изменение поведения. Грамотный эксперт всегда перенаправит к нужному.

Психолог — специалист без медицинского образования. Владеет психотерапевтическими методами, как и психотерапевт: когнитивно-поведенческой терапией или схема-терапией, например. Работает со сложностями в общении, семейными проблемами, неуверенностью в себе.

Психотерапевт, как и психиатр, в отличие от психолога имеет медицинское образование. Оказывает немедикаментозную помощь через разные методы: когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), схема-терапию, EMDR-терапию и другие. Выписывает лекарства при необходимости. К нему можно идти с депрессией, перепадами настроения, хронической усталостью, тревожностью и раздражительностью, семейными проблемами, сложностями в общении с людьми, нарушениями сна и аппетита, навязчивыми мыслями, приступами страха и гнева.

Психиатр диагностирует и лечит психические расстройства разной степени сложности с помощью таблеток. Может оказывать помощь как психотерапевт, получив дополнительную квалификацию. К нему стоит обратиться, если беспокоит подавленное состояние более двух недель, апатия, есть проблемы с концентрацией внимания, аппетитом, резким набором или потерей веса, слезливостью, резкой сменой настроения, навязчивые мысли и движения, нарушения восприятия (галлюцинации, например).